Automated patching graphic.

使用实时策略自动化减少补丁疲劳感

Robert Pleasant
阅读时间：8分钟
已更新
网络安全要求设备和应用程序保持完全更新，这意味着打补丁是必不可少的。每当发布新补丁或安全更新时，IT代理需要确保每个终端都接收到并正确更新。然而，考虑到应用程序和设备不断发布新补丁，这很快就会让人感到疲惫。

补丁疲劳（由于不断的补丁任务造成的积压、倦怠和拖延）对IT团队来说是一个真实的问题。在远程和混合办公环境以及有BYOD政策的企业中，补丁的工作量可能会更大。

那么，企业如何在不妥协网络安全性的情况下减少补丁疲劳呢？我们来探讨一下如何通过实时策略自动化和补丁管理取代重复的手动补丁，从而提高效率并减少疲劳。

导致 IT 团队补丁疲劳的原因

补丁疲劳可能是一个真正的问题，有多种原因。任何这些因素或其组合都可能导致补丁疲劳：

  • 高补丁量： 当代理需要在多个操作系统版本、应用程序更新和持续的安全建议之间周旋时，他们可能很快就会感到疲劳。

  • 慢速或不一致的工具： 延迟的周期需要反复检查和返工，耗费 IT 资源和精力。

  • 手动脚本和审批步骤: 手动逐一更新设备，浪费时间并容易出现人为错误。

  • 端点可视性差： 如果没有适当的可视性，IT团队可能需要花费数小时寻找过时设备或丢失现有端点的跟踪。

当这些因素导致补丁疲劳时，IT代理可能会感到疲惫和士气低落。这会产生连锁效应，影响组织的安全姿态、IT合规性和运营效率。

为什么传统的补丁方法会让疲劳更严重

尽管旧的补丁方法和工具旨在提高补丁管理效率，但错误的工具实际上可能使补丁疲劳更严重。其中许多都会带来额外的挑战或障碍，从而为补丁过程增加额外的工作。

例如，许多修补工具被设置为在需要人工后续操作的计划修补周期中运行，因此IT代理需要仔细检查补丁是否正确安装。如果它们在周期之间花费太长时间，当关键补丁在周期之间发布时，这可能会增加额外的工作，而等待签到的较慢平台也会增加重复的工作负担。

在拥有不同操作系统的环境中，一些补丁工具可能难以使每个设备保持最新，要求代理使用多种补丁解决方案来覆盖所有设备。如果解决方案不支持第三方应用的自动补丁，IT代理仍需在新补丁发布后手动确保每个端点都已更新其使用的应用。

总的来说，即使使用旨在简化补丁的解决方案，这些因素也可能进一步增加补丁疲劳。

如何通过Splashtop AEM消除补丁疲劳

既然我们了解了是什么导致补丁疲劳，下一个问题是：我们如何战斗它？

Splashtop AEM（自主端点管理）这样的解决方案通过自动化补丁过程来帮助减少补丁疲劳。这会根据你定义的补丁和自动化策略，持续并实时地处理那些重复、耗时和精力消耗的补丁工作。

Splashtop AEM 包括：

  • 实时修补 自动检测可用更新并将其部署到终端，而无需等待延迟的同步周期。

  • 可自定义的基于策略的自动化，根据严重性、软件类型、设备组和合规要求为补丁部署制定规则。

  • 第三方应用程序补丁保护常见攻击目标，如浏览器和协作应用，并减少手动补丁应用的需求。

  • 跨平台支持 从一个控制台管理Windows和macOS。

  • 基于CVE的洞察 帮助团队识别、优先处理和补救高风险威胁。

  • 统一视图通过单一控制台减少猜测和手动验证的需要。

简单步骤：如何使用实时补丁自动化减少疲劳

那么，怎样使用Splashtop AEM来自动化补丁并减少疲劳呢？Splashtop AEM设计得用户友好，设置、创建策略和保护端点都很简单。只需按照这些简单步骤操作：

