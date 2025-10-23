Terms of Service - EU

服务条款（欧盟）
本协议可能被翻译成不同语言。如果英文版本或本协议的任何翻译版本之间存在任何冲突或不一致，应以英文版本为准。
本协议是您（定义见下文）与 Splashtop（定义见下文）之间订立的服务条款（以下简称“本条款”），协议内容包括您使用 Splashtop 服务（定义见下文）的各项条款。
Splashtop保留自行决定随时修改、添加或删除这些条款部分的权利，而无需通知您，您进一步同意受此类修改后的条款的约束。条款的最新版本可以在 https://www.splashtop.com/terms/splashtop 查看。
1. 定义
“关联公司”指现在或将来通过一个或多个中介，直接或间接控制Splashtop，或被Splashtop控制，或与Splashtop共同受控制的任何实体，包括但不限于Foxpass Inc.在本定义中，“控制”是指直接或间接拥有指挥或导致实体管理和政策方向的能力，无论是通过拥有投票证券、合同或其他方式。只有当实体符合上述定义时，方可视为“关联公司”。
“文档”指本软件随附的任何电子或印刷材料，包括软件安装、操作和使用说明。
“知识产权”指所有知识产权及相关权利，包括但不限于版权、商标权、专利权、设计权、商号权、数据库权、邻接权以及技术秘密权。
“许可用户”指拥有 Splashtop Personal、Splashtop Business 系列产品、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Mirroring360 系列产品、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault 或 Foxpass 的有效席位许可证的个人。Splashtop Business 系列产品�目前包括 Splashtop Remote Access、Splashtop Remote Support、Splashtop SRS Premium 和 Splashtop Enterprise（统称为“Splashtop Business 产品”）。Mirroring360 系列产品目前包括 Mirroring360 和 Mirroring360 Pro（统称为“Mirroring360 产品”）。
“付款回转”是指与服务相关的交易款项的任何回转，包括但不限于退单、付款争议、回转、取消或退款，这导致Splashtop未能收到或保留相关的付款金额。
“服务”是指 Splashtop 或任何 Splashtop 附属公司根据这些条款向您提供的服务和相关软件，包括但不限于 Splashtop Personal、Splashtop Business 产品线、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Mirroring360 产品线、Splashtop Secure Workspace、Splashtop Vault 或 Foxpass。服务还包括 Splashtop 或其附属公司根据这些条款提供的任何标准支持和维护服务。
“软件”指您使用服务所需并根据本条款向您授予许可的某些软件应用程序（仅限目标代码格式）。
“Splashtop” 指的是 Splashtop B.V.，一家根据荷兰法律成立并存在的有限责任私人公司，其注册地址为荷兰阿姆斯特丹(1114 AB)，地址为 Joop Geesinkweg 901，在商会注册号为 77876342，根据本文定义的附属机构及其继承人和受让人。
“Splashtop 帐户”指使用 Splashtop 创建的用户帐户，以用户名和密码作为您的唯一标识。
“第三方软件”指 Splashtop 从第三方获得许可，向您提供的已集成到本软件的某些软件。
“无偿访问期”指的是任何与付款撤销相对应的服务访问期间。
“您或您的”指的是作为授权用户的您，或是有权代表并从法律上约束该实体接受这些条款的法人实体的员工或代理人。
2. 在线注册（以下分项 a. 和 b 不适用于 Splashtop On-Prem）
要使用服务，您需要在线注册，包括以电子形式接受本条款。Splashtop 可以自行决定拒绝您的在线注册，并无须向您提供拒绝理由。
a. 注册数据。作为 Splashtop 帐户在线注册流程的一部分，Splashtop 将收集有关您的某些有限信息（“注册数据”）。您提供的所有注册数据必须是最新、完整和准确的，并且您全权负责在必要时更新注册数据。如果（i）Splashtop 发现您的任何注册数据不完整、不准确或不是最新的，或者（ii）Splashtop 自行认定您不是本服务的适用用户，则 Splashtop 可以终止您访问、接收、使用和授权服务的所有权利。
