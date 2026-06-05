在具有远程访问软件的 Chromebook 上使用 Excel

从 Chromebook 远程访问 Windows 和 Mac 计算机，以使用桌面版 Excel 并访问所有已保存的 Excel 文件。
Chromebook 是 PC 和 Mac 笔记本电脑的廉价替代品。Chrome 操作系统的构建使您能够利用网络应用程序（例如 Google 表格和 Google 云端硬盘）通过网络浏览器完成所有工作。
但是，Chromebook 通常无法安装和运行某些软件应用程序，包括 Microsoft Excel 。尽管可以通过某些方式（例如网络应用程序）在 Chromebook 中使用 Excel ，但与台式机版 Excel 相比，这些版本通常缺少功能。
对于希望用户在使用 Chromebook 时能够访问完整版 Excel 的企业和学校来说，这是一个挑战。最近，这一点变得尤为重要，因为许多学生和员工正在使用 Chromebook 进行远程工作。
那么，克服这些问题并在 Chromebook 上使用 Excel 的最佳方法是什么？
使用 Splashtop，你可以从 Chromebook 远程访问你的 Windows 和 Mac 电脑，轻松访问 Excel。以下是入门所需了解的一切信息。
使用远程桌面运行Excel的主要优势
在Chromebook上通过远程桌面连接运行Excel，用户可以充分访问Microsoft Excel的桌面版本，而不影响性能或兼容性。使用Splashtop，用户可以安全地从Chromebook查看和操作托管在Windows或Mac计算机上的Excel文件。
1. 完整的桌面功能
访问完整的 Excel 功能集，包括宏、高级公式、数据透视表和 VBA 脚本。尽管 Chromebooks 提供基于网络的 Excel 替代方案，但��远程连接能确保在查看或协作处理复杂电子表格时具备 Excel 的全部功能。
2. 无缝的跨平台体验
Splashtop 让 Chromebook 用户能够即时连接到 Windows 或 macOS 计算机。这在不同平台之间创建了一个顺畅的工作流程，使用户可以打开、编辑和保存文件而不会出现兼容性问题。
3. 安全加密访问
所有Splashtop连接都使用TLS和256位AES加密来保护会话数据的私密性。只有经过身份验证的用户才能从Chromebook发起仅查看会话，确保敏感的财务或业务数据得到保护。
4. 灵活的远程工作和学习
无论是学生需要在课堂上查看Excel作业，还是专业人士想要在办公室PC之外查看电子表格，Splashtop的跨平台访问都能在任何地方支持生产力。
如何使用Splashtop远程访问在Chromebook上使用Excel
设置仅需几分钟。设置完成后，您只需单击即可启动从 Chromebook 到桌面的远程连接！
步骤1：免费开始使用 Splashtop
通过 Splashtop Remote Access 可以使用笔记本电脑、平板电脑或移动设备访问和远程控制其他电脑。立即免费试用（无需信用卡或担保），按照设置说明进行操作！
使用免费的 Splashtop Business Android 应用设置您的 Chromebook。您可以在 Google Play 商店中下载该应用。或者，如果您的 Chromebook 不支持 Android 应用，请从 Chrome 网上应用店获取 Splashtop Business 应用。
步骤2：从 Chromebook 远程访问 Mac 或 Windows 计算机
设置好 Splashtop 帐户和设备后，就可以开始使用了。在 Chromebook 上打开 Splashtop Business 应用，以查看所有可以访问的计算机的列表。然后，选择要访问的连接。
步骤3：在远程计算机上开始使用 Excel
然后，您将实时查看远程计算机的屏幕，并且可以像在桌面计算机前一样进行控制。您可以开始处理新的 Excel 工作表或打开保存的工作表来完成任务！
Splashtop 还允许您在本地 Chromebook 和外部显示器上查看远程计算机的多显示器设置。
立即在您的 Chromebook 上安装 Splashtop
设置完成后，您只需连接互联网即可从 Chromebook 访问计算机并运行 Excel 。学校和企业也可以轻松地将 Splashtop 部署到其用户。
如果你是一个个人用户...
立即免费试用 Splashtop Remote Access，按照上述步骤操作！
如果您是使用 Chromebook 的远程工作者的公司，则…
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如果您所在的学校或学院有使用 Chromebook 的学生，则…
Splashtop 为远程学习和远程计算机实验室提供远程桌面解决方案！借助 Splashtop ，学生可以从自己的 Chromebook 访问学校计算机，从而可以从自己的设备运行任何软件应用程序，包括 Excel 。