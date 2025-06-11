Splashtop 荣获 Intellyx 2025 数字创新者奖
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自动端点管理解决方案是数字化转型领域公认的重大技术突破。
2025年6月12日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 宣布荣获 Intellyx 2025 数字创新者奖。Intellyx 是一家致力于企业数字化转型的行业分析公司，设立“数字创新者奖”奖项旨在表彰在数字化转型技术领域引领创新、值得关注的领先供应商。
Splashtop 凭借战略眼光，率先进军新兴自动端点管理（AEM）市场，这一前瞻性布局备受认可。而 Intellyx 也是今年早些时候最先报道这一消息的媒体之一。此后，Splashtop 宣布进行了功能扩展，以帮助 IT 实现配置策略标准化并自动将策略应用于新设备，从而降低配置错误风险并加强设备上线时的安全性。
Intellyx 常务董事 Jason Bloomberg 指出：“在 Intellyx，我们每天都会收到来自众多供应商的数十个公关宣传。但我们只会对所属领域最具颠覆性和创新性的仅1%的公司进行宣传报道��。Splashtop 因聚焦中小型企业而从中脱颖而出，不仅能与 Microsoft Intune 互为补充，还支持实时修补和查看设备运行状况和库存。Intune 用户非常需要并且重视这些功能。”
Splashtop AEM 使企业内部 IT 团队能够通过实时修补、智能自动化和跨平台可视性主动管理和保护环境安全。该解决方案使中小型企业和托管服务商（MSP）能够修补关键安全漏洞、即时应对威胁，提供更高效的主动式管理。Splashtop 有助于降低传统 RMM 和 UEM 工具的成本和复杂性，显著增加当前 IT 投资的价值，同时赋能企业实现规模扩展。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 指出：“很荣幸我们在自动端点管理领域的持续创新获得了 Intellyx 的认可。Splashtop 始终坚持的宗旨是，通过自动化日常流程、整合冗余工具集以及为核心管理系统补充功能集，简化安全管理并提高 IT 团队工作效率，以达到缩短威胁检测、补救和遏制的平均时间。”
请到网站 www.splashtop.com 详细了解 Splashtop 的远程支持和端点管理解决方案。详情请查看 Splashtop 的 AEM 综合指南。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。