b. 密码与安全。除 Splashtop Secure Workspace 和 Splashtop Vault 外，作为在线注册流程的一个环节，您必须使用电子邮件地址作为您的用户名，并设定密码后才能访问您的 Splashtop 帐户。您对保护密码的机密性负有全部责任，并同意仔细保护您的所有密码。您对您的 Splashtop 帐户中发生的所有活动负有全部责任，并同意立即将您的 Splashtop 帐户中发生的任何未经授权的使用行为或任何其他违反安全政策的行为告知 Splashtop。此外，通过本服务从用户设备收集、传输或迁移任何内容之前，您应全权负责获得用户的同意。无论您是否知情，对于您因第三方使用您的 Splashtop 帐户而遭受的任何损失，Splashtop 概不负责。无论您是否知情，对于因第三方使用您的 Splashtop 帐户而导致 Splashtop 或其他方蒙受损失，您应承担全部责任。
c. 软件使用的订阅.当您订阅使用这些服务时，您同意Splashtop销售条款，该条款可以在以下位置查看：(1) https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale，适用于Splashtop Personal、Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Splashtop Secure Workspace或Splashtop Vault；或是Foxpass。(2) https://www.mirroring360.com/terms/sale 用于 Mirroring360 产品。由于付款拖欠，Splashtop 可能会暂停或终止您 Splashtop 帐户上的服务，您同意赔偿 Splashtop 为收取拖欠款而产生的所有合理费用和开支。
d. 试用和促销优惠。Splashtop 会不时提供某些试用和/或促销优惠。Splashtop 保留自行决定修改或终止任何试用或促销优惠的权利，恕不另行通知。对于任何试用或促销优惠，每名客户仅可参与一（1）次，不得与任何其他优惠同时使用。
3. 本服务的使用
a. 许可授予。根据本条款的规定，在您完全遵守本协议第3节的前提下，您将获得不可转让、不可转授、非独占性使用本软件和文档的许可。
b. 商业用途。Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem和Mirroring360 Products在专业环境中完全许可用于商业用途。Splashtop Personal仅供非商业用途使用，即用于访问您个人电脑的非工作相关目的。Splashtop Secure Workspace和Splashtop Vault以及Foxpass可以用于商业或非商业用途的授权。
c. 软件限制。您不得(i) 全部或部分复制、复制、转让、创建衍生作品、翻译、反向工程、反汇编、反编译或以其他方式试图导出源代码、修改或更改软件，或删除其任何部分，也不得导致或允许任何其他人进行上述行为；(ii) 移除、修改、覆盖或混淆Splashtop在软件或文档上或内部放置或嵌入的任何版权声明或其他专有权利声明；(iii) 销售、转售盈利、租赁或出借软件或文档，或将其用于商业分时、租赁或服务局使用；(iv) 将软件或其任何组件用于任何非法目的；(v) 使用软件或文档，或其任何组件，启用版权保护规避设备，或以任何方式违反或规避任何内容版权、内容保护方案或内容复制策略；或(vi) 使用、许可或访问软件，或文档，如果您（或您的任何用户）是Splashtop的直接竞争对手，或出于监控服务或软件的可用性、性能或功能，或进行基准测试、竞争分析或任何其他竞争目的；或(vii) 使用软件或文档来存储或传输侵权、非法、诽谤或侵权材料，或违反任何第三方权利的材料，包括隐私或知识产权。
d. 服务限制。 使用服务即表示您同意不会也不允许您的任何用户（i）使用任何违反适用法律或法规的服务，（ii）传输任何可能违反或侵犯任何第三方知识产权、隐私或其他权利的材料，（iii）未经第三方同意收集或以其他方式收集或存储第三方的任何信息，（iv）以可能对 Splashtop 网络、Splashtop 帐户或其他 Splashtop 服务造成伤害或中断的方式使用服务，（v）使用服务发送任何垃圾邮件、恶意软件或任何欺诈、淫秽或非法内容。
e. 使用限制*。您同意在使用相应的服务时遵守以下适用条款：
（i）关于 Splashtop Personal：使用您的 Splashtop 帐户登录的 Splashtop Streamer 总数不得超过五（5）个。根据上述 3.b. 规定，Splashtop Personal 也仅限于非商业用途。
