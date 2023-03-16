最好的远程工作软件，适合在路上使用

如果你在旅途中工作，你的远程工作软件需要能够访问你的所有设备，以保持你的联系。 以下是针对远程工作者的顶级工具。

我们越来越多的人在旅途中工作。现在，我们全部或部分时间在办公室以外的地方工作。但是，如果没有合适的远程工作软件，则办公室外的工作可能会令人沮丧且无济于事。

幸运的是，基于云的软件现在使保持连接变得前所未有的轻松。项目管理、通信和协作作为远程工作软件开始重新设计。

有了这些应用程序，整个团队都在同一办公室还是分散在世界各地都没有关系。可以使用 Trello、Basecamp 或 Monday 的灵活软件来管理项目。对于通信，Zoom、Skype 和 Slack 的视频会议应用程序可以将团队聚集在任何地方。协作不再需要每个人都连接到同一个网络。Dropbox、Google Drive 和 Microsoft Teams 允许在云中存储文件，共享和协作。

但是有时候，您只需要在办公室里。实际上，有时您只需要在办公室计算机前即可。即使转移到了云，仍有一些程序和流程，在工作计算机前处理最有效。

专有的软件、网络资源和硬件密集型工作可以使之成为现实，因此您实际上宁愿使用工作计算机。使用 Splashtop，您可以。

为什么说 Splashtop 是最好的远程工作软件

Splashtop 是旅途中最好的远程工作软件。无论您身在何处，无论随身携带什么设备，只要可以访问 Internet，您都可以远程访问办公计算机，进行控制并完成工作。

Splashtop 使您可以从另一台 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备远程访问任何 Windows、Mac 或 Linux 计算机。进行远程会话后，即使从平板电脑或移动设备进行远程控制，您也会感觉好像坐在前面还是在工作计算机上。

这样做的好处是，即使在办公室外，你也能访问你工作电脑上的所有资源。 你可以远程运行任何应用程序，如 视频编辑软件 。 你可以访问和编辑保存在你工作电脑上的任何文件。 你将能够在路上工作，就像在你的办公桌前一样。

更不用说，Splashtop 具有全球服务器基础架构，可确保快速建立连接，因此您可以轻松完成工作。256位 AES 加密，设备身份验证和其他安全功能可确保您的数据安全。

免费试用。开始免费试用 Splashtop Business Access，了解为什么20万多家公司和超过3000万用户使用Splashtop。

免费试用