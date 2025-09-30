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Splashtop 远程访问软件的屏幕共享

Trevor Jackins
阅读时间：1分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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远程屏幕共享是什么？

远程屏幕共享是一种软件或基于浏览器的应用程序，允许位于不同位置的计算机用户共同访问或查看其他电脑屏幕。屏幕共享又叫做桌面共享或远程计算机共享。

屏幕共享的不同类型

随着视频通信软件（如Zoom）的普及，屏幕共享有了两个特别重要的区别意义：

  1. 视频会议屏幕共享：此类屏幕共享仅可在 Zoom 或 Microsoft Teams 等平台的视频会议期间启用，主要可用于演示或网络研讨会。

  2. 远程屏幕共享：此类屏幕共享基于软件或浏览器，不需要视频会议。IT 团队利用此类屏幕共享支持客户或员工，或进行实时演示。

远程屏幕共享的 IT 使用场景

IT 需要使用远程屏幕共享解决问题的几个场景：

  • 进行常见修复的演示

  • 确定最终用户无法详尽描述的问题

  • 法律法规不允许未经授权的用户直接访问计算机

如果您同时需要远程访问与屏幕共享…

并非所有问题都能通过简单地共享屏幕来解决。如果用户无法自行解决问题，IT 人员则可能需要远程访问用户计算机以手动解决问题。

通过 Splashtop，您可以轻松地从共享屏幕升级为在必要时提供直接访问。由于办公环境越来越灵活，越来越趋向远程，IT 团队必须同时具备远程访问与屏幕共享的能力。

Splashtop 解决方案

Splashtop 提供各种远程访问、远程桌面和远程支持解决方案，具备远程屏幕共享功能。

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