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Cire Services 通过 Splashtop 提升 IT 支持效率并降低成本

为 Cire Services 的精简 IT 团队提供安全、可扩展的远程支持，以更好地服务于墨尔本东南部多个地点的1000多名用户。

影响

Efficiency icon

更快捷、更简便的远程支持

借助 Splashtop，Cire Services 的 IT 团队能够快速连接和支持跨多个站点的最终用户设备。以前需要更复杂的工作流程才能解决的问题，现在可以通过响应更快、界面更直观的远程支持平台来解决，帮助用户更快地恢复工作。

A blue, semi-circular arrow curves downward and to the right, ending in a pointed arrowhead. Inside the curve, a stepped line follows the arc before sharply turning down and right. The image is on a light gray background.

提高 IT 运营效率

Splashtop 提供集中管理、自定义部署选项和简化的用户体验，让 IT 团队的日常管理工作更简单。远程支持工具的部署和管理更加容易，帮助团队将更多时间用于制定战略举措和提供用户支持。

Cost Savings icon

显著节省成本

从 TeamViewer 切换到 Splashtop，Cire Services 的远程支持软件成本降低了约75%。Cire Services 借助可扩展的远程支持平台，每年能立省数千美元。

挑战

Ian Rennison 是 Cire Services 的高级 ICT 经理，负责管理一个由五人组成的团队，该团队负责支持墨尔本东南部拥有1000多名最终用户的组织的 IT 基础设施。Ian 在 IT 服务和基础设施管理领域有20多年的工作经验，深知可靠高效的工具对于支持分布式员工团队的重要性。

2026年初，Ian 加入 Cire Services 时，IT 团队正在使用 TeamViewer 进行远程端点支持。虽然 TeamViewer 满足了基本的远程访问要求，但在一些棘手问题上难以有效扩展和管理。

主要挑战包括：

  • 跨大量设备部署过程难以管理

  • 复杂功能增加了不必要的管理开销

  • 高昂的许可和运营成本

  • 大规模设备管理的灵活性有限

  • 需要更精简、更集中的支持体验

Ian 说：“我们需要部署和管理更简单、成本效益更高且不牺牲功能性的解决方案。”

在用 Splashtop 之前，该团队评估了包括 ScreenConnect 和 AnyDesk 在内的几种替代方案。

我们开始用 Splashtop 时，发现它响应速度快、易于部署且简单易用。还具备一些高级功能，例如自定义部署构建和集中式管理控制台，这对我们来说非常重要。

Ian Rennison, Senior Manager – ICT, Cire Services

分辨率

通过评估后，Cire Services 最终选择 Splashtop Remote Support 并在整个环境中部署了该解决方案，为900台受管设备提供支持。

  • 易于部署和集中管理
    团队迅速将 Splashtop 纳入到日常的帮助台运营中。技术员通过平台自身的响应式远程连接高效排除故障、为用户提供帮助，并可在 Windows 和 Mac 设备上执行管理任务。

  • 为不断发展的组织提供可扩展性
    Splashtop 可支持多达900台受管设备，为 Cire Services 提供了不断扩展的技术环境所需的灵活性。Splashtop 简单易用，同时还能提供各种企业级功能。

  • 提升 IT 用户体验
    界面直观，工作流程简单，管理员的学习难度更低，简化了整个 IT 团队的远程支持。因此，技术员可以减少管理工具的时间，增加为用户提供支持的时间。

  • 高投资回报
    降低软件成本是非常关键的一点。与之前的解决方案相比，Splashtop 成本约是 Cire Services 的四分之一，同时具备支持日常 IT 运营所需的各种功能和可靠性。Splashtop 可扩展、功能多，性价比更高，对我们来说，选择它毋庸置疑。


关于客户

Cire Services 是一个非营利组织，致力于通过教育、培训、早期学习和社区支持计划来建设更强大的社区。Cire 成立于1976年，服务于墨尔本东部郊区及周边地区的社区，帮助各个年龄段的人们获得学习机会、发展新技能并与必要的支持服务建立联系。秉持着帮助人们充分发挥潜能的愿景，Cire 通过其社区学校、早期学习、培训和社区项目提供广泛的课程。

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