香港冠状病毒预防—把家变成办公室

*现在香港冠状病毒的情况有所改善，60天的试验计划已经结束，新的试验将 7 持续几天。

使用远程访问软件在家工作并保持工作效率。 SplashtopSplashtop Business Access 为香港人免费提供 60 天的免费服务。

本文基于18hall发表的一篇用中文撰写的文章，可以在这里找到。

新冠病毒继续传播，主要组织已开展居家办公，以应对这种流行病并防止员工被感染。但是，许多人在家工作时会失去生产力！

为此，Splashtop首席执行官李泽光（Mark Lee）将免费提供Splashtop的远程桌面软件60天，以帮助包括香港在内的重灾区的企业克服困难。Splashtop帮助香港市民在家里安全地工作，高效工作，共同抗击疫情！

Splashtop Business Access对香港人免费提供60天，以帮助鼓励公司实施居家办公政策，以减少病毒在社区中的传播。

获得60天免费试用

使用Splashtop居家办公的3大好处

如果你不能像在办公室工作一样在家工作，那么你的工作效率就会大大降低。 像 Splashtop Business Access 这样的@@ 远程访问软件可以让你像坐在工作计算机前一样工作。

以下是使用 Splashtop 远程访问在家办公的三个优点：

1 — 随时无限制地远程访问您的工作计算机

在家工作的最大问题是无法使用工作计算机及其存储的文档，这使您无法完成某些工作流程。此外，大多数远程桌面软件工具都存在诸如频繁断开连接、连接质量差等问题。

由于这些连接问题，浪费了太多时间。

Splashtop Business Access 解决了上述问题，尤其是在远程连接方面。 快速连接以高清晰度呈现远程计算机的屏幕和音频。 你会感觉自己好像坐在办公室里亲自在电脑上工作一样！使用 Splashtop，您可以随时随地在任何设备上使用工作计算机。

2 — 从任何设备访问，包括智能手机和平板电脑

在数字时代，我们的移动设备正变得越来越频繁。 如果你能使用移动设备来控制你的工作电脑，那么你的效率就会更高！Splashtop Business Access 是一个一站式平台，支持最常用的操作系统，并且完全是跨平台的！

你可以使用 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook 设备访问你的 Windows 和 Mac 电脑。任何设备都可以远程控制您的计算机，这非常方便！特别是，大型组织使用移动设备作为主要的日常工作工具。 员工可以使用自己的设备在家中或路上控制他们的工作计算机。

3 — 快速且易于使用的文件传输

远程工作人员遇到的最常见问题是他们依靠电子邮件或第三方工具将文件相互传输。 大型文件可能难以传输，使用第三方工具可能会带来安全风险。Splashtop 商务访问解决了这些痛点。 在使用 Splashtop Business Access 时，用户只需在计算机之间传输文件即可。 通过 Splashtop 传输文件既简单又安全，并且可以节省大量时间！

简单且经济实惠的远程访问

是否难以开始使用Splashtop Business Access？不！香港居民只需免费报名即可免费试用60天。Splashtop的主要功能包括：

无限远程访问&控制

远程访问 Windows 和 Mac 设备

在任何 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备上进行远程控制

多种安全功能，包括 256 位 AES 加密和双因素身份验证

文件传输

远程打印

多显示器支持

分享你的屏幕

会话录制

还有更多！

香港居民60天免费远程访问

由于亚太地区现在正面临困难时期，因此Splashtop希望帮助应对这一流行病！目前，香港用户可以享受60天的免费远程访问！

居家办公时保持生产力！ 香港居民可以免费试用Splashtop Business Access，以获得60天的免费远程访问 。

免费获得 60 天不在香港生活？ Splashtop 为整个团队提供折扣的远程访问批量许可证，以实现居家办公。冠状病毒远程工作资源中心