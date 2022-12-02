Splashtop启动Mac的远程桌面应用程序
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
Splashtop远程桌面提供真正的高清体验以及从Mac到PC和Mac到Mac的文件访问
2011年9月21日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc.是跨设备计算领域的全球领导者，今天宣布为Splashtop远程桌面发布其Mac客户端 ，并将在9月22日至25日在中国北京举行的2011年MacWorld Asia上展示。 现在，Mac用户可以从私人网络或互联网上享受Mac到PC和Mac到Mac的远程访问。 目前，Splashtop远程桌面使数以百万计的移动设备，从平板电脑到智能手机，能够以完整的音频和高清（HD）视频远程访问PC和Mac。
"Splashtop首席执行官兼联合创始人马克-李说："猫和狗，油和水，Mac和PC--在Splashtop出现之前，有些东西就是不属于一起的。 "通过我们新的Mac客户端，Splashtop远程桌面用户不仅可以访问他们的电脑，而且可以享受诸如在Mac上以全高清和音频远程运行PC游戏和软件的功能。 也许这就是为什么一些客户称我们的产品为 "猫咪的福音"。
Splashtop Remote Desktop for Mac 使用户能够。
访问另一台计算机上的重要文件或照片，而不必担心同步、转换或兼容性问题
使用MS Office、Silverlight和其他Windows软件，无需在Mac上安装。
从中央媒体库中播放高清电影和音乐，无需传输文件的麻烦。
在强大的机器上运行图形密集型的PC游戏，并从便携式Mac上播放它们
以高达每秒30帧的速度观看从PC或Mac上流传的��高清视频
访问最新的IE浏览器，从Mac上查看支持ActiveX的网站
Splashtop Remote Desktop for Mac 功能包括。
从你的远程计算机上传输高性能的视频和音频流
通过局域网、Wi-Fi或通过互联网的互联网发现轻松连接
通过一个简单、直观的界面轻松设置
支持 "网络唤醒 "功能
兼容Mac OS X Lion
Splashtop远程桌面消除了在设备间传输、转换或同步文件和多媒体的需要。 重要的工作文件和办公应用程序，如Outlook、PowerPoint、Excel和Word，都可以通过这个新应用程序轻松访问。 用于个人娱乐的内容，包括电影、音乐、照片，甚至3D游戏，也可以远程观看。 只需带着你的移动设备、智能手机、平板电脑、笔记本或超极本去任何地方，并且仍然可以完全访问安装了Splashtop Streamer的PC或Mac。
在www.youtube.com/watch?v=_nfz_HT1jvY 观看 Splashtop Remote Desktop for Mac 的运行情况。
Splashtop远程桌面由两个组件组成。
在客户端设备上运行的Splashtop远程桌面 应用程序，支持iOS、Android、webOS、Windows和现在的Mac OS。
可在任何计算机上运行的 Splashtop Streamer 免费软件，支持 Windows 7、Vista、XP 或 Mac OS X 10.6或更高版本
请于9月22日至25日到北京国家会议中心MacWorld Asia 2011的703号展位，观看Splashtop Remote Desktop for Mac的演示。 在移动互联网论坛上，参加9月22日下午1:30的 "如何在iPad/iPhone上使用远程桌面技术"，由Splashtop首席营销官Cliff Miller主讲，并在9月24日12:30-2:00的主舞台上欣赏 "在iPad上玩Windows互联网游戏，如WOW"。
关于 Splashtop
Splashtop Inc.是跨设备计算领域的全球领导者，成立于2006年，目标是使世界各地的人们能够跨设备和云快速访问内容和应用程序。 Splashtop的旗舰产品Splashtop远程桌面是苹果应用商店和安卓市场的畅销产品，允许用户从移动设备和PC上享受完整的计算机体验。
如今，基于 Splashtop 的产品可在 7,000 多万台华硕、戴尔、惠普、联想、LG 和索尼的 PC 和移动设备上使用。Splashtop 荣获诸多奖项，包括 PC World 久负盛名的“最具创新性产品”奖、《Popular Science》杂志的“最佳新发明”奖，《LAPTOP》杂志的“2011 年 CES 最佳展品”奖。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
媒体联系。
有用的链接。
Splashtop 主页：https://www.splashtop.cn
适用于 Mac 的 Splashtop Remote Desktop：https://www.splashtop.cn/downloads
Splashtop PC 和 Mac Streamer：https://www.splashtop.cn/streamer