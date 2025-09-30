Splashtop用于视频编辑的远程桌面：Torres Studios访谈

由于媒体和娱乐行业中使用的应用程序的资源利用率很高，直到今天，其专业人员的远程工作一直很少见。现在，潮流正在改变。许多视频制作者、新闻/广播电台广播员和其他技术人员正在使用Splashtop从家里或在旅途中远程访问其工作站。为了更好地了解他们如何使用Splashtop，我们与Torres Studios的所有者Marlon Torres进行了访谈。 Marlon使用Splashtop远程桌面可在旅途中为客户提供快速有效的服务。
问：如何使用Splashtop的远程桌面？
Marlon： 我在家用计算机上安装了Splashtop，并用它在世界任何地方访问我的文件和编辑软件。我经常旅行！因此，当客户需要我向他们发送视频或照片时，我可以通过手机或笔记本电脑访问编辑程序，渲染视频并将其发送给他们。
问：Splashtop的远程访问功能现在有何不同？
Marlon： 我使用的资源密集型编辑程序不能基于云。我实际上有一台32 TB的服务器来运行这些复杂程序并存储我的文件。原始文件很大，因此我需要这种处理能力。
没有等待时间： 渲染一个视频可能需要10分钟到3小时！因此，与其在一旁等待程序完成，我还不如去做我的工作，并通过Splashtop定期检查状态。一旦渲染完成，我就把它上传并发送给我的客户。
从任何设备上进行远程操作: 我可以用我的任何设备连接到我的家用电脑上--如果我在酒店里用我的笔记本电脑，或者在照片/视频拍摄时用我的手机。我可以处理任何文件并将照片和视频发送给我的客户。
充分利用高网速��。 我在家里有1Gbps的上传/下载速度。一些酒店的网络连接非常差。我仍然可以启动Splashtop ，然后利用我在家里的高速网络来处理我的文件。这种方式要快得多!
帮助家庭： 有时，如果我的未婚夫需要其中一个文件而找不到，我就迅速地远程介入，帮她解决。我知道文件在哪里，所以我只是把它转移到一个她知道的地方。这非常方便。
我特别注重按时交付项目，并且使用Splashtop，我可以在任何地方做到这一点。我现在可以承担更多的项目，因为我现在可以旅行更多而不影响我的工作了。
问：您是如何找到我们的？
Marlon： 我只是搜索了远程访问工具，然后发现了Splashtop。我注册了免费试用版，几天后，我知道它将对我非常有用。
问：Splashtop如何安装和使用？
Marlon： 我毫不费力地弄清楚了，这很简单。 Splashtop功能直观易用。我最喜欢的是使用鼠标还是触摸屏的选择！我将两者都用于不同的任务。
问：您在计划什么？
Marlon：我使用的是 Remote Access Solo 方案，每月¥43。非常符合我的需求。
感谢您为远程桌面需求选择Splashtop，Marlon！
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