数字实验室的无缝远程访问 - 医疗保健、制药和生物技术

对于某些行业来说，由于其工作环境的复杂性和动态性，数字化转型尤其具有挑战性。 在大流行病的早期阶段，医疗专业人员是第一道防线。 然而，生物技术和制药部门的许多专业人员不得不远程工作。 挑战：他们的实验室仪器和研究仍然脱节，"如同数字海洋中的模拟孤岛"，PharmaTimes 如是说。
此后不久，出现了数字实验室时代，涉及整个实验室运作和数据流程的数字化，其中许多都遵循 FAIR 框架，即数据可查找、可访问、可互操作和可重用。
要使数字实验室能够远程访问数据，就需要有能够确保无缝、安全工作流程的解决方案，同时不影响研究人员和实验室技术人员开发可能挽救生命的疫苗、药物和研究的工作进度。 可靠性至关重要。 本博客将探讨 Splashtop 的远程访问和 IT 支持解决方案如何以其独特的优势满足这些行业的高要求，提供无与伦比的可靠性、安全性和成本效益。
数字实验室背景
数字实验室将各自为政的工作换成了庞大的数据湖和更强的计算能力，从而推动并加快了研究的进程，而人工智能和机器学习技术往往能帮助这些实验室揭示数据中的主题和趋势。 换句话说，数字实验室改变了医学和药物研究的未来和潜力，缩小了分散临床试验的发现Windows ，缩短了突破性药物的上市时间。 这些实验室配备了高功率的专业工作站和各种实验设备，使研究人员和技术人员能够分析、共享、协作和利用海量数据开展研究。
需要可靠的远程访问
数字实验室的兴起和标准化在很多方面都反映了数字化转型带来的远程工作--数字实验室的下一步。
对于医生、科学家、临床医师、药品开发人员和研究人员来说，远程连接数字实验室的能力至关重要。 高性能远程访问解决方案使这些专业人员能够从不同地点无缝检索数据，并确保正在进行的实验不受实验室实际存在的干扰。 这种灵活性提高了生产率，并确保关键研究活动能够不间断地进行。
医疗保健和实验室研究对信息技术的主要要求
当医疗保健、生物技术和制药行业的 IT 领导者和顾问为其数字实验室探索潜在的远程访问解决方案时，他们必须考虑影响其运营效率的几个关键因素，这些因素对于在这些关键环境中保持生产力和安全性至关重要。
首先，可靠性至关重要。 研究和临床活动通常是昼夜不停地进行，任何停机时间都可能导致严重的中断、研究延误以及关键数据的潜在丢失。 信息技术解决方案必须保证持续、不间断地访问数字实验室，以保持生产率并确保及时取得成果。
高速精密能力也是必不可少的。 研究人员和临床医生需要实时访问和操作大型数据集，这就要求高速连接和低��延迟。 这对于远程诊断、数据分析和实时监控实验等应用尤为重要。
与现有基础设施的互操作性是另一个关键因素。 数字实验室通常使用各种专用硬件和软件。 远程访问解决方案必须与这些现有系统兼容，以确保无缝集成，避免额外成本或复杂性。 IT 解决方案需要具有可扩展性，以适应不断增长的数据量和越来越多的远程用户，同时不影响性能或安全性。
为保护敏感数据，必须采取强有力的网络安全措施。 医疗保健和研究机构要处理大量敏感数据，包括患者信息和专有研究数据。 保护这些数据免受网络安全威胁至关重要。 信息技术解决方案必须符合严格的监管要求，如针对医疗保健数据的 HIPAA 以及 ISO 和 GDPR 等全球数据保护标准。 要确保合规性，就必须实施具有全面安全协议的解决方案，并定期审核系统漏洞。
对终端用户而言，远程访问解决方案应直观易用，以便促进医疗专业人员和科研人员的广泛采用。 简单易用的界面最大限度地减少了学习曲线，帮助用户快速熟练掌握。 对于 IT 专业人员来说，这些解决方案还应该是无缝的，可以轻松实现部署、管理和故障排除功能，以确保为实验室中的最终用户或端点提供高效的支持和维护。
最后，成本管理也是一个重要的考虑因素。 医疗保健和研究机构是业务最复杂的机构之一，需要在众多领域节约和扩大预算。 除了初始成本，解决方案还需要优化运行效率，以减少持续维护和费用。
Splashtop 如何应对这些挑战
Splashtop 基于云的安全远程访问和支持解决方案以及内部部署的远程访问和支持解决方案，通过针对数字实验室访问和支�持等要求苛刻的使用案例而设计的一整套功能来应对这些挑战。
可靠性和性能：Splashtop 可确保对实验室设备和数据的实时访问，具有高刷新率和视频精度，对图像分析等工作至关重要。 这种性能对于保持这些行业所需的精度至关重要。
易于使用：Splashtop 在设计时充分考虑了用户体验，其直观的界面可确保最终用户（包括医生、科学家、临床医师和研究人员）快速采用。 这种易用性最大限度地减少了停机时间，提高了生产率。
安全功能：Splashtop 符合 ISO 21007、GDPR 和 SOC 2 等全球数据保护标准，支持 HIPAA 和 PCI 等客户端法规。 我们通过单点登录（SSO）、细粒度控制、水印、端到端加密、远程连接通知等措施保护敏感数据。
成本效益：Splashtop 的解决方案不仅全面，而且经济高效，可大幅降低医疗保健、生物技术和制药企业的相对成本。 这种财务效率使组织能够更有效地分配资源。
实际应用
Splashtop 已经在现实世界中产生了重大影响。 许多医院使用 Splashtop 为医疗专业人员提供远程资源访问，并为人员和设备提供按需和无人值守的 IT 支持。 这一功能可改善正常运行时间，并为需要远程访问的医务人员提供更大的灵活性。
在制药行业，企业公司利用 Splashtop 实现对数字实验室的远程访问，使研究人员能够开展涉及大量数据的高级工作，以开发尖端疫苗和药物。 这些实际应用证明了 Splashtop 在提高生产力和确保关键研究活动连续性方面的价值。
结论
在医疗保健、生物技术��和制药领域，安全可靠的远程访问和支持解决方案的重要性不言而喻。 Splashtop 是提供这些解决方案的公认领导者，可提供无缝的可靠性、性能、安全性和成本效益。
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