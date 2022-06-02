Splashtop与SyncroMSP合作，发布新的远程访问整合方案
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Syncro用户现在可以一键访问领先的MSP远程支持工具
加州圣何塞，2020年1月22日 - 远程访问、协作和远程支持解决方案的全球领导者Splashtop Inc.已与Syncro合作，将一键式Splashtop远程访问引入Syncro平台。
集成 ，可以从Syncro的RMM 平台中使用Splashtop的无人值守远程访问工具 。 即使没有终端用户在场，Syncro用户也能只需一次点击就能启动快速、可靠和安全的远程连接到他们管理的任何计算机。
Splashtop for SyncroFreshworks主要特点
在Syncro内快速启动对任何电脑的远程控制会话。
远程访问和控制管理的Windows和Mac电脑。
用Splashtop的功能简化日常工作，包括拖放文件传输、聊天、远程重启、共享技术员桌面等。
使用Splashtop商业应用程序，从任何Windows、Mac、iOS、Android或Chromebook设备访问远程计算机。
"Splashtop是MSP的最佳价值的远程访问软件，"Splashtop的首席执行官Mark Lee说。 "通过与Syncro合作，其RMM平台在MSP社区受到高度评价，我们正在共同为MSP提供高价值的产品。 Syncro用户将能够通过Splashtop以合理的价格轻松地为其设备提供远程支持"。
"Syncro以听取MSP的意见，然后根据反馈迅速发布新功能而闻名。 最近，从其他平台转到我们这里的MSP一直要求与Splashtop进行整合。 与Splashtop的团队合作真的很容易，我们很高兴地宣布这次整合。 MSP现在可以通过我们的远程监控和管理（RMM）解决方案以及Splashtop可靠的远程桌面连接，无缝地远程进入他们客户的设备。" - 伊恩-亚历山大，Syncro的首席运营官
可用性
Splashtop 与 Syncro 的集成适用于订购 Splashtop Remote Support 或 Splashtop On-Demand Support（Splashtop SOS+10，或 Splashtop SOS Unlimited）的 Syncro 用户。还可以使用 Splashtop Remote Support 或 SOS 的免费试用版对集成进行评估。设置说明等更多信息，请访问网站 https://www.splashtop.com/partners/integrations/syncro。
关于Splashtop
总部设在硅谷，Splashtop Inc 。为2000多万用户提供最有价值和最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。
了解更多信息：https://www.splashtop.com