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新冠肺炎期间居家办公–正在消失的办公室

Splashtop Team
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如果你搜索"在家工作的COVID后，" ，谷歌搜索引擎将返回约7,170,000,000个结果（截至2020年6月22日星期一）。 这是一个关于在家工作（WFH）的很多内容。

现在，我们几乎每周都会听到一家公司决定在年底前完全远程化。 谷歌、Facebook、Microsoft 、Slack、Zillow、Palo Alto Networks、Box，甚至是加勒比海地区最著名的保险公司Sagicor，都是这种情况。 我们注意到，所有这些关于WFH新闻报道的声音都意味着办公室正在消失，在一个后COVID-19的世界里，我们都将完全远程化。 但我们是吗？

办公室的未来是什么？远程工作的未来是什么？公司在新冠疫情后将面临哪些隐私和安全问题？企业如何为所有这些做好准备？为了进一步探讨这个问题，我们采访了来自不同行业的几位高管和人力资源主管，他们都同意一件事： 办公室不会消失。

办公室将继续存在的5个原因> 首席执行官和人力资源部门领导人的见解

一：实体办公室是声望，品牌和信任的强烈信号

据Dmytro Okunyev，team-chat软件制造商的创始人Chanty介绍： “实际的办公室是信誉的标志，一种方式来描绘一个业务成功的潜在客户和竞争。”

PEOCompare ，职业雇主组织经纪人的人力资源经理Nelson Sherwin补充说，客户希望看到一个实体办公室，不仅仅是为了品牌宣传，而是因为他们对一个完全远程的公司有某种偏见和不信任。 "客户通常希望进来参观，进行当面会谈，并基本上审查你的公司，" ，"他们无法通过Skype电话做到这一点。"

经纪公司Mitrade的人力资源经理James Jason确认，无论在家中如何有效地工作，客户和其他利益相关者都需要一个专业的空间，使他们可以访问而又不会觉得自己在侵犯任何人的隐私。

此外，办公家具制造商Poppin的人力资源总监Allison Schworn认为，对于许多人而言，在实体办公室工作是刚需。 “我们发现客户希望亲自看到实物产品进行测试，” Allison说。

而建筑公司 Cooper Carry 的品牌总监凯瑟琳-斯通（Katherine Stone）强调，"一个实体办公室远不止是一个生产力的场所，它是一个人们与公司的使命和灵魂互动的地方。 换句话说，办公室是一个公司品牌的实际体现，"凯瑟琳说。 "

二：社交互动很难在完全WFH环境中复制

亚里士多德曾经说过，"，人在本质上是一种社会动物。" 即使在数字时代，这句话仍然是正确的。 虽然技术是一项伟大的资产，但 "没有什么可以替代个人联系，"精品数字机构IT Media的所有者阿什利-蒙克说。

BeyondBetter ，一家高管辅导和管理咨询公司的董事总经理Amie Devero补充说，虽然新技术能够复制办公室生活的基本要素，但许多人际交往在这个过程中被遗失。 "有大量的员工和社会发展是通过非正式和非计划的互动发生的，" ，阿米强调。 她解释说，这可能是 "在休息室进行的互动，你不在其中的团队成员之间无意中听到的对话，以及我们看到的团队成员对别人的言论作出反应时的肢体语言" 。 阿米总结说，虽然这些互动在单独采取时可能看起来无足轻重，但它们加起来可以"大量的经验、学习和更好的社会关系。"

活动管理公司 3C Strategies LLC 的创始人兼首席执行官Chris Chan同意Amie的说法。 "克里斯说："由于没有休息室或咖啡，我们错过了工作环境的一个重要方面，即在休闲层面上建立人际关系。 "虽然人们现在还可以，但对于那些新进入职场的人来说，会变得非常孤立，他们不认识自己的同事，也没有一个休闲的方式从办公室环境中认识他们。"

技术研究公司Software Pundit的首席执行官Bruce Hogan进一步强调了这种社会需求。布鲁斯说：“亲自与团队成员互动有助于建立联系。” “在没有办公室的情况下，我不相信个人也会彼此了解。”

三：办公室里的创新和员工发展可能会更好

"在Splashtop，我们很幸运地看到团队的生产力有了极大的提高，团队中的每个人都非常努力地提供他们最好的工作，" ， Splashtop的首席执行官Mark Lee说， 。 就在最近，我们公布了一项调查的结果，显示 ，目前在家工作的大多数劳动力的生产力得到了提高 。 然而，如果没有适当的措施使员工能够在远程环境下发展和有效地工作，这种生产力可能是有代价的。

拥有100年历史的纽约市技术领先的建筑公司Mancini Duffy的总裁Christian Giordano着重强调了工作场所的未来前景。“视频会议电话或屏幕共享不能激发创意和创新。”

这是因为"，最好的商业想法和运作[往往]是在飞行中当面完成的，" mnAI ，一个位于英国的由人工智能驱动的金融交易流搜索引擎的CEO约翰-库欣声称。

3C Strategies的首席执行官Chris Chan对可能出现的创造力和创新能力的下降做出解释。 “居家办公使我们坚持熟悉的事物并停留在我们的正常范围内，减少了我们走出舒适区和常规活动的意愿，这会妨碍创新思维和构想。”

