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支持分布式办公人员

分布式办公将继续存在，但仅仅实现随时随地的访问还无法达到要求。面向未来的战略以灵活性和组织的用户为核心来制定的。

Man on couch smiling while using Splashtop remote access via laptop for efficient remote work

远程解决方案促进 IT 团队的蓬勃发展

IT 经理面临着越来越多的复杂难题，因为他们要应对分布在各地的员工，团队地点不断扩大，安全威胁日益增长，员工的设备和操作系统各不相同，同时还要促进不断变化的工作模式和个人需求。

但新的数据显示，三分之一的 IT 经理在工作中感到压力有所减少，这是因为他们实施了远程访问和支持解决方案。远程访问和支持工具的优势在于能够提供更多灵活性、直观的体验、可信赖的安全性和可持续支持。同时，这类工具还能直接影响员工的信心和工作满意度。

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下载 Splashtop 报告《从业务中断到分布式办公：IT 如何应对不断变化的工作环境》，详细了解安全远程访问和支持解决方案如何提高工作效率和员工满意度。

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真实用户案例

BDP 如何在24小时内实现完全远程办公

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新冠疫情期间，BDP 迫切需要确保1350名员工能够居家办公。了解我们的解决方案如何通过企业级的管理和多因素认证（MFA）实现对所有公司软件的快速直观的访问。

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通过三个关键数字从业务中断转向分布式办公

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IT 团队对未来的看法？为增加灵活性并改善工作体验，IT 团队应该关注哪三个核心领域？阅读此文，了解对可持续和积极方法的关键见解。

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Man learning how IT is navigating the changing work environment with a distributed workforce

分布式办公对人们的影响

我们对1000名 IT 决策者的调查显示，安全的远程访问和支持解决方案具有很多优势，其中42%的 IT 决策者表示其个人角色因此而更有价值。尽管如此，仍有许多人在实现弹性办公方面遇到各种阻碍。

缩小远程办公的差距

发现可持续的分布式办公战略的组成部分，了解 IT 决策者如何引领团队提供工作效率和福利。

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  • 高端安全性

    复杂的安全威胁随时都可能发生，特别是需要管理的不同地点的各种设备越来越多时。为了保持控制，企业要始终重视安全性。

    从标准和合规性到高级安全保护，Splashtop 的商业产品旨在帮助 IT 部门完全控制数据安全，同时允许员工灵活地随处访问这些数据。

  • 灵活性和性能

    我们要适应不断变化的工作要求，但不能以牺牲业绩为代价。无论工作方式和工作地点，组织都需要确保找到适合其独特需求的业务连续性解决方案。

    Splashtop 的集中式控制台和各种功能，可帮助用户保持敏捷，同时降低分布式办公的复杂性。根据每个用户的工作流程量身定做远程支持解决方案，让有效管理不断变化的工作环境变得更加简单。

  • 客户服务

    作为客户支持领域的佼佼者，Splashtop 的用户推荐指数（NPS）高达93分，始终致力于帮助团队持续高效办公。客户可以联系技术专家和销售团队，或使用即时聊天支持功能快速解决问题。

  • 简单的远程解决方案

    等待问题解决所浪费的每一分钟都会直接影响企业前景。但如果能有一个专门的团队提供帮助，无论是通过有人值守还是无人值守的支持，都能有效减少不必要的停机时间。

    在 Splashtop，我们致力于为客户提供各种办公工具和支持，帮助客户能随时随地使用任意设备办公。

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