Splashtop Remote Support Named Top MSP Software by Software Advice

在 Software Advice 最新发布的“2023年度最佳 MSP 软件 FrontRunners 报告”中，Splashtop Remote Support 被评选为“最受欢迎的软件解决方案”。
该报告评估了经过验证的最终用户评论，根据产品在小型企业中的可用性和客户满意度评级对得分最高的产品进行定位。（了解有关评级方法的更多信息）
Splashtop Remote Support 总体评分高达4.4分（满分5分）。Splashtop 在以下类别中评分高达4.5分（满分5分）：
使用方便
客户支持
物有所值
功能
Splashtop Remote Support 因具备强大的功能集、成本效益和无缝集成功能，可作为 MSP 远程监控、管理和支持端点的理想解决方案可到 Software Advice 查看 Splashtop Remote Support 的评级。
Software Advice 用户对 Splashtop Remote Support 的评价
“我们检查了公司的几款产品，Splashtop 满足我们远程支持工作站的主要需求。最大的优点之一是可以让员工远程访问自己的电脑，尤其是在远程办公的这段时期！将 IT 远程支持工具和员工远程访问集成到一个产品，最终帮我们节省了大量资金。”—— Ryan
“Splashtop 易于设置和使用，这一点我非常喜欢。在客户的电脑上设置好后，只需几次点击就能访问远程设备。我相信，远程连接非常安全。就价格而言，Splashtop 完全能作为市面上其他远程软件的绝佳替代方案。” - Patrick
“优点太多了。把公司从 LogMeIn Central 迁移到 Splashtop 后，我非常满意。这个软件从设置、部署到维护，都非常简单。成本是主要因素，完全符合我的预算标准...在远程支持工具领域，这个价格相当实惠了。” - Shawn
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对 MSP 而言，Splashtop Remote Support 是非常理想的远程支持解决方案。对于希望简化远程支持服务、提高客户满意度的组织来说，Splashtop 成本效益和可扩展性极具吸引力。
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