是否制定了居家办公策略？

蓝宝石风险投资公司对劳动力趋势的调查表明，居家办公策略的接受程度更高
在新冠肺炎大流行之前，如果您要求公司高管提供他们在家里工作的员工的照片，许多人会想到穿着睡衣的人，会浪费时间玩视频游戏，整日睡觉或以其他方式避免工作。他们担心，当员工不再到实体办公室工作时，他们的生产力就会下降。
因为员工在视线之外，不受自己控制，这种恐惧对管理者来说很沉重。
然后突然，大流行病的就来了，公司别无选择，只能采取居家办公的策略。你只能选择居家办公，或者根本不做生意。
现在，我们对分散的劳动力进行了无意的，计划外的大规模实验，足以开始得出一些结论，说明有这么多人居家办公时会发生什么。
蓝宝石风险投资公司探索新冠肺炎对启动工作环境的影响
蓝宝石投资公司（Sapphire Ventures）的劳动力趋势调查中出现了一些有趣的数据，该公司是一家投资于扩张阶段公司的风险投资公司。 (全面披露：Sapphire Ventures是Splashtop的投资者）。
蓝宝石风险投资公司的调查显示，在家工作时，生产力往往保持稳定，甚至增加，而不是减少，这与Splashtop"自己最近公布的调查结果相呼应。
以下是蓝宝石投资公司调查中的几个亮点。
74%的受访高增长初创企业认为，由于COVID-19的就地收容限制，办公室和远程工作人员的组合将发生较长期的变化。
82%的人说，自从他们进行远程工作以来，员工之间的沟通和协作水平保持不变（44%）或增加了（38%）。
91%的人报告说，通过远程工作，生产力保持不变（53%）或实际增加（38%）。
72%的人表示支持向更加分散的员工队伍转变。
转向更分散的劳动力的三大驱动因素是员工的舒适感和幸福感、更容易获得人才和成本。
在Business Insider的一次采访中，Sapphire Ventures总裁兼董事总经理Jai Das从最终的经济衰退如何影响初创企业的角度讨论了新冠肺炎的影响。经济不景气加速了初创公司的发展。这意味着好人会爆发。”他说。
在文章中，达斯指出了他认为在这个大流行时期发展的几个趋势。
管理网上业绩的需要。 "当你不能看到[员工]时，你怎么能评估他们的表现？" 他建议有员工远程工作或在不同地点工作的公司建立准确的、被充分理解的关键绩效指标（KPI），"......然后给人们一个机会来理解它们"。
基于身份的安全的崛起。 "安全的数字化转型必须现在就做"。 这一时期出现的主要变化之一是以基于身份的授权广泛地取代了密码。
会议形式出现了一种混合方法。未来的会议可能会混合数字和本地参与者。 “隔离将影响我们生活的方方面面，希望我们将学习更多地欣赏现实生活中的方面。”
如今，越来越多的公司宣布将其居家办公的选择范围扩展到新冠肺炎大流行之外，现在可以放心地发现，只要拥有正确的技术和流程，企业及其员工都可以继续蓬勃发展并提高生产力，即使他们不再一起出现在同一办公室。