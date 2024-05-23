利用 Splashtop 实现安全、经济的远程访问

在加入 Splashtop 之前，Mark 曾在 8x8, Inc. 他加入 8x8 时，正值该公司年销售额达 8000 万美元的增长期，他负责组建高绩效的销售团队。 2023 年，8x8 的年收入达到 7.44 亿美元。 他在管理交易型客户经理和客户管理团队方面拥有丰富的领导经验。 他了解到，高绩效的销售团队会对自己负责，并为实现团队目标而共同奋斗。 马克拥有旧金山州立大学工商管理学士学位。 工作之余，马克的大部分时间都和家人在一起。 他是一名狂热的体育迷，支持 49 人队、勇士队、巨人队、鲨鱼队和梭鱼队。 闲暇��时，马克喜欢拳击、锻炼、看综合格斗比赛，偶尔也喝波旁酒。