  1. 在您想要管理的所有端点上部署 Splashtop AEM 代理。

  2. 使用 Splashtop AEM 控制台创建修补程序策略，包括自动应用关键和高严重性更新的规则，并将策略分配给设备组。

  3. 通过 Splashtop AEM 仪表盘监控补丁进度，并根据需要调整您的策略。

  4. 生成报告以消除手动跟踪，并在审计期间验证IT合规性。

减少IT工作量的常见自动化策略

Splashtop AEM 为管理员提供灵活性，可以定义自动化策略，确保在 Windows 和 macOS 上实时、一致地实施补丁，同时符合法规和内部要求。常见的策略类型包括：

  • 零日响应政策： 自动应用刚发现的漏洞补丁，以便尽快减少暴露窗口。

  • 高严重性CVE优先级排序： 使用基于CVE的漏洞洞察自动优先处理关键和高风险漏洞的补丁。

  • 基于部门或组的策略： 根据部门、设备组、敏感度级别或合规性配置文件分配不同的补丁规则。

  • 第三方应用程序补丁策略： 确保支持的第三方应用如浏览器和协作工具在没有脚本或手动干预情况下自动更新。

  • 计划更新窗口： 为需要受控补丁时间的端点定义维护窗口，同时仍从自动化中受益。

  • 基于风险配置文件的策略规则：根据设备风险、业务影响或操作需求配置定制的补丁行为，而不是单一的统一政策。

补丁自动化的安全和合规性收益

虽然减少补丁疲劳对士气、生产力和员工保留至关重要，但它也带来了网络安全和IT合规的好处。因此，通过使用补丁自动化减少疲劳并为您的IT代理释放时间，您也在获得额外的保护并改善安全合规性。

首先，补丁自动化通过减少补丁延迟和最小化补丁发布和安装之间的时间，为防范漏洞提供更强的保护。立即安装关键更新也为 IT 代理简化了工作，减少了他们需要应对的威胁。

自动化补丁管理也有助于公司满足其监管要求。许多安全法规要求公司在特定时间框架内安装安全补丁和其他更新，而使用自定义策略的自动补丁可以帮助确保每个设备都按照这些要求进行更新。

使用Splashtop AEM的报告，IT团队还可以减轻手动文档的负担。Splashtop AEM提供可靠的审计追踪和清晰的文档，提供明确的补丁状态和支持ISO 27001、PCI、SOC 2、以及HIPAA合规等框架的审计追踪。

自动化如何释放 IT 团队进行更多战略性工作

当然，对于IT团队而言，自动化的好处与减少疲劳密不可分，我们不能忽视它们。自动化还释放了时间，使IT代理可以专注于关键问题，而无需分散资源来管理更新。

自动化补丁管理意味着IT代理不再需要花时间进行重复的手动更新，无论是操作系统还是第三方应用。他们获得的时间可以用于故障排除和支持、事件响应准备和其他可能因管理补丁而延迟的关键IT任务。

结果，这有助于提升生产力，减少倦怠，并减少加班维护的时间。IT工作本来就很累人且耗时，消除重复手动任务对效率、士气和员工留任的积极影响是显而易见的。

通过Splashtop AEM超越补丁疲劳

不要因为补丁疲劳而失去你的IT团队。及时的补丁不需要耗尽您的代理；您只需一个像 Splashtop AEM 这样的平台，通过实时自动化减少重复工作。

Splashtop AEM通过基于CVE的洞察和AI辅助的智能操作提供对漏洞的实时可视性。它的补丁自动化确保设备保持最新并持续受到保护，无需IT团队手动参与，帮助组织保持安全并满足合规要求，同时为IT代理腾出时间。

Splashtop AEM 为 IT 团队提供了监控终端、主动解决问题和减轻工作负担所需的工具和技术。这包括：

  • 操作系统更新和受支持的第三方应用程序的自动化补丁。

  • AI辅助的智能操作可加速处理过程。

  • 可以在整个网络中实施的可自定义策略框架。

  • 硬件和软件的库存跟踪和管理覆盖所有端点。

  • 警报和修复自动解决问题，防止问题发生。

  • 后台操作可以访问任务管理器和设备管理器等工具，而不打断用户。

准备好减少补丁疲劳并简化您的工作流程了吗？立即尝试Splashtop AEM的免费试用，体验补丁自动化的好处。

分享
RSS 订阅源订阅

