Splashtop将在Refresh 19展示与Freshworks Freshservice的新远程访问集成
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内华达州，拉斯维加斯。- 2019年9月4日 - Splashtop Inc.是远程访问、协作和远程支持解决方案的全球领导者，将在Freshworks的Refresh 19上展示其为服务台、IT、支持团队和管理服务提供商提供的最新远程支持软件产品，包括其即将与Freshservice的整合。
Refresh 19 是 Freshworks 汇聚合作伙伴、行业领导者和客户的全球用户大会，可了解有关 CX 行业的更多信息。它将于 9 月 4 日至 5 日在内华达州拉斯维加斯举行。Splashtop 是该活动的银级赞助商，并将在展厅的 S1 展位进行展示。
与Freshservice的新按需支持集成
Splashtop将在Splashtop展台演示其新的Splashtop On-Demand Support （Splashtop SOS）与Freshservice集成。 通过这种整合，Freshservice用户可以通过Freshservice票据启动远程访问会话。 技术人员将能够实时看到并远程控制客户的电脑。 特点包括。
单击以从 Freshservice 票证中启动快速远程支持会话
远程访问和控制 Windows 和 Mac 计算机
在 Freshservice 票证中自动记录远程访问会话的详细信息，以支持审核要求
“我们很高兴赞助 Refresh 19，”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 表示，“我们听说，对于 Freshservice 客户而言，将正确的远程访问/远程支持解决方案与他们的服务管理系统集成在一起非常重要。我们的 Splashtop SOS 集成为他们提供了最有价值的解决方案。”
可用性
Splashtop 与 Freshservice 的集成即将在 Freshworks Marketplace 推出。该集成应用可与 Splashtop SOS Unlimited 配合使用，SOS Unlimited 可在 Splashtop 网站购买或免费试用。任何到 Splashtop 展位扫描胸牌的用户都将在集成应用可供下载时收到通知。未参加活动的用户可发送电子邮件至邮箱 sales@splashtop.com，以在集成应用可供下载时收到通知。集成应用推出后，还可从网站 https://www.splashtop.com/partners/integrations/freshservice 获取链接
关于Splashtop SOS
Splashtop SOS使提供远程支持变得简单。 用一个简单的会话代码连接到用户的Windows、Mac、iOS和Android设备。 不需要浪费时间或金钱前往用户的物理位置，只需远程进入，并在需要你的时候进行控制。 快速诊断和修复问题，让你的客户满意。 可通过以下网址免费试用：https://www.splashtop.com/sos
关于Refresh 19
Refresh是Freshworks的全球用户大会。 刷新19的两天时间里，充满了鼓舞人心的会议、技术实践研讨会、网络和一大堆的乐趣参与有关服务台/客户支持、CX管理、IT服务台管理等方面最新趋势和最佳实践的会议。 了解更多信息：https://refresh.freshworks.com/las-vegas/
关于Splashtop
Splashtop Inc.总部设在硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：https://www.splashtop.com