(ii) 对于Splashtop业务产品：a. Splashtop Business Access – Splashtop Business Access Solo每用户席位许可2台计算机，Splashtop Business Access Pro每用户席位许可10台计算机，Splashtop Business Access Performance每用户席位许可10台计算机。用户数量受用户席位许可的限制。b.Splashtop Remote Support – 计算机数量受您订阅的套餐限制。Splashtop Remote Support许可证供技术人员和IT人员远程支持他们自己的及其他用户的计算机。
Remote Support Basic、Remote Support Plus 和 Remote Support AEM 不包括次要用户访问。
Remote Support Premium 包括有限的次级用户访问权限。
Splashtop Remote Support AEM - 软件补丁由 Windows 的 Chocolatey 和 macOS 的 Homebrew 提供支持。Windows 用户可能会受到使用限制和其他限制，包括速率限制。请查阅 Chocolatey 的法律条款 (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/)和包免责声明 (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting)获取详细信息。Splashtop 不承担因软件补丁附加组件带来的更改，包括任何形式的损害责任。c.Splashtop SOS – 计算机数量受您订阅套餐的限制。用户数量受授权数量的限制。
d. Splashtop SOS+ - 软件补丁由适用于 Windows 的 Chocolatey 和适用于 macOS 的 Homebrew 提供支持。Windows 用户可能会受到使用限制和其他限制，包括速率限制。请查阅 Chocolatey 的 法律条款 (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/)和 软件包免责声明 (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting)了解详细信息。Splashtop 不会对软件补丁附加组件可能导致的任何变化负责，包括任何类型的损害。
e. Splashtop Enterprise (Cloud) – 关于技术人员、用户、计算机和并发性的限制取决于您订阅的特定计划。Software Patch 由 Windows 的 Chocolatey 和 macOS 的 Homebrew 提供支持。Windows 用户可能会受到使用限制和其他限制，包括速率限制。请查阅 Chocolatey 的法律条款 (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/)和软件包免责声明 (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting)了解详细信息。Splashtop 不会对因 Software Patch 插件可能产生的任何变化（包括任何性质的损害）承担责任。(iii) 对于 Splashtop Classroom，通过您的 Splashtop 账户登录的 Splashtop Streamer 总数不得超过十 (10) 个。
（iv）关于 Splashtop On-Prem：服务仅可用于您订购的特定方案。
（v）关于 Mirroring360 产品：计算机上部署的 Mirroring360 软件的最大数量依据您订购的许可证数量而定。
(vi) 对于Foxpass，服务是作为用户订阅购买的，此类使用仅限于适用订单表中指定的用户数量。用户订阅仅限指定用户，不能由多名用户共享或使用，但可以重新分配给新用户，以替代不再需要持续使用服务的前用户。
Splashtop 可自行决定暂停任何违反此规定的帐户，或要求您另行购买席位许可证以纠正任何超额使用情况。
f. 第三方软件。本软件中或随本软件一起提供的某些第三方软件受第三方软件许可方规定的各种其他条款的约束。您对第三方软件的使用受相应的第三方软件许可的管辖约束，您可以在本软件中查看第三方软件的相关许可。
4. 知识产权
Splashtop 或其许可方保留对本服务或与本服务相关的所有知识产权的所有权。本条款中的任何内容均不得视为 Splashtop 向您转让任何知识产权。您仅被授予对本条款所述服务的使用权。您承认本服务可能包含未公开的信息，并包含 Splashtop 和/或其许可方专有的宝贵商业秘密。Splashtop 和/或其许可方保留所有未在本条款中明�确授予的服务权利。如果您违反本条款的任何内容，则本条款授予的许可和您对本服务的使用权将自动终止。
5. 机密信息
