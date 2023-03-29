Splashtop 成功入围 IABM BaM Awards® 2023
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Splashtop 凭借高性能广播与媒体远程制作解决方案入围“产品”类别奖项名单
2023年3月29日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 在简单快速的随处办公解决方案领域处于领先地位，该公司今日宣布，其高性能广播与媒体远程制作解决方案已成功入围 IABM BaM Awards® 2023 评选活动的“产品”类别奖项名单，该项活动旨在表彰能带来实际商业和创意价值的杰出技术创新。NAB 展会版本的入围名单由独立评委从近150份参赛作品中评选而出。
Splashtop 帮助广播业者实现随处广播，同时能够享受到高性能和高精度。远程团队可以虚拟连接到功能强大的工作站和编辑区，然后创作和协作，充分享受符合当今苛刻的制作和广播需求的远程环境。凭借强大的安全功能、简单直观的界面和优质的客户支持，Splashtop 云端和本地解决方案深受媒体和制作工作室、设计师、音视频同步工作室等的喜爱。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 称：“非常感谢国际广播与媒体行业贸易协会对我们的认可。多年来，Splashtop 一直致力于为广播行业提供服务和支持，根据客户需求逐渐形成了我们的远程制作解决方案。无论是在现场报道、在工作室报道，还是居家办公，Splashtop 都始终面向创意人员和技术专业人员，能提供快节奏、高精度工作所需的功能和性能。”
如今，Splashtop 受到了全球数家组织机构的信赖，成为其远程制作架构的支柱，这些组织机构包括3家全球五大电视和新闻网以及多个热门体育广播组织、职业体育联盟和数百家娱乐工作室。Splashtop 可用于支持奥运会、大型比赛、重大政治选举的直播以及多普勒雷达的每日天气更新。
Splashtop 的远程访问软件可以帮助制作团队在任意设备上随时随地安全访问功能强大的工作计算机和应用程序。Splashtop 的媒体和娱乐解决方案还针对 NVIDIA、AMD 和英特尔 GPU 进行了优化。有关 Splashtop 远程制作解决方案的更多信息，届时请前往 NAB 展会（拉斯维加斯，4与16日-19日）的第9118号展位观看现场演示，或直接访问网站 Splashtop.cn/solutions/media-and-entertainment。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其针对混合办公、IT 和 MSP 远程支持的解决方案可提供快速、简单且安全的使用体验。Splashtop 的高性能技术已获取专利，可达到8K / 60fps，
几乎没有延迟。Splashtop 具有各种高级安全功能和合规性，设备支持广泛，客户响应快速。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。Splashtop.cn