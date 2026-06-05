Splashtop Business — 远程桌面应用程序 — 被命名为 “每日应用程序”

领先的软件博客 App Of The Day 将 Splashtop Business 评为 2019 年 9 月 5 日的“当日最佳应用”。Splashtop Business 应用可从移动设备远程访问计算机。
Splashtop Business 应用为您提供了速度最快、最简单的方法来从移动设备远程访问和控制计算机。只需 Internet 连接，您就可以随时从世界任何地方连接到远程计算机。
连接后，您会感觉自己好像坐在电脑前。Splashtop Business 应用界面使您可以轻松地远程控制您的计算机，甚至从 iPhone 或 Android 智能手机控制。
更不用说需要在路途中访问他们计算机并进行远程工作的业务专业人员，这是最有价值的解决方案。
由于这些原因，Splashtop Business 被评为“当日最佳应用”！App Of The Day 是技术网站 DownloadAstro 的博客部分，每月吸引超过 1000 万访问者。
App Of The Day – Splashtop Business
Splashtop Business 是 Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support 解决方案的客户端应用程序。Splashtop Business 应用安装本地电脑、平板电脑或智能手机。当需要访问远程设备时，只需在安装 Business 的设备上打开此应用程序并选择要远程访问的设备即可。
您可以在 App Of The Day 博客中阅读完整的帖子并采访 Splashtop 的一名开发者 Kevin Zheng。以下是一些我们最喜欢的摘��录：
开发移动应用最具挑战性的方面是什么？
Splashtop Business 是 Splashtop 屡获殊荣的远程访问和远程支持产品的客户端应用，该产品支持远程进入 Windows、Mac、Android、甚至高清质量的 iOS。因此，开发此移动应用的挑战在于如何确保远程体验的流畅性以及极低的延迟以及稳健性。我们尽可能地利用 Android 的 NDK 和 SDK 来构建此类功能。
开发此应用时，您考虑了用户的哪些需求？
随着像 PC 时代等传统 Internet 与移动 Internet 的结合，用户一直强烈要求能够从移动设备访问他们的工作 PC 或远程支持工作 PC。
您认为您的应用哪些地方优于市场上同类应用？
我们始终将易用性、高清质量、低延迟和稳健性视为应用的重中之重。我们仍然有改进空间，但是我们越来越好，该应用的平均评分高于 4.2，Play Store 上的最新更新甚至达到平均 4.6 的高分。
假设您的应用的新用户正在阅读此页面，您希望让他们做什么？
我们一直乐意倾听客户的反馈，例如 Play Store 评论、支持票证等。这些反馈让我们知道了做得好的地方和做得不对的地方。我们希望从新用户那里了解有关此应用易用性以及可改进地方的反馈。
关于 Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access 是经常需要移动办公的专业人士的理想解决方案。通过该解决方案，可以从无限数量的 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 设备远程访问其他 Windows 和 Mac 设备。可享高清音视频快速连接，可实时查看远程设备屏幕。可打开任意文件或应用程序，轻松控制远程设备，甚至可以通过平板电脑或智能手机实现远程控制。所有远程桌面连接都受到加密技术的保护。
立即免费试用！
关于 Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support 适用于要能随时从任何设备远程访问其客户端计算机以提供远程支持的 IT 和 MSP。使用 Splashtop Business 应用从您的计算机、平板电脑或智能手机设备进行访问。
连接后，即可使用实用功能轻松执行日常 IT 任务，这些功能包括文件传输、聊天、远程重启等。
免费试7用一天！