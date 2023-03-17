在 Chromebook 上使用 Word 的最佳方法

Splashtop让你从Chromebook上远程控制你的Windows和Mac电脑，让你可以访问Word的桌面版本和所有文件。

对于远程工作者和学生，Chromebook可以是一种完成工作的高效且经济的方式。但是，Chrome OS的本质通常要求您通过Internet连接完成所有工作，而不是使用本地安装的软件应用程序（例如Microsoft Word）进行工作。

虽然Google Drive和Google Docs可以成为Chromebook的伟大工具，但有些时候它们无法取代Word，特别是当你保存的所有文件都在你的Mac或PC电脑上时。

与其他解决方案不同的是，Splashtop远程桌面软件可能会让你访问一个淡化的或在线版本的Word，让你 ，从Chromebook ，并使用其Word应用程序，就像你坐在它的前面一样!

一旦你进入了远程访问会话，你就可以访问你所有保存的文件了 只需在任何时候和任何地方从你的Chromebook上远程登录，就可以打开已保存的文件，并在你离开的地方继续工作。

这使 Splashtop 成为在 Chromebook 上使用 Word 的理想解决方案，尤其是家庭和学校远程实验室的工作。这是您开始需要了解的所有信息。

如何在Chromebook上使用Word？Splashtop

如果您已经是Splashtop订阅用户，那么您应该已经全部准备就绪！如果不是这样，则需要几分钟进行免费安装。

步骤1：免费开始使用 Splashtop

Splashtop Business Access 使您能够从另一台笔记本电脑、平板电脑或移动设备上远程访问您的计算机。 现在就开始你的免费试用（不需要信用卡或承诺），并按照设置说明进行操作!

免费试用

确保您在 Chromebook 上免费获得了 Splashtop Business Android 应用程序 ，您可以在Google Play store 进行下载。（如果您的 Chromebook 不支持 Android 版本，则可以从 Chrome 网上应用店中获取 Splashtop Business App ）。

步骤2：从 Chromebook 远程访问 Windows 或 Mac 计算机

设置好 Splashtop 用户帐户和设备后，就可以开始远程访问计算机了。当您在 Chromebook 上打开 Splashtop Business App 时，将看到您可以访问的所有计算机的列表。从那里开始，只需单击一下即可启动远程桌面会话。

第3步：无缝控制远程计算机，开始使用Word

然后，你会实时看到远程计算机的屏幕，并对其进行控制，就像你坐在它的前面一样。 你可以打开Word开始一个新的文档，或者打开你保存在远程计算机上的一个文件，继续在其中工作。 就这么简单!

Splashtop 还允许您在本地 Chromebook 和外部显示器上查看远程计算机的多显示器设置。

立即在您的 Chromebook 上安装 Splashtop

使用Splashtop在Chromebook上访问Word的好处是，您仍可以在Chromebook上运行时获得完整的Windows或Mac桌面体验。因此，请确保您已经开始免费试用，以亲自体验！

如果你是一个个人用户...

按照上述步骤， ，现在就开始Splashtop Business Access的免费试用 !

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