数字营销机构 Robben Media ，首席执行官布莱恩-罗本补充说，最好的培训和指导也是亲自进行的。"如果没有办公室，这些人就只能从视频通话和电子邮件中学习，这是不一样的。"

转录外包公司的首席执行官本杰明-沃克（Benjamin Walker） ，他强调，也很难决定对谁进行虚拟推广。 "，如果你的老板回到办公室，你可能也应该回到办公室，因为长期不在视线范围内，不在心里，很容易让别人得到你排在前面的晋升。" ，本。

四：关于WFH，办公室和心理健康风险的混合看法

当一家公司完全远程办公时，工作与下班之间的界限变得非常模糊。来自BeyondBetter的Amie Deverro说，这是由于每天在相同环境中生活，工作，睡眠，饮食和醒来的相同性，导致精神停滞。

为什么会这样？Amie解释说，去办公室提供了一种新的刺激：“无论是在火车上，在交通中，在办公室中，在午餐时步行或在电梯中看到新朋友时，当他们得到新的刺激，我们的大脑都会创造新的神经通路。 ” Calendar的首席执行官John Rampton补充说，物理办公室有助于维持某种工作与生活的平衡，因此，他的团队很高兴回到办公室。

但是，也可能有人争辩说，WFH实际上可以帮助改善心理健康：减少交通时间，减少工作日的分心，不参加办公室政治活动以及获得更舒适的工作环境。这表明，这完全取决于所涉及的工作类型，以及员工是否极端孤立（一个人住吗？），性格内向或外向。

五：对安全性和IT基础结构的影响

办公室不仅仅是与同事互动的地方；它也是许多企业存放硬件、服务器和IT机器的实际地点。 它是许多公司的IT基础设施的骨干。 "" Amazing Beauty Hair ，一家提供优质接发和配件的电子商务商店的首席执行官Jack Wang说，如果只是为了适应完全远程在家工作的设置，就需要大量的工作和资金来移动整个东西。

工作场所健康追踪解决方案制造商 Ontrack 的运营技术高级总监Camilo Barrero解释说，还有数字安全和基础设施可靠性部分需要考虑。 "即使在家里有高速互联网，并能进入公司的VPN，一些办公室也提供专门为安全协议设计的技术基础设施，或满足某些技术，" ，Camilo说。

在此次对话中，全球领先的 IT 管理服务提供商 SabinoCompTech 的首席执行官兼联合创始人 Nancy Sabino 补充说，员工居家办公时，互联网的可访问性、带宽和安全性是不可预测的，这一问题令人担忧。而据抗体制造商 Boster Bio 的销售副总裁 CJ Xia 的说法，数据显示，黑客的攻击目标已转向智能家居设备，而 Wi-Fi 则可能是他们攻击办公室资产的关键。

"" SabinoCompTech公司的南希说，确保员工拥有他们需要的适当的访问权限，以提高工作效率，这就要求对员工家中的互联网和其他远程工具进行安全和妥善管理。

那么，这一切的结论是什么？

尽管有上述合理的担忧，越来越多的人仍然报告说想要完全远程化。 在最近由IBM 进行的一项劳动力调查中，75%的人表示他们至少愿意继续偶尔远程工作，而超过一半的人-54%的人-希望这成为他们的主要工作方式。 还有许多其他的调查也提出了类似的说法，这些调查大多声称60%的劳动力希望进行远程工作。 但其他40%的人呢？ 在所有这些主张中，企业可能很难决定什么对他们最有效。

这就是为什么David Hulsen， RFP360 的首席执行官和联合创始人，该软件解决方案帮助组织请求信息和回应请求，他调查了他的员工，以了解他们想要什么。 他的发现？ 人们仍然希望在工作场所进行社会互动，但这并不意味着他们希望事情回到办公室一样。 "这意味着我们对办公室的期望在不断变化，我们既要包括远程工作者，也要为人们提供一个社交空间，让他们亲自互动，" 。

为此，Splashtop首席执行官Mark Lee补充说：“居家办公的精灵不适合装在瓶子中，但是尽管需要物理办公室，但公司也不应热衷于将其装回瓶子。 ”此外，Mark补充道，“虽然不能否认实体办公室的优势，但也不能否认在家办公的惊人优势：降低运营成本，获得全球人才库，吸引数字游牧民的能力，例如Z世代，减少了浪费的时间，减少了工作中断，提高了生产力，减少了碳排放，并保持了业务连续性。”

这对办公室和工作的未来以及我们上面提出的问题意味着什么？这意味着我们正在朝着混合办公室迈进：一个工作空间，远程和物理工作环境相互补充，以提供两全其美的条件：员工的生活平衡，社交互动，强大的安全性，超强的生产力以及降低公司的成本。

而且，如果您准备好使用混合办公室，则Splashtop可以为您提供帮助。作为支持数以千万计用户的平台，我们使组织能够采用现代化的工作方式-在任何地方安全有效地工作-帮助各行各业的组织创建生产力更高且功能更强大的员工队伍。

学习如何为部分远程工作人员设置混合办公室，为面对后新冠肺炎时代做好准备。


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