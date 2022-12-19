Splashtop Atera中的远程访问

Atera 中的 Splashtop Remote Access
IMCollaboration 和 LINCTEC 利用 Atera 中的 Splashtop 远程访问为客户提供有效的远程支持
摘要
Atera 的多合一 RMM 解决方案包括实时警报、IT 自动化、专业服务自动化（PSA）、网络发现、远程访问等。Atera 与 Splashtop 集成后，用户就能立即远程访问并控制托管计算机，就像在远程计算机前一样进行各种操作。
我们联系了两家 IT 服务提供商 IMCollaboration 和 LINCTEC，他们选择 Atera 是因为该软件已经与 Splashtop 远程访问集成。Andy Higgins 是 IMCollaboration 的所有者和创始人，Frank Greco 是 LINCTEC 的首席执行官兼首席顾问，他们介绍了自己使用 Atera 以及与 Splashtop 远程访问集成的经验。
挑战：找到具有远程访问权限的正确 RMM / PSA 工具以有效地支持客户
IMCollaboration 和 LINCTEC 都在寻找一种 RMM 工具以及一种远程访问解决方案，以使他们不仅可以管理和监视客户端计算机，而且还可以即时远程访问并快速排除故障并解决问题。
Higgins 说：“我们研究了许多 RMM、PSA 和远程访问工具。我们需要两个工具，一个遥具备 RMM / PSA 功能，另一个用于远程访问，但两个工具的话价格实在太贵了。”
Greco 说：“我的客户来找我有解决关打印机、网络和其他问题。对我而言，能够快速远程解决并立即解决这些问题很重要。我们会亲自拜访客户，但通过远程访问，我们将更加高效。”
Higgins 和 Greco 以前都用过 TeamViewer，他们对这个软件的体验感并不满意。Higgins 说：“TeamViewer 是个很棒的远程访问产品，具有所有我们需要的功能，但不太适用于管理。我不想再用这款软件，主要是考虑到其成本。”
Greco 也表示：“TeamViewer 太贵了。我和一些客户经常因为疑似商业用途被��阻止连接，但事实并非如此。这些客户目前也在用 Splashtop。”
解决方案：集 RMM、PSA 和远程访问功能于一体的高性价比解决方案
Atera 已经与 Splashtop 远程访问集成，无需支付额外费用，为 IMCollaboration 和 LINCTEC 的技术员提供管理和监控客户端计算机所需的所有功能，还可以通过工单跟踪问题，然后快速进行故障排除并加以解决。
希金斯说：“我们之所以喜欢 Atera，是因为他们有一个不错的业务模型，他们按技术人员而不是按端点收费。我选择 Atera 的主要原因是 Splashtop 随附了它。我知道 Splashtop 产品提供的功能比与 Atera 集成的功能要多得多。但是与 Atera 集成的功能很好地满足了我的远程访问需求。”
技术员可以利用 Atera 的 Splashtop 功能启动远程控制会话，访问托管计算机以及其中的应用和数据。通过会话中功能，技术员可以任意切换显示器、传输文件、发起聊天等等。
希金斯进一步说：“我的提出需求，然后我远程进入并迅速查看发生了什么。我的大多数客户使用 Windows 服务器和计算机，而我使用 Splashtop 远程访问所有服务器和计算机。”
Greco 说：“现在，立即进行远程排除，故障排除和修复问题要容易得多。这种伙伴关系确实帮助我们在新冠肺炎下继续了我们的业务。我们不需要经常拜访客户。这是无价的。”
Greco 接着谈到了 Splashtop 的性能，尤其是在 Mac 上的性能。“客户使用的都是 PC、Linux 和 Mac。Splashtop 能够统一支持所有这些系统，尤其是 macOS，真的非常棒！”
Greco 及其技术团队共享 Splashtop Remote Support 许可证，为 Atera 账户中的非托管客户提供远程支持。Greco 解释说：“有些客户不愿意安装任何软件。他们要是有请求或问题，只需向我们发送会话码，我们就可以远程登录，不需要安装客户端。真的很方便。”
利用 Splashtop 的结果：提高效率、节约成本，提高客户满意度
IMCollaboration 和 LINCTEC 对使用 Atera 和 Splashtop 的结果感到非常满意。除了大大降低支持工具的成本外，客户还对响应能力和效率水平感到满意。
Higgins 最后说：“我掌握了支持客户和促进业务发展的秘诀。”
Greco 对使用 Atera 和 Splashtop 的结果进行了量化，“客户的营业额下降了70%！我对这个解决方案非常满意，的确和介绍的一样，非常简单易用。”
细节
关于 IMCollaboration
IMCollaboration 位于美国德克萨斯州，旨在为用户提供全面的 IT 支持，与计划将环境安全迁移到云端的公司达成合作。
关于 LINCTEC
LINCTEC 位于澳大利亚墨尔本，旨在为用户提供各种技术领域服务，包括酒店、学生宿舍、公寓楼、咖啡厅、酒吧等地的 WiFi 安装。此外，该公司还支持这些系统，可以为办公室 LAN / WAN 提供设计和支持服务。
关于 Atera - Splashtop 集成
Atera RMM 与 Splashtop 远程访问技术集成，使技术员可以即时远程访问托管计算机。技术员可以直接从 Atera 平台远程访问计算机。
通过额外购买项目，用户还可以：
通过 Splashtop Remote Support，仅凭会话码即可为电脑和移动设备提供按需快速支持。
通过 Splashtop Remote Access 为最终用户提供远程访问，实现居家办公。