Splashtop与Freshworks合作发布新的远程支持集成
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Freshworks用户现在可以通过使用Splashtop SOS服务从票据中远程访问他们客户的电脑。
2020年1月14日，加利福尼亚州圣何塞 - Splashtop Inc.，远程访问、协作和远程支持解决方案的全球领导者，已经与Freshworks整合，为Freshworks的ITSM软件Freshservice和Freshworks的客户支持软件Freshdesk的用户提供快速、可靠和安全的远程支持解决方案。 通过Splashtop的集成，代理将能够立即连接和控制他们的用户的电脑，以提供支持，所有这些都在Freshworks内进行。
该集成使Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS)能够从Freshservice或Freshdesk的票据中使用。 通过简单的点击，技术员可以生成一个独特的链接，他们可以将其发送给客户。 通过点击链接，客户下载并运行SOS应用程序，使技术人员能够完全访问和控制他们的设备。
Splashtop SOS for Freshworks主要特点
点击在Freshworks上的Freshservice或Freshdesk票据内启动快速远程支持会话，无需在客户端设备上进行任何安装。
远程访问和控制无限数量的Windows和Mac电脑
利用Splashtop SOS中的支持功能，如文件传输、远程重启、聊天、共享技术员桌面等。
自动将远程访问会话的细节记录到票据中，以支持审计要求。
"Splashtop的首席执行官Mark Lee说："我们很高兴将Splashtop引入Freshworks。 "Splashtop SOS是最具价值的远程支持解决方案。 Freshservice和Freshdesk用户选择Splashtop而不是其他更昂贵的远程支持产品，可以节省高达70%或更多。 此外，他们将得到他们所需要的所有工具，能够为他们的客户提供更快速的支持，提高工作效率和客户满意度"。
"今天的客户要求与服务团队进行尽可能好的互动。 Freshworks全球合作伙伴关系副总裁Anand Venkatraman说："与Splashtop的整合为IT支持增加了价值，使代理能够提供实际支持，而不受地域的限制。 "Freshworks Marketplace已经成为创新的温床，这种整合就是解决关键业务问题的一个例子"。
可用性
Splashtop SOS 与 Freshservice 和 Freshdesk 的集成应用可在 Freshworks Marketplace 免费获取。集成应用可通过 PSA Ticketing & ITSM 集成插件与 Splashtop SOS 协同运作。Splashtop SOS 可到 Splashtop 网站购买或免费试用。设置说明等更多信息，请访问网站：https://www.splashtop.com/partners/integrations/freshservice 和 https://www.splashtop.com/partners/integrations/freshdesk。
关于Splashtop SOS
Splashtop SOS使提供远程支持变得简单。 用一个简单的会话代码连接到用户的Windows、Mac、iOS和Android设备。 不需要浪费时间或金钱前往用户的物理位置；只需远程进入，并在需要你的时候进行控制。 快速诊断和修复问题，让你的客户满意。 免费试用网址：https://www.splashtop.com/sos 。
关于Splashtop
Splashtop Inc.总部设在硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方�访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：https://www.splashtop.com
关于Freshworks Marketplace
Freshworks Marketplace是SaaS行业第一个完全整合的客户参与合作伙伴生态系统。 该市场于2018年推出，由40多个国家的350多个合作伙伴组成，他们转售、定制和实施解决方案并为全球客户提供支持。 Freshworks Marketplace有700多个由ISV（独立软件供应商）和SI（系统集成商）开发的应用程序。
关于Freshworks
Freshworks为各种规模的企业提供创新的客户参与软件，使团队能够轻松获得、关闭并终身保持他们的客户。 Freshworks的SaaS产品提供了一个360度的客户视图，即用即走，易于使用，并提供快速的投资回报。 Freshworks的总部设在美国圣马特奥，2500多名团队成员在世界各地的办公室工作。 欲了解更多信息，请访问www.freshworks.com