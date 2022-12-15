推出 Mirroring360 Pro

本周Splashtop ，推出Mirroring360 Pro。 我们对这个新版本感到非常兴奋。 Mirroring360 Pro在流行的Mirroring360设备屏幕镜像解决方案中增加了屏幕共享功能，它可以以年度订阅的方式提供。
在 Mirroring360 网站上查看这些新页面
Mirroring360 Pro - 新专业版的页面
Mirroring360 定价- 比较 版本的价格和功能并购买Mirroring360
Mirroring360 下载- 快速访问下载 ，为您的计算机提供接收器软件和流媒体应用程序的链接。Mirroring360
Chromebook屏幕镜像--描述了如何将电脑上的Chromebook或Chrome浏览器的屏幕镜像到Windows 或运行Mirroring360 接收器软件的Mac电脑上。
阅读 Mirroring360 Pro 的电子邮件公告：
介绍：Mirroring360 Pro - 屏幕镜像+屏幕共享
将设备镜像到计算机 + 共享屏幕
人人都在谈论的设备屏幕镜像解决方案现在有了新的屏幕共享功能，变得更好！如果您的与会者或学生看投影屏幕很费劲或需要远程查看屏幕，在您还是 Mirroring360 Pro 后，他们就可以很轻松地从几乎任何设备上查看计算机屏幕。
（此处提到的限时优惠于 2017 年到期）
Mirroring360 Pro 包含 Mirroring360 Standard 中的所有内容，用于将平板电脑屏幕、智能手机屏幕或计算机屏幕镜像到您的计算机，以及：
最多 40 位同室或远程参与者可以查看您的 Windows 计算机屏幕
观看者可以立即加入，并可以通过任何有网络浏览器的计算机、Chromebook 平板电脑或手机以及一个简单的链接进行查看。无需下载或安装！
Premium Support 在您需要时通过电话、电子邮件和在线方式进行帮助
更新后的用户界面为您提供了将设备镜像到计算机所需的信息
更新后的用户界面为您提供了将设备镜像到计算机所需的信息
现在以介绍价购买或免费试用7天
对于大型部署，请联系 Splashtop 销售。Mirroring360 Pro 目前可用于 Windows。Mirroring360 Standard（无屏幕共享）可用于 Windows 和 Mac。