“机密信息”是指 Splashtop 的任何非公开业务或技术信息，包括但不限于与 Splashtop 的商业秘密或专有技术有关的任何信息，无论是口头还是书面形式，或者您知道或应该知道 Splashtop 将其视为机密或专有。您同意严格保密机密信息，除非获得本条款明确授权，否则不使用机密信息。您应确保任何未经授权的人都不能访问机密信息。尽管有前述规定，机密信息不应包括以下信息：（i）通过您不违反本条款的规定而成为公共领域的一部分； （ii）由您独立开发，不参考任何机密信息；或（iii）由第三方正确地向您披露，而不受披露限制。
6. 商标
您承认并同意，以下提供的术语 Splashtop 和其他相关logo和设计（统称为“ Splashtop 商标”）是 Splashtop 在美国和其他地方注册的专有商标，并且您不得使用或复制未先从 Splashtop 获得商标许可的商标。服务或 Splashtop 网站上引用的所有其他商标和服务标记均为其各自所有者的专有财产。版权所有。
7. 隐私
Splashtop 使用您提供的任何信息，包括但不限于注册数据和支付信息，均按 Splashtop 当前的隐私政策进行规定，可以在以下网址找到：对于 Splashtop Personal、Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Splashtop Secure Workspace 和 Splashtop Vault 以及 Foxpass，请访问 (1) https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy；对于 Mirroring360 Products，请访问 (2) https://www.mirroring360.com/privacy。
8. 更新和支持
Splashtop 可能会不时自行决定通过互联网或其他途�径提供服务更新，且没有义务这么做。所有此类更新应被视为包含在服务的定义中，并应接受这些条款的约束。Splashtop保留对任何未来版本或更新的服务收取费用的权利。此外，Splashtop 也保留在事先通知的情况下增加服务费用的权利。在任何费用变更之前，包括生效日期，您都将提前收到通知。如果您在新费用生效前没有取消您的订阅，更新后的费用将在您下一次续订服务时适用。
如果Splashtop是您服务的支持提供商，您可以访问 (1) https://www.splashtop.com/support 获取Splashtop Personal、Splashtop Business Products、Splashtop Classroom、Splashtop On-Prem、Splashtop Secure Workspace或Splashtop Vault的在线知识库或联系Splashtop支持团队以解决任何您可能遇到的技术问题；或 (2) https://www.mirroring360.com/f-a-q 获取Mirroring360 Products的在线支持。对于Foxpass，您可以通过 help@foxpass.com 发送邮件来获得标准技术支持。您也可以选择通过订单形式单独购买升级或高级支持服务，以提高响应速度。
9. 期限和终止
本条款自您接受电子版协议之日起生效，直至您的 Splashtop 帐户终止为止。您可以随时通过终止您的订购、从您的系统中删除本软件和文档、删除您的 Splashtop 帐户以及停止使用本服务以终止本条款。
如果您通过门户网站 my.splashtop.com 订购 Splashtop，您可以前往门户网站 my.splashtop.com 登录您的 Splashtop 帐户来终止订购，点击“帐户信息”找到“订购”选项卡，然后关闭自动续订。您的订购将不再自动续订，您的帐户也不会在当前订购期限结束时被自动扣费。当前订购期限结束前，您仍可使用已订购的产品。
对于通过Splashtop销售人员采购的Splashtop订阅（而非您在my.splashtop.com直接购买的订阅），您可以通过按照本条第15(e)部分规定的方式提供书面通知取消您的订阅，在自动续订前不少于三十（30）天发送。订阅的许可证数量或服务级别的减少也必须至少在续订前三十（30）天以书面形式提出。如果没有及时通知，现有的数量将维持不变而续期。
对于Foxpass，您可以通过在当前订阅期限到期至少三十（30）天之前，按照本文第15(e)节的规定，向Splashtop发出不续订通知来终止您的订阅。订阅的许可证数量或服务级别的减少也必须在续订前至少三十（30）天以书面形式提出请求。如果未及时提供通知，现有数量将更新为不变。
