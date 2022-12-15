Val Verde统一学区使用 Splashtop Classroom 和 Mirroring360
学区如何通过 Splashtop 技术提高课堂互动性和学生参与度
摘要
Val Verde 通过使用 Splashtop 并为教师配备了 iPad 和为学生配备了 Chromebook，从而超越了其笨拙且昂贵的 SMART Board 和 Interwrite 平板电脑。
关于 Val Verde 联合学区
Val Verde 联合学区（VVUSD）位于加利福尼亚州河滨县。该学区为多样化社区提供服务，社区由 K-12 年级的近20,000名学生组成，共有21所学校，其中有12所小学、4所中学、2所综合性高中、1所另类教育学校、1所虚拟学院以及1个在四所小学中不断发展的学前教育计划。Val Verde 联合学区荣获了各大州和国家组织的颁发的奖项，包括：
美国国家蓝丝带学校奖
加州商业教育卓越奖
多次荣获加州杰出学校奖
因成功改善高度贫困地区少数民族学生的教育成果而获得西部教育信托基金的认可。
年度先进实习课程学区奖
VVUSD 在教学和课程交付方面不断创新。它结合了出色的教学和卓越的技术，为所有学生提供服务。
佛得角联合学区有效地利用技术来支持基于标准课程的各个级别的教学。 VVUSD 在平板电脑上早就认识到，结合了应用程序，创建了一个非常有效的教学平台。现在，他们通过新的 Splashtop 产品扩展了该技术的功能。
挑战
Val Verde 联合学区需要升级其教室技术。SMART 交互式白板不够灵活，需要大量 PD，老师也只能在教室前方，不能自由活动。Interwrite 平板电脑难以使用且维护成本高。有些学校使用 Apple TV，但是将其连接到较旧的投影仪和显示器所需的成本和布线问题导致这种解决方案不可行，而且这种方案也不支持 Chromebook。
解决方案
Val Verde 用途 Splashtop Classroom 和Mirroring360 。 这使教师能够在房间的任何地方通过使用他们的iPad在他们的PC上显示和注释课程内容，然后轻松地与学生的iPad和Chromebook分享这些内容。 然后，学生们可以将自己的设备屏幕与班级进行镜像。
Splashtop 软件采用统一部署，已经与活动目录集成，不需要再花时间进行布线和用户设置。Splashtop 系统很灵活，Val Verde 联合学区可以使用现有的旧设备，也支持新设备。
Mirroring360 可以节省4个月的安装成本，允许学校任意选择所需的设备
Mirroring360 具有技术和财政意义。由于 Mirroring360 与设备无关，因此每所学校都可以自由选择最适合其学生的设备。它们不受平板电脑和笔记本电脑以及较早的投影和显示系统之间的兼容性问题的限制。VVUSD 可以省钱，因为 Mirroring360 可以集中部署。无需技术人员即可在800个教室中安装电缆。一项成本分析预测，安装Apple TV的过程将需要1名员工在4个月内完成！
“Splashtop 可以创造激情，触及了共同核心所要求的教育实质。远程技术是教育发展的加速器。”
– 教育服务助理总监 Michael R. McCormick
“Splashtop 是非常出色的教学改善和课堂管理工具……教师在课堂上可以离开台式机，去与学生沟通交流，同时还能远程控制台式机、做注释……而且，Splashtop 允许学生将屏幕镜像到课堂上。”– Chris Parsons，哥伦比亚小学5年级老师
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细节
Splashtop Classroom 和 Mirroring 360 允许教师：
提供丰富的互动体验，使教师可以使用应用程序或课程内容，然后进行注释
在教室随意移动，不会受到充电线的限制
访问所有计算机文件，使用任意软件或格式
更好地支持共同核心方案
将行政工作与课堂活动无缝结合
Splashtop Classroom 和 Mirroring 360 允许学生：
积极参与课堂活动，更好地与其他同学互动
与其他同学合作分享学习成果
培养21世纪内容创作者和演讲者的技能
参加基于小组和项目的学习活动
任意电脑或平板展示内容
借助 Splashtop Classroom，学生可以成为演示者，彼此共享技术和流程
Splashtop Classroom 增强了教师和学生的经验。 教师可以从他们的平板电脑上分享课程内容，并邀请学生使用自己的设备对内容进行评论和注解。 因此，学生对他们的课程更有热情，对他们的老师和同学更用心。
对于第二语言学习者来说，注释可以帮助理解输入的内容，是思维和语言之间的有效纽带。
有时学生要作为演讲者，彼此分享技巧和过程。这样可以实现这一共同核心目标，即不仅要展示事实性知识，而且要说明复杂的思维过程。
客户评价
Splashtop 可以创造激情，触及了共同核心所要求的教育实质。远程技术是教育发展的加速器。
Michael R. McCormick, Assistant Superintendent of Educational Services
客户评价
Splashtop 是非常出色的改善教学和课堂管理的工具。教师在课堂上可以不用一直在电脑旁边，可以走下讲台去与学生沟通交流，同时还能远程控制电脑、做注释。而且，Splashtop 允许学生将屏幕镜像到课堂上。
Chris Parsons, 5th Grade Teacher at Columbia Elementary