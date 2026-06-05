如何在课堂上提高计算机的参与度

教师和学生可以使用远程访问软件和屏幕共享软件，更有效地进行互动。
计算机是当今课堂的一个组成部分。 所有年龄段的学生都是数字原生代，他们在计算机和其他技术中长大。
虽然它们可以成为收集信息和运行有用的软件应用程序的伟大资源，但学校仍然可以做得更多，以利用计算机来增加教师和学生之间的互动。
幸运的是，Splashtop 的全套远程桌面和屏幕共享工具为教育计算机开辟了新的可能性。
在教室中使用 Splashtop
屏幕共享到班级电脑和学生设备上
使用 Splashtop 的 Mirroring360，教师可以将 Mac、PC、Chromebook、iPad、iPhone 或 Android 屏幕的内容共享给班级里的 Mac 或 PC。这意味着教师可以使用设备在教室中移动，并将其屏幕共享到与投影仪相连的课堂计算机上，从而使他们可以在与学生互动的同时仍可以控制课程内容。
而且，如果学生还使用计算机或其他设备，则教师可以使用 Mirroring360 Pro 一次向多达40位参与者广播其屏幕。
了解更多关于 Mirroring360 或 免费试用 。
远程控制班级计算机
Splashtop Classroom 可让教师从任何 iOS 或 Android 设备完全控制其 Mac 或 PC。这意味着他们可以从平板电脑上远程控制班级计算机及其软件，从而使教师在教室中移��动时更加灵活和自由。
学生还可以获得更好的视野，因为课程可以在他们自己的iPad、iPhone、Android 设备、Chromebook和Windows 或Mac笔记本电脑的屏幕上观看。 在老师的同意下，学生甚至可以接管课程，并从他们自己的设备上进行批注!
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使用 Splashtop 进行远程学习
在当今的远程学习世界中，借助 Splashtop 远程实验室解决方案 您仍然可以在家中使用学校计算机实验室和学生自己的计算机。
有了这个工具，学生将能够从家里远程访问和控制实验室的计算机。 一旦连接，他们将能够远程控制实验室的计算机，就像他们就在计算机前面一样。
这使学生可以访问实验室计算机上找到的所有工具和应用程序，例如 CTE、设计、体系结构和媒体课程中使用的软件。
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