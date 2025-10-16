适用于校园 iPad 的远程访问和屏幕共享应用

Apple 面向学生推出新版特价 iPad，本文将推荐几款可供教育使用的远程访问和屏幕共享应用。
iPad 可以成为老师和学生上课的好帮手。不仅运行速度快，具有许多功能，而且对师生而言简单易用。
就在本周，Apple 宣布推出一款支持 Apple Pencil 的新版特价 iPad。这款特价 iPad 主要面向学生，可以作为绝佳的课堂补充工具。事实证明，iPad 等设备如果使用得当，可以提高学生的课堂参与度，提升学习效果。
学生和老师能在课堂上使用 iPad 这一点很重要，但安装合适的应用以更大限度地提升学生的学习效果和参与度也很重要。
Splashtop 针对 iPad 的远程访问和屏幕共享解决方案非常适合教师和学生。通过 Splashtop，可以将 iPad 屏幕共享到课堂计算机（反之亦然），可以使用 iPad 控制课程，甚至让学生通过自己的 iPad 控制课程！
Splashtop 连续10余年为客户提供高质量远程访问和屏幕共享解决方案，我们的产品多次获奖，价格却远远低于同类产品。
以下几个 Splashtop 解决方案可用于在课堂上远程访问 iPad 并进行屏幕共享：
向其他设备传输并共享 iPad 屏幕。
在 iPad 上查看其他设备的共享屏幕。
非常适合协作和进行演示！
学生不用盯着距离很远的屏幕，可以使用 iPad 查看屏幕上的所有内容。
教师可以将电脑屏幕共享到学生的 iPad 上。
教师可以让学生通过 iPad 控制课程，甚至为该课程添加注释。
教师还可以使用 iPad 控制计算机，而不用必须待在讲台后面，从而提高课堂的参与度。
以上所有解决方案都各有优势，而且能有效提高课堂参与度。请阅读我们的案例研究，了解更多学区和教育机构对 Splashtop 使用体验。
以下是这两种解决方案相关的所有信息。立即免费试用。
Mirroring360
适用于iPad的最佳屏幕共享应用程序。将iPad（或任何其他Mac，Windows，iOS，安卓和Chromebook）屏幕无线镜像到Mac或Windows计算机，而无需电线或电缆。记录您的共享屏幕并保存以备后用。使用Mirroring360 Pro一次可以将您的Mac或Windows计算机屏幕共享到多达40个iPad。非常适合与有特殊需要的学生分享课程！ 了解更多 。
Splashtop Classroom
iPad的最佳协作工具。与学生的iPad（和其他设备）共享桌面和应用程序。学生可以连接一个简单的QR码。连接后，学生可以查看，控制和注释自己iPad上的课程内容，以供全班其他人观看。使用Splashtop Classroom，可将任何iPad变成交互式白板。 了解更多 。
关键
您可能已经注意到，Splashtop的产品不仅仅用于iPad。 Mirroring360和Splashtop Classroom与大多数Mac，Windows，iOS，安卓和Chromebook设备兼容。这使Splashtop非常适合提出自己的设备（BYOD）计划。