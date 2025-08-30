Splashtop Enterprise 的特色功能

Splashtop Enterprise 为 IT 团队提供安全性、灵活性和可扩展性，并为企业或教育机构提供有效管理远程访问、进行远程支持和实现远程办公所需的性能。
Splashtop Enterprise 不仅具有高性能引擎（同时还为 Splashtop Business Access、Splashtop SOS 和 Splashtop Remote Support 提供动力），而且还具备各种特性与功能组合，可为您提供更高性能的远程访问。
以下是 Splashtop Enterprise 具有的特色功能：
多合一远程访问与支持
企业可以为员工提供对工作计算机的远程访问，并使 IT 可以支持计算机和移动设备，所有访问都可以通过单个平台进行。企业可以灵活地选择所需的最终用户远程访问和技术人员远程支持许可证的数量。
单点登录整合
用户可以使用集中式单点登录（SSO）用户 ID 和密码来验证自己的 Splashtop 帐户。Splashtop 使用 SAML 2.0标准，并与所有主要的身份提供商集成，包括 ADFS、Azure AD、Okta、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、TrustLogin 和 Shibboleth。
通过跨域身份管理系统（SCIM），IT 管理员可以在 Splashtop 中自动配置 SSO 帐户。作为配置的一部分，IT 还可以自动配置 SSO 帐户的分组。当前 Azure AD 和 Okta 支持此功能。
更好的可管理性
预定远程访问和连接池
为单个用户或用户群组指定访问特定计算机的时间。教育机构在安排远程计算机实验室的使用时间或企业在管理员工的工作时间时，此功能非常有用。
此外，可通过将一组计算机定义为连接池，使用户在预定访问时间内更轻松地连接到可用的远程计算机。用户点击连接后，即可连接到连接池中的任何可用远程计算机，而无需进行搜索。
精细化权限
为文件传输、远程打印、复制粘贴等操作提供基于角色或基于用户的粒度权限。
提高生产力
远程麦克风
用户可以通过本地麦克风将输入作为麦克风输入传输到远程 Windows 计算机。这使用户可以通过 Skype、Teams、Zoom、VoIP 等视听工具进行呼叫，还可以在远程会话上使用语音听写或录音软件。
USB 设备重定向
用户可以将本地计算机上的 USB 设备（智能卡读取器、安全密钥、手写笔 / HID 设备或打印机）重定向到远程计算机。重定向的设备可以在远程计算机上正常运行，就像直接插入本地计算机一样。