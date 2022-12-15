Val Verde统一学区使用 Splashtop Classroom 和 Mirroring360

Val Verde 通过使用 Splashtop 并为教师配备了 iPad 和为学生配备了 Chromebook，从而超越了其笨拙且昂贵的 SMART Board 和 Interwrite 平板电脑。

关于 Val Verde 联合学区

Val Verde 联合学区（VVUSD）位于加利福尼亚州河滨县。该学区为多样化社区提供服务，社区由 K-12 年级的近20,000名学生组成，共有21所学校，其中有12所小学、4所中学、2所综合性高中、1所另类教育学校、1所虚拟学院以及1个在四所小学中不断发展的学前教育计划。Val Verde 联合学区荣获了各大州和国家组织的颁发的奖项，包括：

美国国家蓝丝带学校奖

加州商业教育卓越奖

多次荣获加州杰出学校奖

因成功改善高度贫困地区少数民族学生的教育成果而获得西部教育信托基金的认可。

年度先进实习课程学区奖

VVUSD 在教学和课程交付方面不断创新。它结合了出色的教学和卓越的技术，为所有学生提供服务。

佛得角联合学区有效地利用技术来支持基于标准课程的各个级别的教学。 VVUSD 在平板电脑上早就认识到，结合了应用程序，创建了一个非常有效的教学平台。现在，他们通过新的 Splashtop 产品扩展了该技术的功能。

挑战

Val Verde 联合学区需要升级其教室技术。SMART 交互式白板不够灵活，需要大量 PD，老师也只能在教室前方，不能自由活动。Interwrite 平板电脑难以使用且维护成本高。有些学校使用 Apple TV，但是将其连接到较旧的投影仪和显示器所需的成本和布线问题导致这种解决方案不可行，而且这种方案也不支持 Chromebook。

解决方案

Val Verde 用途 Splashtop Classroom 和Mirroring360 。 这使教师能够在房间的任何地方通过使用他们的iPad在他们的PC上显示和注释课程内容，然后轻松地与学生的iPad和Chromebook分享这些内容。 然后，学生们可以将自己的设备屏幕与班级进行镜像。

Splashtop 软件采用统一部署，已经与活动目录集成，不需要再花时间进行布线和用户设置。Splashtop 系统很灵活，Val Verde 联合学区可以使用现有的旧设备，也支持新设备。

Mirroring360 可以节省4个月的安装成本，允许学校任意选择所需的设备

Mirroring360 在技术和财政意义。Mirroring360 对设备没有限制，所有学校都可以自由选择最适合学生的设备。不会因平板电脑、笔记本电脑以及老旧投影和显示系统之间的兼容性问题而受到限制。因为 Mirroring360 可以集中部署，Val Verde 联合学区省下了一笔钱。不需要技术员到800个教室中安装电缆。根据成本分析预测，一名员工需要4个多月才能完成 Apple TV 的安装！

“Splashtop 创造了激情，触及了共同核心的本质要求。这类技术是教育发展的催化剂。”



“Splashtop 是非常棒的教学和课堂管理改善工具……不用管台式机在哪，可以一边与学生互动，一边远程控制台式机，在上面做注释……然后让学生将屏幕进行镜像。”



—

了解更多关于 Splashtop Classroom 和 Mirroring360 的信息。查看 Splashtop 的所有教育类远程访问工具。