Ryman Healthcare借助Splashtop加强在澳大利亚和新西兰的远程支持。
为遍布澳大利亚和新西兰的约 5,000 个终端提供安全、可扩展且经济高效的远程支持，从而赋能分布式基础设施团队。
影响
在不影响能力的前提下降低远程支持成本
通过用 Splashtop 取代 TeamViewer，Ryman Healthcare 大幅降低了许可成本，同时保持了其基础设施团队每天依赖的远程支持能力。
更快地为地理位置分散的员工队伍提供支持
Splashtop 使工程师能够立即连接到养老院、老年护理机构和医疗机构的各个终端，从而帮助快速解决问题并最大限度地减少对员工的干扰。
可扩展的远程支持，支持 5,000 个终端
Splashtop 具有可靠的远程访问、简单的部署和集中管理功能，可支持大约 5,000 台 Windows 和 Android 设备，同时提供了一个可以随着 Ryman Healthcare 不断增长的技术环境而扩展的平台。
挑战
Ryman Healthcare 是澳大拉西亚的一家领先的退休村和老年护理服务提供商，在澳大利亚和新西兰各地经营退休村、老年护理设施和医疗保健服务。为这样一个地域分散的组织提供支持需要可靠的技术，确保员工能够持续提供高质量的护理服务。
Jacques Loubser 是技术基础设施经理，他带领的团队由10名工程师和专家组成，负责组织的核心技术基础设施管理工作。他的团队负责基础设施战略、端点管理、云服务、网络安全、运营韧性以及维持业务运转的技术平台。
数千个端点分布各地，关键在于如何提供快速可靠的远程支持。工程师需要排除故障、进行维护并协助一线员工，避免差旅带来的延误和成本。
在 Splashtop 之前，Ryman Healthcare 使用 TeamViewer 进行远程支持。虽然 TeamViewer 能够满足组织的功能需求，但 Jacques 团队发现了一个提高远程支持环境商业价值的机会，这正是技术优化计划的一部分。
团队开始评估各种替代方案——既能提供同等的企业级功能，又能提高投资回报率。
主要目标包括：
降低远程支持许可成本
维护或改善远程支持体验
简化部署和持续管理
高效支持约5,000个端点
能随着未来增长而进行扩展
为 IT 人员和最终用户提供无缝体验
在选择 Splashtop 之前，团队评估了 TeamViewer 和其他几种远程支持解决方案。
我们选择 Splashtop 是因为它在功能性、易用性、可扩展性和商业价值方面达到了最佳平衡。与 TeamViewer 相比，它提供了更好的整体投资回报率。
雅克·卢布塞尔，莱曼医疗保健公司技术基础设施经理
分辨率
经过成功评估，Ryman Healthcare 将其澳大利亚和新西兰的业务运营标准化，采用 Splashtop Remote Support 提供安全的远程协助。
澳大利亚和新西兰企业远程支持
Splashtop 使 Ryman Healthcare 的基础设施团队能够安全地为用户提供支持，无论用户身处何地。工程师可以远程排除故障、进行维护，并协助养老院、老年护理机构和医疗机构的员工，而无需进行现场访问。能够立即连接到远程设备可以减少故障排除的延迟，并使团队能够在需要支持时快速响应。
为约 5,000 个终端提供可靠支持
目前，基础设施团队使用 Splashtop 来管理和支持分布在大型、地理位置分散的环境中的大约 5,000 个 Windows 和 Android 终端。借助无人值守和有人值守的远程访问，技术人员可以通过可靠的远程支持平台快速解决问题、提供技术援助并执行日常终端管理。
部署简便，快速普及
部署过程简单高效，使组织能够以最小的干扰从 TeamViewer 过渡到 TeamViewer。基础设施团队在实施后不久便开始部署设备，而支持工程师也迅速将该平台融入到他们的日常工作流程中。“从评估到实施，整个过程都很顺利。”部署过程非常简单，我们的支持团队也很快就适应了该平台。
降低总拥有成本
其中一项最显著的成果是商业价值的提升。通过用 Splashtop 取代 TeamViewer，Ryman Healthcare 降低了许可成本，同时继续提供其环境中所需的企业级远程支持功能。该组织没有为了降低成本而牺牲功能，而是在保持高质量支持体验的同时，实现�了更低的总体拥有成本。
更快的响应速度和更佳的用户体验
快速的远程连接使工程师能够立即开始故障排除，从而帮助减少澳大利亚和新西兰各地员工的停机时间。无人值守远程访问已成为团队最有价值的能力之一，使支持工程师能够在无需与最终用户进行大量协调的情况下连接到设备。这有助于更高效地解决问题，同时最大限度地减少对一线员工的干扰。
按规模建造
随着 Ryman Healthcare 不断推进其技术环境的现代化，Splashtop 提供了一个可扩展的平台，能够支持持续增长。该解决方案具有可靠的性能、简单的管理和企业级安全性，使基础架构团队能够为庞大且分散的终端环境提供一致的远程支持。
“我们向那些寻求企业级远程支持功能但又不想支付企业级价格的组织推荐 Splashtop。”它功能强大，性价比极高。——雅克·卢布塞尔，莱曼医疗保健公司技术基础设施经理
用三个词Splashtop
通过采用 Splashtop Remote Support 作为标准，Ryman Healthcare 增强了其在澳大利亚和新西兰为大约 5,000 个终端提供支持的能力，同时降低了许可成本并保持了高标准的服务。基础设施团队现在受益于远程支持平台，该平台将企业级功能与卓越的商业价值相结合，帮助组织在其不断增长的业务中继续提供高效的技术服务。
关于客户
Ryman Healthcare 是澳大拉西亚领先的退休村和老年护理服务提供商之一，在新西兰和澳大利亚各地经营退休村、老年护理设施和医疗保健服务。该组织致力于通过专门建造的社区，为老年人提供高质量的退休生活和护理，以支持他们的福祉和独立性。Ryman Healthcare 的业务遍及两国，依靠现代技术提供高效的服务，并为地理位置分散的数千名员工提供支持。