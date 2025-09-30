您应该试用 Splashtop Connector 的5个理由（安全性是重中之重）

Splashtop Connector 是一项新功能，可以远程访问通常只能在局域网访问的计算机。Splashtop Connector 允许用户直接从 Splashtop Business 应用连接到支持 RDP 协议的计算机，而无需使用 VPN 或安装任何远程访问代理。
什么是 RDP？
RDP 是微软创建的专门协议，允许用户连接到计算机、服务器、虚拟 Windows 桌面、应用等，无需用户在主机上安装任何其他远程访问软件。但是，RDP 仅在通过同一本地网络连接时才有效，所以许多用户远程访问前必须先连接 VPN。还有一些用户可能会使用菊花链方法访问和管理单独安全区域中的设备。通过这种方法，用户首先需要使用第三方远程访问工具连接到网络上的计算机，然后从该计算机启动 RDP 会话。
RDP 具备许多非常便捷的功能，例如远程办公、远程 IT 专家支持等。然而，由于 RDP 在全球有数百万用户，与其相关的网络安全问题日益突出，这类网络安全问题指利用 RDP 作为勒索软件的攻击载体。
RDP 等开放协议最初的目的并非为了应对当今的远程工作需求或不断增加的安全问题和要求。而且，连接到公司 VPN 的员工 BYOD 设备会带来其他安全风险以及恶意软件传播的可能性。
您应该试用 Splashtop Connector 的原因
远程访问和支持软件旨在处理高通信量，提供对远程计算机文件和应用程序的完全访问，而不会受限于网络环境。远程访问和支持软件具有精细化权限控制和标准 Web 通信端口，因而比 VPN 和 RDP 更安全，更适合远程或混合工作环境。
您应该使用 Splashtop Connector 的5个理由：
安全
通过 Splashtop Connector 建立的 RDP 连接在互联网上采用端到端加密和 TLS/AES-256。
不需要 VPN
用户无需 VPN 连接，也无需连接到同一网络，即可通过 RDP 访问计算机。
不断改进的远程支持
IT 管理员可以远程支持内部网络上的计算机，这些计算机可能无法访问互联网，也可能不允许安装第三方远程访问软件。
并发用户
多个并发用户可以连接到同一服务器，建立各自的虚拟桌面会话（通过 RDS 或终端服务器）。绝大多数远程访问软件或标准 Splashtop 仍无法做到这一点。绝大多数远程访问软件或标准 Splashtop 仍无法做到这一点。
支持远程应用
用户可以远程运行指定程序，而无需连接到整个虚拟桌面，从而确保此应用的使用体验更加流畅。
如何使用 Splashtop Connector
Splashtop Connector 包含于 Splashtop Enterprise 软件包，Enterprise 作为多合一远程访问和远程支持解决方案，具有灵活的许可选项。立即免费试用 Splashtop Enterprise，亲自体验 Splashtop Connector 的优势。