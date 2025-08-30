推出 Mirroring360 Pro

本周Splashtop ，推出Mirroring360 Pro。 我们对这个新版本感到非常兴奋。 Mirroring360 Pro在流行的Mirroring360设备屏幕镜像解决方案中增加了屏幕共享功能，它可以以年度订阅的方式提供。
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Mirroring360 Pro - 新专业版的页面
Mirroring360 定价- 比较 版本的价格和功能并购买Mirroring360
Mirroring360 下载- 快速访问下载 ，为您的计算机提供接收器软件和流媒体应用程序的链接。Mirroring360
Chromebook屏幕镜像--描述了如何将电脑上的Chromebook或Chrome浏览器的屏幕镜像到Windows 或运行Mirroring360 接收器软件的Mac电脑上。
阅读 Mirroring360 Pro 的电子邮件公告：
介绍：Mirroring360 Pro - 屏幕镜像+屏幕共享
将设备镜像到计算机 + 共享屏幕
人人都在谈论的设备屏幕镜像解决方案现在有了新的屏幕共享功能，变得更好！如果您的与会者或学生看投影屏幕很费劲或需要远程查看屏幕，在您还是 Mirroring360 Pro 后，他们就可以很轻松地从几乎任何设备上查看计算机屏幕。
（此处提到的限时优惠于 2017 年到期）
Mirroring360 Pro 包含 Mirroring360 Standard 中的所有内容，用于将平板电脑屏幕、智能手机屏幕或计算机屏幕镜像到您的��计算机，以及：
最多 40 位同室或远程参与者可以查看您的 Windows 计算机屏幕
观看者可以立即加入，并可以通过任何有网络浏览器的计算机、Chromebook 平板电脑或手机以及一个简单的链接进行查看。无需下载或安装！
Premium Support 在您需要时通过电话、电子邮件和在线方式进行帮助
更新后的用户界面为您提供了将设备镜像到计算机所需的信息
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对于大型部署，请联系 Splashtop 销售。Mirroring360 Pro 目前可用于 Windows。Mirroring360 Standard（无屏幕共享）可用于 Windows 和 Mac。