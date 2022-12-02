Splashtop针对AMD GPU和APU进行了优化，支持远程3D游戏和专业图形
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通过整合AMD媒体SDK与AMF-DEM库，Splashtop能够以低延迟和高帧率提供远程3D体验
获得Splashtop远程计算机访问与可配置的快捷方式和游戏手柄在。
加利福尼亚州圣何塞--2014年3月24日-- Splashtop Inc...，跨设备计算的全球领导者，宣布在特定的AMD独立GPU和APU上优化Splashtop Streamer。 用户现在可以享受远程高清视频流、3D专业图形和游戏体验，并具有超低延迟。
"Splashtop将每台配备AMD APU或GPU的PC变成完全互动的远程游戏引擎，将3D游戏串流到任何移动设备上，"Splashtop的首席执行官兼联合创始人Mark Lee说，"企业、设计师、医生或金融分析师现在可以随时随地远程访问专业3D应用和数据。"
通过集成 Media SDK 中的 AMF-DEM 库，Splashtop Streamer 可以实现每秒60帧的 1080P 高清编码体验，延迟时间低于100ms。集成后的性能是未进行 AMF-DEM 优化的 Splashtop Streamer 的3-4倍。此外，通过硬件加速，可以大幅降低 CPU 利用率，以使 CPU 能更多用于运行其他复杂应用。
借助Splashtop的创新型可配置快捷方式和游戏手柄 ，Splashtop用户可以从任何移动触摸屏上享受最佳的远程桌面体验。在移动设备上叠加虚拟游戏杆（游戏手柄）以支持交互式远程3D游戏，或者在滚动条和快捷键上叠加以支持流行的3D AutoCAD或Adobe®Premier®Pro视频编辑工具，从而轻松地为您带来台式PC的体验。
而且，在有限的时间内，Splashtop用户会收到Splashtop远程桌面-个人应用的免费促销代码，以激活"可配置的快捷键和游戏手柄" 作为AMD的Never Settle Forever 游戏捆绑包的奖励选项，购买合格的AMD Radeon™显卡。 可配置的快捷键和游戏手柄"促销优惠也将在晚些时候提供给符合条件的AMD A系列APU。
AMD媒体软件解决方案高级经理Amit Mookerjee说：“我们很高兴与Splashtop合作，为AMD客户提供无与伦比的远程图形功能，Splashtop允许AMD Radeon GPU和AMD APU所有者在低功率移动设备上远程体验PC级图形。”
关于 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机，平板电脑，计算机，电视和云连接在一起。 Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用程序，文件和数据。超过1600万人从应用程序商店下载了Splashtop产品，包括惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，AMD，英特尔等制造合作伙伴已将Splashtop运送到超过1亿台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众�科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 通过 MDM/MAM 合作伙伴及其他经销商分销。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
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Kim Gengler
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