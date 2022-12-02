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Splashtop启动CamCam，用于从远程PC查看实时摄像机

本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。

Splashtop CamCam应用程序已经停用。

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将PC网络摄像头变成流媒体视频和音频馈送到任何苹果移动设备，以便安心检查你关心的人、宠物和事物。

2011年9月27日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc...，跨设备计算领域的全球领导者，今天宣布推出CamCam，这是一款iPhone和iPad应用，可从PC网络摄像头中传输实时音频和视频，让用户远程查看最重要的东西。

Splashtop CamCam是一个多功能的应用程序，可以为iPhone和iPad用户提供安心的服务，可以。

  • 离家时检查儿童和其他家庭成员的情况

  • 从另一个房间监控儿童的游戏

  • 将电脑的网络摄像头变成一个实时保姆摄像头

  • 找出宠物

  • 不要错过PC网络摄像头可以捕捉到的大事件

  • 旅途中监控家里

Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee说：“将您的PC转换为实时音频视频流是Splashtop的另一个出色的iOS设备应用程序。” “您是否想过出去吃饭时，您的孩子是否开派对？现在，通过将CamCam出色的视频和音频流传输到您的移动设备，您可以准确地看到家里发生了什么，因此您可以安然度过夜晚。”

Splashtop CamCam的特点。

  • 高分辨率、实时的视频和音频从远程PC流向苹果移动设备

  • 与内置或外部PC网络摄像头和麦克风兼容

  • 捏合变焦和平移功能

按照这些简单的步骤来设置Splashtop CamCam。

  • 从iTunes应用程序商店下载Splashtop CamCam，并将其安装在iPhone、iPod touch或iPad上。

  • 下载免费的Splashtop Streamer并安装在有网络摄像头的电脑上

  • 创建一个安全代码并在两个设备上输入该代码

  • 在世界任何地方通过你的远程PC的网络摄像头连接和查看

CamCam与所有版本的Windows 7、Vista和XP兼容。 强烈建议使用双核CPU的电脑以获得最佳性能。

Splashtop CamCam可以在iTunes应用商店以0.99美元的特别促销价下载（正常价格4.99美元的80%）。

关于 Splashtop

Splashtop Inc.是跨设备计算领域的全球领导者，成立于2006年，目标是使世界各地的人们能够跨设备和云快速访问内容和应用程序。 Splashtop的旗舰产品Splashtop远程桌面是苹果应用商店和安卓市场的畅销产品，允许用户从移动设备和PC上享受完整的计算机体验。

如今，基于 Splashtop 的产品可在 7,000 多万台 Acer、ASUS、Dell、HP、联想、LG 和 Sony 的 PC 和移动设备上使用。Splashtop 荣获诸多奖项，包括《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖、《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”奖。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com

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