如出现下列情况，Splashtop 可以立即终止本条款以及您的订购、许可和对本服务的权利：（i）您违反本条款；（ii）您作为法人实体宣布破产、卷入任何破产程序或因其他原因导致破产；或（iii）Splashtop 自行决定终止提供本服务，在这种情况下，Splashtop 应尽可能提前通知您，并为您提供替代方案或选项，以尽量减少此类终止可能造成的任何不便。因以上原因而终止本条款所造成的任何损失，Splashtop 概不负责。本条款一经终止：（a）已授予的所有许可权将自动终止，恕不另行通知；且（b）您应立即停止对本服务的所有访问和使用，并销毁本软件和文档及其所有副本。
本条款到期或终止后，第1、4、5、6、7、9、10、11、12和15条将继续有效。
在本条款终止（荷兰语“ontbinding”）的情况下，已向您提供的服务的费用将不予退还或撤销。本条款终止前，Splashtop 根据本条款向您提供的服务的发票金额将在终止后继续有效，并将在本条款终止时立即由您到期支付。
10. 免责声明
服务、软件、任何更新、任何文档和信�息均按“现状”提供，不提供任何形式的担保。Splashtop 代表其自身及其许可方拒绝承认由本条款和 Splashtop 提供的任何样本、规格或建议引起或与之相关的任何明示、默示、法定或其他形式的担保，包括但不限于商销性担保、特定用途担保和不侵犯第三方权利担保。Splashtop 不承诺服务的准确性、完整性和高质量，不承诺服务没有缺陷、运行无误或不间断、符合您的要求且没有病毒，Splashtop 也不承诺将更正所有错误。您理解并同意，通过使用本服务下载或以其他方式获得的任何材料或数据均由您自行承担风险，您将全权负责因下载此类材料和/或数据而导致的计算机系统损坏或数据丢失。
11. 责任限制
在强制性法律规定允许的范围内，Splashtop 因未能履行（荷兰语“toerekenbare tekortkoming”）本协议、任何非法行为（荷兰语“onrechtmatige daad”）或其他原因而导致的法律责任除外。
尽管有前述规定，但如果依据强制性法律规定，Splashtop 应就未能履行（荷兰语“toerekenbare tekortkoming”）本协议、任何非法行为（荷兰语“onrechtmatige daad”）或其他原因造成的损害承担责任，则 Splashtop 及其许可方或供应商应承担的全部责任仅限于直接损害，且损害赔偿总额不得超过在引起争议索赔的情况发生前的十二（12）个月内就服务支付给 Splashtop 的总金额。
直接损害仅指：
a. 财产损害（“zaakschade”）；
b. 您为使 Splashtop 的履行符合本条款而必须支付的合理费用，由您或您的代理人废除（“ontbonden”）本协议的情况除外；
c. 您为确定损害的原因和范围而产生的合理费用，必须与直接损害有关；
d. 您为预防或减轻损害而产生的合理费用，必须与直接损害有关。
对于因本条款引发或与本条款相关的损害（直接损害除外），包括但不限于间接损失、后果性损失、数据丢失和/或损坏、利润损失和收入损失、业务损失、预期储蓄损失或任何其他类似的财务损失或商誉或声誉损害，由于第三方索赔或其他任何偶然性、间接性、惩罚性或惩戒性损害，Splashtop 均不承担赔偿责任。
如果损害或伤害因 Splashtop 的故意行为、不作为（“opzet”）或重大过失（“bewuste roekeloosheid”）造成，则本条所述限制不适用。
任何针对 Splashtop 的损害索赔应在首次索赔发生之日起十二（12）个月后停止。
12. 赔偿
您特此同意自费赔偿、捍卫 Splashtop 及其关联公司、员工、高级管理人员、董事、所有者、信息提供者、代理商、被许可人、许可人（以下称“被补偿方”），并使之免受任何和所有损害赔偿方因以下原因而引起的任何要求、索赔、诉讼或损失而引起的赔偿责任、索赔、成本（包括合理的律师费）：（a）您或您的 Splashtop 帐户对本条款的任何违反；（b）您的任何欺诈或操纵；（c）基于您提交的信息、数据、文件或其他内容的第三方索赔、诉讼或侵权指控；或（d）根据您发布的任何信息提出的信用卡欺诈索赔。您同意尽最大努力与 Splashtop 合作以捍卫任何要求、主张或诉讼。Splashtop 保留对任何由您承担赔偿责任的事项进行专有辩护的权利，Splashtop 自行承担费用。
13. 高风险用途
您承认，本服务的目的并非在高风险活动中或举办期间访问和/或使用，并且本服务不得用于任何可能因故障而导致人身伤亡或财产、环境或业务损失的系统。除前述内容外，本服务还不得与任何生命支持系统关联使用。Splashtop 及其许可方在此明确拒绝对此类用途的适用性做出任何明示或默示的保证。您同意，对于因上��述任何服务用途而导致的任何索赔或损失，Splashtop 及其管理人员、董事、员工、附属公司和许可方均不负责。
14. 付款与纳税义务
接受以上条款即视为您同意及时向 Splashtop 支付应付款项，包括（如适用）全部税费、服务费等。除非另有说明，Splashtop 显示的所有价格和费用均不含税费和监管费用。在适用情况下，Splashtop 将根当地法律法规对开具的电子发票收取税费和监管费用。Splashtop 将自行决定计算应缴税费。所征收的税费和监管费用如有更改，恕不另行通知。
