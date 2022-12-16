IT 经理面临着越来越多的复杂难题，因为他们要应对分布在各地的员工，团队地点不断扩大，安全威胁日益增长，员工的设备和操作系统各不相同，同时还要促进不断变化的工作模式和个人需求。

但新的数据显示，三分之一的 IT 经理在工作中感到压力有所减少，这是因为他们实施了远程访问和支持解决方案。远程访问和支持工具的优势在于能够提供更多灵活性、直观的体验、可信赖的安全性和可持续支持。同时，这类工具还能直接影响员工的信心和工作满意度。