你知道你的端点面临哪些威胁吗？常见漏洞和披露（CVEs） 是一些频繁且众所周知的威胁，可能会危及设备、解决方案或系统；因此，组织和 IT 团队需要了解他们需要注意的特定漏洞。
CVE 见解对于现代端点保护至关重要。它们提供了有关需要注意的风险、如何解决常见漏洞的信息，以及 IT 团队可以采取哪些措施来避免已知威胁。考虑到这一点，让我们研究 CVE 见解，看看它们如何减少漏洞风险，以及 Splashtop AEM 如何利用 CVEs 来保护您的端点安全。
为什么组织应该利用 CVE 洞察来进行端点保护
第一个问题是：CVE 洞察的好处是什么？
正如俗话所说：知识就是力量。CVE 提供关于已知威胁和漏洞的信息，因此 IT 和网络安全团队知道需要注意的风险、它们可能造成的损害以及如何避免。这有助于团队更快速地识别、优先排序和修补漏洞，从而降低暴露和损害的风险。
CVEs 使 IT 团队能够通过识别常见威胁及其修补方法来简化补丁程序，确保合规，并优先考虑其修复工作。大多数搜索漏洞的安全平台和工具都利用 CVE 记录来识别潜在威胁并建议补救措施，以便组织可以高效地保护其设备和网络。
基于 CVE 的端点防御战略框架
虽然CVE 数据存储在一个庞大的数据库中（超过 288,000 个 CVE 记录且还在不断增加），但 IT 团队不需要手动搜索每个记录。将 CVE 数据集成到一个结构化的漏洞管理框架中，使得可以提前明确识别漏洞和预警信号。
集成 CVE 数据可以带来多种好处，包括：
风险评估：CVE 数据提供了有关现有威胁及其可能造成的潜在损害的信息。这类数据帮助 IT 团队和组织识别他们可能面临的威胁及其可能造成的损害，这对于风险评估来说是非常有价值的信息。
威胁优先级划分：如果 IT 团队检测到多个潜在威胁或漏洞，知道哪一个优先处理至关重要。CVE 数据可以帮助识别最大的威胁，使团队能够集中精力并优先处理最重要的那些。
补丁管理：CVE 数据包括与解决和缓解漏洞相关的补丁。集成CVE数据可以轻松找到终端所需的补丁，从而保护自己免受已知漏洞的威胁，从而提高网络安全性。
自动化：像 Splashtop AEM 这样的自动化工具可以基于 CVE 数据识别潜在威胁并通过智能操作来处理它们。这帮助组织自动保护其端点和网络，而无需 IT 代理手动解决每个潜在问题。
基于CVE的终端防御：有效保护的关键因素
增强端点保护可以说是 CVE 最重要的用途。然而，适当的保护由多种元素组合而成，共同减少风险和暴露。
基于 CVE 的端点保护的核心要素包括：
持续监控：CVE 数据帮助 IT 团队持续监控其网络，以识别已知攻击或漏洞迹象，使他们能够快速反应并在问题升级前解决潜在问题。
自动补丁：当可用补丁解决已知 CVE 时，具有自动补�丁功能的端点管理工具可以在端点环境中安装并部署这些补丁以保护连接设备。
实时威胁检测：自动化、实时监控工具可以基于已知模式和来自 CVE 数据的预警信号即刻检测到威胁。
合规对齐：防护已知漏洞和暴露是IT 合规性的主要方面。集成 CVE 数据有助于 IT 团队证明其安全性是最新的，并符合所有相关的监管标准。
基于 CVE 的端点防御策略演变。
随着技术的不断进步，CVE数据将继续在安全和主动保护中发挥重要作用。事实上，已有一些发展趋势使用 CVE 记录来帮助改善网络安全和识别日益增长的威胁。
人工智能 (AI) 是当今技术领域最大的进步之一，它快速分析大数据的能力使其成为端点保护中的有用工具。使用 AI 和预测分析使企业更容易从大量数据和流量中识别模式和预警信号，使基于 CVE 的防御更加稳健和精准。
同样，自动化工具为基于CVE的终端保护带来了显著的改进。这些工具使IT团队能够在无需人工干预或手动操作的情况下监控网络和终端，并实时了解潜在威胁。
实时自动化补丁管理可以轻松安装和部署新补丁，一旦它们可用，IT团队就无需手动更新每个设备。而且，如果自动化工具检测到威胁，它们还可以利用智能操作立即采取纠正措施。
基于CVE的终端防御：使用Splashtop AEM进行识别、修补和保护
当您需要可靠、智能的端点保护以快速利用 CVE 记录解决漏洞时，您需要像 Splashtop AEM（自主端点管理）这样的解决方案。Splashtop AEM 使用 CVE 洞察和实时补丁管理主动解决安全漏洞、最小化漏洞，并保护端点，即使是在远程和BYOD环境中。
Splashtop AEM 赋能 IT 团队轻松监控和管理连接到其网络的所有端点，包括通过智能操作和 AI 驱动的 CVE 洞察实时警报和自动修复。这些包括摘要和建议的补救措施，以便 IT 团队能够迅速响应。加上自动补丁管理，企业能够通过在新补丁发布后自动更新操作系统和第三方软件来保护他们的端点。
Splashtop AEM 为IT团队提供了监控端点、主动解决问题和减少工作量所需的工具和技术。这包括：
自动修补操作系统、第三方和自定义应用程序。
基于 AI 的 CVE 漏洞洞察。
可在整个网络中强制执行的可自定义策略框架。
硬件和软件在所有端点上的库存跟踪和管理。
警报和修复功能，自动解决问题于萌芽状态。
后台操作以访问任务管理器和设备管理器等工具，而不打扰用户。
想亲自体验Splashtop AEM，看看它如何保护您的终端安全吗？立即开始免费试用：