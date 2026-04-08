通过远程访问增强教育计划的5种方式

近年来，教育行业发生了翻天覆地的变化。传统校园中，教师站在讲台上，面对着一群学生授课。成长于这种传统教学环境的人，一定会对如今的教室惊叹不已。今天的校园充满了各种数字技术，学校利用技术将课堂延申到实体校园之外，为学生提供更大的价值、更好的学习条件。
远程访问就是此类技术之一，可以通过多种方式增强 K-12、高等教育、职业技术教育（CTE）、社区学院、培训及其他计划：
1. 确保紧急情况下的业务连续性
远程访问技术使教育机构能够为“万一”情况做好准备。这些场景包括 - 大量降雪、野火、其他各种自然紧急情况，或因任何原因需要关闭校园。通过远程访问，“如果”场景从潜在问题转变为正常操作模型的一部分。学校可以轻松从线下学习无缝切换到远程学习，而不会影响生产力。此外，学生可以在家中安全地继续完成他们的课程作业和任务。
有了最佳远程访问工具，学生和教育工作者可以在家用任何设备使用与在学校相同的计算机和软件。
"它（Splashtop）对在家工作的人来说是一个很好的解决方案--如果他们不想或不能，他们就不必亲自来。 它使我们有能力为有医疗问题的人提供通道。 有大量的情况下，人们不能进来。 我们还没有那个工具能够随时访问计算机。 增加Splashtop使我们有能力24小时访问"。
- Jason Deadman，联邦学院的计算机服务台技术员
2. 帮助学生充分发挥潜能
在传统的课堂环境中，如果学生无法到校上课，就会错失学习机会。比如，学生可能因为身体不适，或者需要参加远程学习项目，甚至可能只是需要更多时间来完成自己的项目。通过全天候远程访问实验室，学生可以在一定程度上控制自己的学习时间、地点、方法和速度，从而在课业中取得优异成绩。
"有一个巨大的优势，允许学生在任何时候使用动画和游戏设计应用程序，即使是在凌晨2点在卧室里吃冷比萨的时候。 对实验室软件更流畅的访问已经证明了我们的许多学生加速了这个过程。"
- Kathryn Bradley, Asheville高中教师
3. 实现学生之间的技术平等
并不是所有学生都能在家获得他们的作业所需的强大计算机和授权软件应用。在上述情况下，当他们需要远程学习时，他们的学习会受到阻碍。通过远程计算机访问，学生和教师可以访问和使用任何设备（iPad、Mac、Windows、Chromebook 等），并随时远程连接到校园计算机，就像他们亲自在教室里一样。
"我们发现它（Splashtop）是一个COVID解决方案，但我们已经意识到，从长远来看，它是一个股权解决方案。 它使所有学生都能平等地使用我们的实验室和软件。 我们所有的学生都可以在自己的时间内参与课程。 例如，运动员在放学后因为练习而不能呆在后面（在实验室）时，可以登录。 它提供了公平的竞争环境，特别是在获得（像）Adobe这样的应用程序方面。"
- 科罗拉多泉第11学区CTE主任Duane Roberson
4. 充分利用现有投资
通过在传统实验室时间之外启用校内实验室的远程访问，学校可以最大化现有投资的投资回报率。学校可以将其实体计算机实验室转变为混合实验室，而无需投资�新的计算资源。
"与以前的计算机相比，没有什么变化。 我们刚刚安装了Splashtop ，学生可以（远程）使用Logic Pro、Pro Tools、很多不同的插件，以及所有他们可以在校园内使用的东西。 现在，学生在这些（计算机实验室）时间之外使用计算机。 它只是非常、非常实用。"
- Natalia Milanezi, 高级音频技术员在 Abbey Road Institute伦敦
5. 确保有效的 IT 支持
IT 专业人员的艰巨任务是实时更新实验室计算机版本，为各地学生和教师提供技术支持。这就表明，IT 专业人员必须支持各种设备，而且每天需要处理许多请求。通过远程访问，IT 专业人员可以快速远程访问、立即排除故障和解决问题，从而提高所有相关人员的工作效率。
"（在Splashtop ）我们缺少看到电话另一端的人在做什么的能力。 你可以想象，在没有看到设备的情况下，几乎不可能指导孩子进行手动复位和修复其他技术问题。 Splashtop 使得我们的支持会议比没有它时进行得更快。 它是非常宝贵的！"
- Tracy Dilossi，系统管理员/技术支持，Ridley学区
为什么 Splashtop 远程访问解决方案更受教育机构青睐
Splashtop Enterprise 是根据教育机构的需求量身定制的远程访问解决方案。该软件是 VPN 和其他远程访问解决方案的更好的替代产品。Splashtop 可以为您提供以下功能：
高性能和低延迟远程会话，可确保学生有效地完成编码、创建视频、3D 绘图、动画、图形等任务。
一个直观的平台，易于设置、管理和使用。 IT团队可以非常迅速地部署它，学生和教师可以立即开始使用它，而无需任何培训。 事实上。
, 2021年春季。
多合一解决方案，既能够远程访问计算机实验室，也可为教师和学生提供远程支持。
优质的客户服务，净推荐值（NPS）得分为93。
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