在 Chromebook 上使用 Word 的最佳方法

Splashtop让你从Chromebook上远程控制你的Windows和Mac电脑，让你可以访问Word的桌面版本和所有文件。
对于远程工作者和学生，Chromebook可以是一种完成工作的高效且经济的方式。但是，Chrome OS的本质通常要求您通过Internet连接完成所有工作，而不是使用本地安装的软件应用程序（例如Microsoft Word）进行工作。
虽然Google Drive和Google Docs可以成为Chromebook的伟大工具，但有些时候它们无法取代Word，特别是当你保存的所有文件都在你的Mac或PC电脑上时。
与其他解决方案不同的是，Splashtop远程桌面软件可能会让你访问一个淡化的或在线版本的Word，让你 ，从Chromebook ，并使用其Word应用程序，就像你坐在它的前面一样!
一旦你进入了远程访问会话，你就可以访问你所有保存的文件了 只需在任何时候和任何地方从你的Chromebook上远程登录，就可以打开已保存的文件，并在你离开的地方继续工作。
这使 Splashtop 成为在 Chromebook 上使用 Word 的理想解决方案，尤其是家庭和学校远程实验室的工作。这是您开始需要了解的所有信息。
如何在Chromebook上使用Word？Splashtop
如果您已经是Splashtop订阅用户，那么您应该已经全部准备就绪！如果不是这样，则需要几分钟进行免费安装。
步骤1：免费开始使用 Splashtop
Splashtop 使您能够从另一台笔记本电脑、平板电脑或移动设备远程访问您的计算机。立即开始免费试用（无需信用卡或承诺）并按照设置说明进行操作！
确保您在 Chromebook 上免费获得了 Splashtop Business Android 应用程序 ，您可以在Google Play store 进行下载。（如果您的 Chromebook 不支持 Android 版本，则可以从 Chrome 网上应用店中获取 Splashtop Business App ）。
步骤2：从 Chromebook 远程访问 Windows 或 Mac 计算机
设置好 Splashtop 用户帐户和设备后，就可以开始远程访问计算机了。当您在 Chromebook 上打开 Splashtop Business App 时，将看到您可以访问的所有计算机的列表。从那里开始，只需单击一下即可启动远程桌面会话。
第3步：无缝控制远程计算机，开始使用Word
然后，你会实时看到远程计算机的屏幕，并对其进行控制，就像你坐在它的前面一样。 你可以打开Word开始一个新的文档，或者打开你保存在远程计算机上的一个文件，继续在其中工作。 就这么简单!
Splashtop 还允许您在本地 Chromebook 和外部显�示器上查看远程计算机的多显示器设置。
立即在您的 Chromebook 上安装 Splashtop
使用Splashtop在Chromebook上访问Word的好处是，您仍可以在Chromebook上运行时获得完整的Windows或Mac桌面体验。因此，请确保您已经开始免费试用，以亲自体验！
如果您所在的学校或学院有使用 Chromebook 的学生，则…
看看我们的远程学习和远程计算机实验室解决方案！使您的学生可以从自己的 Chromebook 访问学校计算机，以便他们可以从自己的 Chromebook 运行任何软件应用程序，包括Word。