视频：使学生能够在家中访问校内实验室计算机

远程访问是当今世界上最热门的主题之一，尤其是对于高校而言。随着新冠肺炎大流行的继续，学校的需求在增加，因为其中许多学校需要找到让学生远程访问实验室计算机的方法。
Splashtop 使学生能够远程访问实验室计算机，成功地帮助学校实现有效的远程学习。 教师和学生都喜欢 Splashtop 的高性能远程连接，以及它的易用性！
Splashtop正在使用其核心功能之一“跨设备连接”来帮助当今的数百所大学进行无人值守的远程访问。学生可以从任何个人计算机，平板电脑或移动设备（包括 Windows，Mac，iOS，Android 和 Chromebook）无缝控制 Windows，Linux 和 Mac 实验室计算机。
使用 Splashtop，在家中或其他任何地方的学生都可以访问学校实验室的计算机，而无需在校人员在场。无论身在何处，学生仍将能够流式传输视频和音频（甚至包括来自远程 Mac 的音频），获得鼠标和键盘控制以及使用实验室计算机上的所有应用程序。这样一来，学生就可以利用学校的高性能实验室计算机，并像在 Adobe Suite 这样的应用程序上工作，就好像他们坐在那台计算机的前面一样。
Splashtop 的远程实验室解决方案还提供集中式管理控制台，从而使得管理和扩展更加容易。Splashtop 的安全基础架构、入侵防御以及多种功能可确保您的数据安全。双因素验证、设备身份验证等其他功能可以帮助用户优化自己帐户的安全性。
适用于实验室计算机的 Splashtop 的工作原理
Splashtop 的远程访问解决方案有两个主要组件：
Splashtop Business 应用程序
此应用程序已安装在所有学生设备上。 登录后，学生将看到他们可以连接的计算机列表，并查看哪些计算机处于联机或脱机状态。 只需点击一下，他们就可以完全访问该实验室计算机，并且可以像坐在计算机前一样进行控制。
学生将有全屏、原始尺寸、高帧率（针对他们可能正在运行的音频/视频应用程序进行优化）等选项。 其他一些功能包括文件传输、聊天、远程唤醒和录制会话。
Splashtop Streamer
这种易于部署的 streamer 作为服务运行，并安装在所有实验室计算机上。 IT管理员可以查看，分组和管理所有学校计算机、用户及其远程处理的设备。在这里，管理员还可以设置访问权限，检查会话历史记录，查看所有学生会话及其持续时间，甚至导出这些会话。
在管理选项卡下，管理员可以创建计算机组（实验室组或用户组），并控制学生可以访问哪些�计算机/计算机组。 学校喜欢的一项关键功能是可以将教师设置为群组管理员，允许他们控制特定的计算机组。
请访问网站 https://www.splashtop.com/solutions/remote-labs 与我们联系，或直接致电预约演示。我们非常期待能进一步了解您的实际使用场景，确保 Splashtop 适合您当前的设置，希望能帮助贵校找到完美的 Splashtop 解决方案。