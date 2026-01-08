“2023年 Quick Assist 最佳替代方案”– Splashtop SOS

跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
User experiencing enhanced remote support capabilities and security after switching from Quick Assist to Splashtop

2026年 Quick Assist 最佳替代方案 – Splashtop Remote Support

Splashtop 提供卓越的远程支持功能和安全性

免费试用

Splashtop 是 IT 和帮助台的首选远程支持解决方案

通过 Splashtop，可享受快速、可靠、安全的远程访问，随时为用户设备提供支持。无论您需要远程支持内部托管设备、用户个人设备，还是同时远程支持这两种设备，都可以使用 Splashtop Remote Support 解决方案。

Splashtop 是更好的 Microsoft Quick Assist 替代方案，因为 Splashtop 支持更多设备和操作系统，具有更多 IT 专业人员所需的功能，并且安全性更好。

比较 Microsoft Quick Assist 和 Splashtop


Splashtop Remote Support

Quick Assist

有人值守和无人值守的远程访问支持

Splashtop 可提供用于临时远程支持的有人值守（无需安装代理）访问，以及用于支持托管设备的无人值守访问。

Quick Assist 仅提供有人值守的访问。最终用户必须在场才能接受远程连接。

设备与操作系统支持

从任何其他设备远程支持 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 设备。

Quick Assist 仅支持从 Windows 10计算机远程连接到另一台 Windows 10计算机。

用户生产力


Splashtop Remote Support

Quick Assist

升级为管理员

如果您要远程访问 Windows 标准用户帐户以提供支持，您可以升级为管理员权限。

不支持权限升级。

工具

支持文件传输、会话录制、远程重启和重新连接、远程脚本、远程音频等功能。

不支持文件传输、会话录制、远程重启和重新连接、远程脚本、远程音频等功能。

用户管理

可以在 Splashtop Web 控制台对用户进行管理和分组。

不支持

安全


Splashtop Remote Support

Quick Assist

日志记录

支持查看综合日志，包含所有远程会话、文件传输、聊天会话和历史记录，可用于自我审计。

仅支持查看有限的日志。

双重认证

支持。

不支持

设备认证

支持。

不支持


Splashtop 受到全球20万企业的信赖，全球用户超过3000万

IT 专业人员喜欢 Splashtop 的原因：

  • Splashtop 可在低延迟情况下以超过每秒40帧（fps）的 4K 流式传输提供高性能远程连接

  • Splashtop 的远程访问和远程支持解决方案使用简单，易于设置和扩展。

  • Splashtop 通过强大的安全功能与实践以及对行业合规性与法规（如 HIPAA、FERPA、GDPR、SOC 2等）的支持来保护您的数据。

  • 您将享受 Splashtop 提供的优质客户服务体验。我们在世界各地都有销售和支持团队，我们愿意随时为您提供帮助和支持！

  • Splashtop 在第三方网站和点对点评论网站中获得的用户评级更高。


免费试用 Splashtop

免费试用
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号