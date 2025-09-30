香港冠状病毒预防—把家变成办公室

*现在香港冠状病毒的情况有所改善，60天的试验计划已经结束，新的试验将7持续几天。
使用远程访问软件实现居家办公，保持工作效率。Splashtop为香港居民免费提供 60 天的Splashtop Remote Access 。
本文基于18hall发表的一篇用中文撰写的文章，可以在这里找到。
新冠病毒继续传播，主要组织已开展居家办公，以应对这种流行病并防止员工被感染。但是，许多人在家工作时会失去生产力！
为此，Splashtop 首席执行官 Mark Lee 将免费提供 Splashtop 的远程桌面软件 60 天，以帮助香港以及其他受疫情影响严重的地区的企业克服困难。目前，Splashtop 已经帮助香港居民实现了安全、高效地居家办公，今后将携手共同抗击疫情！
Splashtop Remote Access 面向香港居民免费开放60天，以鼓励公司实施居家办公政策，减少病毒在社区的传播。
使用Splashtop居家办公的3大好处
如果居家办公无法像在办公室一样，那么工作效率就会大大降低。有了 Splashtop Remote Access 等远程访问软件，可让远程办公像面对面一样。
以下是使用 Splashtop 远程访问在家办公的三个优点：
1 — 随时无限制地远程访问您的工作计算机
在家工作的最大问题是无法使用工作计算机及其存储的文档，这使您无法完成某些工作流程。此外，大多数远程桌面软件工具都存在诸如频繁断开连接、连接质量差等问题。
由于这些连接问题，浪费了太多时间。
Splashtop Remote Access 解决了上述问题，尤其远程连接方面的问题。快速连接能够以高清质量呈现远程电脑的屏幕和音频。让远程办公像在现场一样！使用 Splashtop，可以随时随地通过任意设备访问工作电脑。
2 — 从任何设备访问，包括智能手机和平板电脑
在数字时代，移动设备使用得越来越频繁。如果能用移动设备控制工作电脑，效率则会提升！Splashtop Remote Access 是一个一站式平台，支持各种常用的操作系统，支持完全跨平台！
你可以使用 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook 设备访问你的 Windows 和 Mac 电脑。任何设备都可以远程控制您的计算机，这非常方便！特别是，大型组织使用移动设备作为主要的日常工作工具。 员工可以使用自己的设备在家中或路上控制他们的工作计算机。
3 — 快速且易于使用的文件传输
远程工作者遇到的最常见问题是依赖电子邮件或第三方工具相互传输文件。大文件难以传输，使用第三方工具又会带来安全风险。Splashtop Remote Access 可以有效解决这些痛点。用户可以使用 Splashtop Remote Access 轻松传输文件。通过 Splashtop 传输文件既简单安全，又节省时间！
简单且经济实惠的远程访问
如何开始使用 Splashtop Remote Access？香港居民只需注册免费试用即可免费试用60天。Splashtop 的主要功能包括：
无限远程访问&控制
远程访问 Windows 和 Mac 设备
在任何 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备上进行远程控制
多种安全功能，包括 256 位 AES 加密和双因素身份验证
文件传输
远程打印
多显示器支持
分享你的屏幕
会话录制
还有更多！
香港居民60天免费远程访问
由于亚太地区现在正面临困难时期，因此Splashtop希望帮助应对这一流行病！目前，香港用户可以享受60天的免费远程访问！
在家工作时保持高效！香港民众可以立即免费试用 Splashtop Remote Access，立享60天的免费远程访问。
不在香港如何享受免费 60 天试用？Splashtop 为团队提供远程访问批量许可折扣价，帮助整个团队实现居家办公。