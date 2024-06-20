支持分布式办公人员
分布式办公将继续存在，但仅仅实现随时随地的访问还无法达到要求。面向未来的战略以灵活性和组织的用户为核心来制定的。
远程解决方案促进 IT 团队的蓬勃发展
IT 经理面临着越来越多的复杂难题，因为他们要应对分布在各地的员工，团队地点不断扩大，安全威胁日益增长，员工的设备和操作系统各不相同，同时还要促进不断变化的工作模式和个人需求。
但新的数据显示，三分之一的 IT 经理在工作中感到压力有所减少，这是因为他们实施了远程访问和支持解决方案。远程访问和支持工具的优势在于能够提供更多灵活性、直观的体验、可信赖的安全性和可持续支持。同时，这类工具还能直接影响员工的信心和工作满意度。
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分布式办公对人们的影响
我们对1000名 IT 决策者的调查显示，安全的远程访问和支持解决方案具有很多优势，其中42%的 IT 决策者表示其个人角色因此而更有价值。尽管如此，仍有许多人在实现弹性办公方面遇到各种阻碍。
缩小远程办公的差距
发现可持续的分布式办公战略的组成部分，了解 IT 决策者如何引领团队提供工作效率和福利。
高端安全性
复杂的安全威胁随时都可能发生，特别是需要管理的不同地点的各种设备越来越多时。为了保持控制，企业要始终重视安全性。
从标准和合规性到高级安全保护，Splashtop 的商业产品旨在帮助 IT 部门完全控制数据安全，同时允许员工灵活地随处访问这些数据。
灵活性和性能
我们要适应不断变化的工作要求，但不能以牺牲业绩为代价。无论工作方式和工作地点，组织都需要确保找到适合其独特需求的业务连续性解决方案。
Splashtop 的集中式控制台和各种功能，可帮助用户保持敏捷，同时降低分布式办公的复杂性。根据每个用户的工作流程量身定做远程支持解决方案，让有效管理不断变化的工作环境变得更加简单。
客户服务
作为客户支持领域的佼佼者，Splashtop 的用户推荐指数（NPS）高达93分，始终致力于帮助团队持续高效办公。客户可以联系技术专家和销售团队，或使用即时聊天支持功能快速解决问题。
简单的远程解决方案
等待问题解决所浪费的每一分钟都会直接影响企业前景。但如果能有一个专门的团队提供帮助，无论是通过有人值守还是无人值守的支持，都能有效减少不必要的停机时间。
在 Splashtop，我们致力于为客户提供各种办公工具和支持，帮助客户能随时随地使用任意设备办公。