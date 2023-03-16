在具有远程访问软件的 Chromebook 上使用 Excel

从 Chromebook 远程访问 Windows 和 Mac 计算机，以使用桌面版 Excel 并访问所有已保存的 Excel 文件。

Chromebook 是 PC 和 Mac 笔记本电脑的廉价替代品。Chrome 操作系统的构建使您能够利用网络应用程序（例如 Google 表格和 Google 云端硬盘）通过网络浏览器完成所有工作。

但是，Chromebook 通常无法安装和运行某些软件应用程序，包括 Microsoft Excel 。尽管可以通过某些方式（例如网络应用程序）在 Chromebook 中使用 Excel ，但与台式机版 Excel 相比，这些版本通常缺少功能。

对于希望用户在使用 Chromebook 时能够访问完整版 Excel 的企业和学校来说，这是一个挑战。最近，这一点变得尤为重要，因为许多学生和员工正在使用 Chromebook 进行远程工作。

那么，克服这些问题并在 Chromebook 上使用 Excel 的最佳方法是什么？

使用 Splashtop，您可以从 Chromebook 远程访问 Windows 和 Mac 计算机 ，从而轻松访问 Excel 。

这意味着您将获得与坐在 Windows 或 Mac 计算机前一样的完全相同的 Excel 体验。您将能够实时访问和控制远程计算机。您将可以运行 Excel ，利用其必须提供的所有功能，并在远程计算机上保存/打开文件。

以下是你需要知道的一切，以便开始工作。

如何在带有 Splashtop 的 Chromebook 上使用 Excel

设置仅需几分钟。设置完成后，您只需单击即可启动从 Chromebook 到桌面的远程连接！

步骤1：免费开始使用 Splashtop

Splashtop Business Access 使您能够使用笔记本电脑，平板电脑或移动设备来访问和远程控制其他计算机。立即开始免费试用（无需信用卡或承诺），并按照设置说明进行操作！

免费试用

使用免费的 Splashtop Business Android 应用设置您的 Chromebook。您可以在 Google Play 商店中下载该应用。或者，如果您的 Chromebook 不支持 Android 应用，请从 Chrome 网上应用店获取 Splashtop Business 应用。

步骤2：从 Chromebook 远程访问 Mac 或 Windows 计算机

设置好 Splashtop 帐户和设备后，就可以开始使用了。在 Chromebook 上打开 Splashtop Business 应用，以查看所有可以访问的计算机的列表。然后，选择要访问的连接。

步骤3：在远程计算机上开始使用 Excel

然后，您将实时查看远程计算机的屏幕，并且可以像在桌面计算机前一样进行控制。您可以开始处理新的 Excel 工作表或打开保存的工作表来完成任务！

Splashtop 还允许您在本地 Chromebook 和外部显示器上查看远程计算机的多显示器设置。

立即在您的 Chromebook 上安装 Splashtop

设置完成后，您只需连接互联网即可从 Chromebook 访问计算机并运行 Excel 。学校和企业也可以轻松地将 Splashtop 部署到其用户。

如果你是一个个人用户...

开始免费试用 Splashtop Business Access ，然后执行上述步骤！

如果您是使用 Chromebook 的远程工作者的公司，则…

Splashtop 为希望使员工能够远程工作的组织提供批量折扣 。立即开始免费试用 。

如果您所在的学校或学院有使用 Chromebook 的学生，则…

Splashtop 为远程学习和远程计算机实验室提供远程桌面解决方案！借助 Splashtop ，学生可以从自己的 Chromebook 访问学校计算机，从而可以从自己的设备运行任何软件应用程序，包括 Excel 。