“2023年 Quick Assist 最佳替代方案”– Splashtop SOS

Splashtop 是 IT 和帮助台的首选远程支持解决方案
通过 Splashtop，可享受快速、可靠、安全的远程访问，随时为用户设备提供支持。无论您需要远程支持内部托管设备、用户个人设备，还是同时远程支持这两种设备，都可以使用 Splashtop Remote Support 解决方案。
Splashtop 是更好的 Microsoft Quick Assist 替代方案，因为 Splashtop 支持更多设备和操作系统，具有更多 IT 专业人员所需的功能，并且安全性更好。
比较 Microsoft Quick Assist 和 Splashtop
Quick Assist
有人值守和无人值守的远程访问支持
Splashtop 可提供用于临时远程支持的有人值守（无需安装代理）访问，以及用于支持托管设备的无人值守访问。
Quick Assist 仅提供有人值守的访问。最终用户必须在场才能接受远程连接。
设备与操作系统支持
从任何其他设备远程支持 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 设备。
Quick Assist 仅支持从 Windows 10计算机远程连接到另一台 Windows 10计算机。
用户生产力
Splashtop Remote Support
Quick Assist
升级为管理员
如果您要远程访问 Windows 标准用户帐户以提供支持，您可以升级为管理员权限。
不支持权限升级。
工具
支持文件传输、会话录制、远程重启和重新连接、远程脚本、远程音频等功能。
不支持文件传输、会话录制、远程重启和重新连接、远程脚本、远程音频等功能。
用户管理
可以在 Splashtop Web 控制台对用户进行管理和分组。
不支持
安全
Splashtop Remote Support
Quick Assist
日志记录
支持查看综合日志，包含所有远程会话、文件传输、聊天会话和历史记录，可用于自我审计。
仅支持查看有限的日志。
双重认证
支持。
不支持
设备认证
支持。
不支持