Splashtop 保留根据用户的地理位置或服务的实际使用情况确定 Splashtop 服务定价的权利。定价可能因地理位置而异。购买地应与用户实际居住地以及服务的主要使用和部署地相同。Splashtop 保留验证您的地理位置的权利。如经确定您购买 Splashtop 服务时定价有误，则无论是误解还是您的行为造成的，您的 Splashtop 服务定价均将进行相应更新，并且所有应按标准定价予以支付的款项应立即在收到通知后三十（30）天内到期支付。
Splashtop 可能会因拖欠付款而暂停或终止您的 Splashtop 账户的服务，并且您同意向 Splashtop 偿还因拖欠付款而产生的所有合理费用和开支。
退款申请；支付撤销；条款调整。如果任何服务的付款被取消支付，则 (a) 与该付款相关联的订阅期（或部分订阅期）将被视为未支付，并可能被 Splashtop 视为未支付的访问期，且 (b)
Splashtop可能会自行决定暂停、限制或终止与受影响的Splashtop账户相关的服务访问。
如果您在付款撤销后重新购买、续订或重新激活订阅（包括通过不同的付款方式或渠道），您授权 Splashtop 将部分或全部未付访问期应用于新的或续订的订阅，包括通过缩短订阅期限和/或调整适用的续订日期以补��偿之前未支付的访问。您承认并同意任何此类调整旨在弥补之前未付的访问费用，并不构成费用、罚款或附加费。
15. 一般条款
a.本条款是您与 Splashtop 之间就您对本服务的使用而达成的完整协议，接受本条款即表示您已明确承认本条款可以取代先前或同时期与您使用服务有关的任何书面或口头协议、信息和/或契约。Splashtop 在任何情况下均不受采购订单、收据、验收书、确认书、信函或其他文件中的任何规定的约束，即使 Splashtop 在本条款中对此未作说明，除非 Splashtop 在书面签署的文件中明确同意该规定。
b.如果本条款中的任何规定被视为无效、非法或不可执行，则该项规定应在法律允许的最大范围内执行，其余规定不受影响，Splashtop 应以在各方面均有效的另一规定替代该无效条款，其效力应尽可能接近被替代规定的效力。
c.本条款应完全受荷兰法律管辖并根据荷兰法律进行解释。因本协议或违反本协议而产生的或与之相关的所有争议、纠纷或索赔，若双方无法友好解决，则应由荷兰阿姆斯特丹主管民事法院独家并最终解决，除非强制性法律另有规定。
d. 您不得让与或转让本条款或本条款下的任何权利或义务。任何违反本条款的让与或转让均无效。在不违反上述规定的前提下，本条款对双方各自的继承人和获准受让人具有约束力并符合其利益。Splashtop 可通过合并、收购、重组或出售其与本条款相关的全部或绝大部分资产的方式，将其在本条款项下的权利转让给其关联公司和任何继承人，而无需您采取行动，在这种情况下，此处提及的 Splashtop 应被视为指受让人。
e. Splashtop向您发送的通知可能会通过您在在线注册过程中提供的电子邮件地址发送，或者通过Splashtop自行判断合理可能引��起您注意的任何其他方式发送。您向 Splashtop 提交的所有关于这些条款的通知均应以书面形式，并通过（i）电子邮件发送至 legal@splashtop.com 或 Splashtop 指定用于法律通知的其他电子邮件地址，或（ii）通过快递或挂号邮件邮寄至此处所列的 Splashtop 地址。尽管如此，任何关于不续约或减少授权数量的通知应通过电子邮件发送至 sales@splashtop.com。通知应在通过电子邮件发送，并在Splashtop确认收到时视为已发出，或通过快递或挂号信发送并确认送达时视为已发出。
f. 您同意不会向 Splashtop 或其任何雇员或关联公司提起或参与任何集体诉讼。您同意，在本条款期满或终止超过两（2）年后，您不得根据本条款提出索赔。Splashtop 对任何规定的弃权或对任何诉讼的同意均不构成对任何其他规定的弃权或对任何其他诉讼的同意，无论是否相似。除非 Splashtop 以书面形式明确规定，否则 Splashtop 的任何弃权或同意均不构成持续的弃权或同意。
g.您承认 Splashtop 可能向第三方（包括您的竞争对手）提供软件、解决方案和服务，这些软件、解决方案和服务与在此向您提供的软件、解决方案和服务相同或相似。
h. 对于因 Splashtop 无法控制的行为而导致本条款延迟履行、中断履行或未能履行，Splashtop 概不负责。
i.如果您对 Splashtop 或其员工有任何道德、诚信、安全和/或合规问题，请前往网站 https://www.splashtop.com/anonymous-reporting 进行匿名举报。
* 在某些情况下，Splashtop 可能会允许“不受新规影响”的客户遵守其最初订购时采用的使用限制。
最近更新：2026年4月15日