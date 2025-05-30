局域网远程桌面：优势、设置及更多

远程桌面连接让员工和IT团队可以在任何设备上随时随地工作。虽然它主要用于远程工作，但通过LAN连接到远程桌面的能力也被证明对企业有益，特别是在速度、安全性和本地化网络的可靠性至关重要的环境中。
那么，LAN远程桌面是如何工作的，它有哪些好处，Splashtop又是如何实现的呢？让我们来探索一下……
局域网远程桌面连接概述
首先，我们必须了解局域网中的远程桌面是什么以及它如何工作。
基于LAN的远程桌面连接与其他远程访问工具类似，使用户能够从一个设备访问另一个设备。这使员工能够根据需要从任何设备安全地访问他们的文件、程序、项目和其他工具。
LAN远程桌面连接的不同之处在于连接是通过局域网（LAN）进行的，而不是通过互联网从远程位置进行的。虽然这是一种更有限的远程访问方式，因为它不能用于随时随地工作，但它也是一种安全的方法，让用户可以轻松访问其组织中的远程设备，从而提高效率和协作的便利性。
局域网的远程桌面与基于互联网的连接有何不同？
这就引出了一个问题：互联网和局域网远程桌面访问之间的主要区别是什么？自然，不同类型的网络会影响连接的创建方式，但差异不仅限于此。
�互联网和LAN远程桌面访问之间的区别包括：
范围：通过LAN连接到远程桌面仅限于本地网络，使其范围小于基于互联网的远程访问，后者具有全球范围。
速度：使用合适的远程访问解决方案，连接和管理远程设备既快速又无缝。但无论连接速度多快，数据在连接中传输时仍会有一些延迟。LAN连接通常具有较低的延迟和较高的带宽，使其比互联网连接更快。当然，速度的具体差异将取决于互联网连接的强度和速度。
安全性：网络安全是远程访问最大的关注点之一。基于LAN的远程访问在本地网络上运行，因此通常更安全。话虽如此，用户仍应采取预防措施，包括使用经过验证的安全远程访问工具、强密码，并了解如何防止网络钓鱼诈骗。
使用：虽然基于互联网和 LAN 的远程访问提供类似的功能和能力，但它们在非常不同的情况下使用。基于互联网的远程访问主要用于远程工作和IT支持，而基于LAN的远程访问则常用于访问整个办公室或网络中的工作站。这包括当同事需要在单个设备上协作、员工需要连接到专用工具或用户需要将投影仪连接到他们的工作站时的情况。
在局域网上使用远程桌面的好处
鉴于这些差异，使用LAN远程桌面的好处是什么？有多种基于LAN的远程连接的用途和好处，包括：
提高安全性：基于LAN的远程访问通常相对安全，因为所有连接和流量都包含在企业的本地网络中。
降低延迟：由于LAN上的远程桌面运行在本地网络上，通常比基于互联网的远程访问具有更低的延迟和更高的带宽。
如何通过LAN使用远程桌面连接
如果您想在 LAN 上设置远程桌面连接，需要采取一些步骤。具体情况会因您的设备、操作系统和使用的LAN远程桌面解决方案而异，但一般来说，它们遵循以下三个关键步骤：
从计算机的设置中允许远程访问。
更改防火墙设置以允许远程连接。
确保您的设备连接到同一个局域网；这可能需要在您的远程桌面客户端中输入您的静态 IP 地址。
或者，您可以使用Splashtop，它允许用户在本地网络和互联网上启用直接连接，为办公室内外的用户提供选择。这些功能默认启用，因此一旦您在Splashtop上设置好（只需快速下载和登录），您就可以通过本地网络连接。
Splashtop可以自动检测您是否正在连接到本地网络上的设备。这让你可以立即保持与公司网络的连接，节省互联网带宽并提高性能。
局域网远程桌面连接的限制
话虽如此，LAN连接的远程桌面并非没有限制。寻找远程桌面解决方案的决策者在确定最适合其业务的方案时应仔细考虑这些因素。
第一个也是最大的限制是范围。虽然基于互联网的远程访问允许��员工从任何地方访问远程设备，但基于LAN的访问仅限于本地网络，因此无法帮助进行远程工作。
LAN上的远程桌面连接也更难扩展。本地网络只能支持有限的同时连接，因此不断发展的企业可能会发现其网络不堪重负。
最后，虽然基于LAN的远程桌面访问往往非常安全，但它通常需要端口转发，这可能引入安全风险。
开始使用 Splashtop 实现无缝远程桌面连接
如果你想要本地远程访问的速度和安全性，但又想要基于互联网的远程访问的范围和可扩展性，该怎么办？有没有一种解决方案可以让你两全其美？
事实上，有一个选择：Splashtop。
Splashtop 是一款远程访问和支持解决方案，旨在帮助员工和 IT 团队从任何地方访问他们需要的设备。无论您是在家工作需要连接到工作计算机，还是 IT 代理支持远程工作者，Splashtop 都能让您轻松从任何设备连接。
虽然Splashtop可以实现无缝的远程访问以便在任何地方工作，但它也有网络内远程访问的选项。当你想访问本地网络上的设备时，Splashtop使用该网络以获得与LAN连接相同的速度和安全性。
您还可以使用 Splashtop Connector 访问没有互联网接入的封闭网络上的设备，包括 物联网 (IoT) 设备、POS 系统、信息亭等。这是一种强大、高效的方式，可以在不需要 VPN 或远程访问代理的情况下安全访问本地设备。
此外，Splashtop还有一个本地部署选项，所有内容都托管在本地网络上。这是一个无需云的安全远程访问、控制和支持的绝佳选择。员工可以连接到本地可路由网络中的设备，或使用Splashtop On-Prem网关进��行跨网络访问。
无论您是在办公室工作还是远程工作，如果您需要通过本地网络或云连接，Splashtop都拥有您所需的工具，让您可以高效、轻松地随时随地工作。立即体验免费试用：