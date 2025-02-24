Splashtop 远程访问

Windows
macOS
Splashtop Business App
在控制端设备上安装 Splashtop Business 应用。
macOS 10.10* 或更高版本
* 仅位于我们的全球（美国）数据库的账户支持 macOS 10.7/10.8/10.9。我们的欧盟数据库和基础架构限制访问 TLS 1.2，因为旧设备不支持访问此协议。
Windows
Splashtop Streamer
在被控端设备安装 Splashtop Streamer。
Windows 11、10、8、7，Vista*，XP* 以及 Server 2019、2016、2012、2008、2003*
* 仅位于我们的全球（美国）数据库的账户支持 Windows XP/Vista 和 Windows Server 2003。我们的欧盟数据库和基础架构限制访问 TLS 1.2，因为旧设备不支持访问此协议。
macOS
Splashtop Streamer
在被控端设备安装 Splashtop Streamer。
macOS 10.10* 或更高版本
* 仅位于我们的全球（美国）数据库的账户支持 macOS 10.7/10.8/10.9。我们的欧盟数据库和基础架构限制访问 TLS 1.2，因为旧设备不支持访问此协议。