远程办公能否阻止“离职热潮”？

2021年的“离职热潮”即将来临。新冠疫情迫使世界各地的企业采用居家办公或远程办公解决方案。最终，远程办公彻底改变了员工的想法，他们意识到，随时随地办公对于工作生活平衡而言至关重要。
人力资本分析公司 Visier 的数据显示，截至2021年9月，离职率高达25%。Visier 的最新报告针对50多家美国大型企业员工自愿离职情况进行了调查，发现各个领域离职员工多达500,000人次。
辞职的步伐正在加快。 普华永道的一项调查 ，表明，8月份有65%的人在寻找新的工作 ，而 CNBC报道 ， ，同月有430万人实际辞职 。
不同规模企业的负责人必须采取行动，避免重要人员流失。
越重要的员工越可能离职
虽然许多报道都涉及一线工人的压力，但维西尔报告指出，辞职者中很大比例包括任期5至15年的人、40至45岁的人和女性。 事实上，根据Gusto 收集的数据，在8月破纪录的辞职潮中， 女性的辞职率比男性高25% 。
在 CNBC 新近发布的一篇文章中，Visier 的人力资本分析副总裁 Ian Cook 表示：“如果经验丰富的专业人员处于职业生涯中期，他们的离职会导致公司失去更多内部知识，同时在团队和领导层之间造成更为严重的混乱。这类员工的成本往往更高，而且需要更长时间寻找其他替代人员。”
不要因循守旧
你可以学习如何不对蒂姆-库克的伟大辞呈做出反应。 他在2021年6月发出了一份全公司的备忘录，告诉苹果公司的员工，他们将被要求在9月初之前返回办公室。 苹果公司的员工们不太高兴，给高管团队 自己的信 。 他们表示，蒂姆-库克的备忘录导致了员工的辞职，并这样补充。"在过去的一年里，我们经常感到不仅没有被听到，而且有时被主动忽视......像'我们知道你们中的许多人渴望与办公室的同事重新建立联系'这样的信息，没有承认我们之间有直接矛盾的感觉，感觉是轻视和无效的......感觉行政团队对远程/地点灵活工作的看法与许多苹果员工的生活经验之间存在脱节。"
如果连 Apple 员工的待遇都是如此，那么对于那些声望不如 Apple 的公司，或行业竞争更激烈的公司，其员工待遇会如何？“只要有员工抱怨，公司就应该予以重视。员工的抱怨会不断升级，即使是少数员工的抱怨，也会影响企业整体的氛围，”马萨诸塞大学洛威尔分校曼宁商学院管理学教授 Kimberly Merriman 在接受 BBC 的采访时说道。
同样，《华盛顿人》杂志的首席执行官也发表了一篇社论，文中似乎威胁员工如果不能重返办公室则会面临失业。这之后，员工便纷纷辞职。
在一个紧张的劳动力市场中，各公司都在争夺知识型员工，这些都是不好的举动。 在CNBC的文章中，Glassdoor的高级经济学家Daniel Zhao表示，"辞职是一个积极的信号，表明工人对外面的工作机会有信心。"
真正要做的是提高灵活性
虽然许多公司试图以更高的薪酬和围绕晋升的细微信息（华尔街金融巨头的特殊情况）来吸引人们回到办公室，但这不一定是最好的举措。 "" 库克说，还有其他的福利和待遇，可能比传统的加薪更有吸引力。最明显的例子是如果你能强调灵活性"。"
库克在接受 CNBC 采访时强调，“人们正在重新思考自己的事业、工作生活平衡以及工作方式。如果雇主想留住员工，也要重新思考这些问题。”
灵活性的提高需要远程访问和远程支持
多年来，提供远程办公选项（通过远程访问和远程支持实现）的公司在生产力方面已经实现大幅提升。2021年，提高员工满意度的关键是改善工作生活平衡，结束可怕的通勤，同时提供随时随地与客户会面的功能。
Splashtop 等下一代远程访问和支持增加了屏幕共享和 BYOD（自带设备）功能，确保员工能够使用任意设备完成工作，提高办公的灵活性。
为员工提供比面对面体验更好的远程支持
Splashtop Enterprise 等高级远程访问和支持解决方案，提供无人值守支持和有人值守支持。在无人值守的情况下，您可以在员工不在场时为其提供支持。非常简单！IT 管理员可以使用权限和详细的安全协议，解决员工的远程访问和其他技术问题，甚至不需要员工在场。
在有人值守支持方面，员工可以在任何设备上获得即时支持，即使此台设备并非公司所有。远程员工只需从 Splashtop 访问支持应用程序，把访问码发送给 IT 帮助台专业人员，并允许 IT 人员远程解决任何问题。
以上两类远程支持不仅能让远程工作人员感受到关怀，而且能提高其工作效率。
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