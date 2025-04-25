Splashtop 新闻资料
Splashtop 新闻稿
Splashtop 新闻
Splashtop 荣誉奖项
Splashtop 案例研究
公关联系人
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com
Splashtop 要点
Splashtop 为学术机构、商务人士、MSP、IT 部门和帮助台提供顶尖的高性价比远程访问和远程支持解决方案。Splashtop 远程桌面安全可靠、值得信赖，允许用户从任意设备、任何地点远程访问应用程序和数据。Splashtop 是 VPN/RDP、VNC、RD Gateway 和其他远程访问软件的主流替代方案。Splashtop 在 Capterra 平台的用户满意度评分高达97分。Splashtop 在全球有超过3000万用户，其中包括85%的财富500强企业用户。
详情：
成立于2006年
总部位于加利福尼亚州库比蒂诺，在杭州、台北、东京、新加坡和阿姆斯特丹均设有办事处
所有地点的 200 多名员工
全球有超过 3,000 万人以及数十万家企业和教育机构在使用