Splashtop 再次获胜，获得 TrustRadius 颁发的 2023 年最佳奖项

加利福尼亚州库比蒂诺，2023 年 11 月 8 日 –Splashtop 是远程访问和支持技术领域的领跑者且屡获殊荣的公司，自豪地宣布获得 TrustRadius 颁发的 2023 年最佳奖，重申其作为行业领导者的地位。 这标志着 Splashtop 连续第三年获得这一享有盛誉的认可，突显了其坚定不移地致力于提供顶级产品和出色的客户支持。

TrustRadius 研究副总裁 Megan Headley 强调了客户反馈在 TrustRadius 最佳奖中的重要性，他说：“评论者再次表达了他们的卓越感，选择 Splashtop 作为远程桌面类别中的最佳功能集、最佳性价比和最佳关系”。

凭借其一系列高性能和安全的 远程访问 和支持 解决方案，Splashtop 促进了无缝操作和简化的 IT 工作流程，使用户能够从任何位置和设备最大限度地提高效率和生产力。 用户友好的界面可实现跨所有平台和操作系统的快速可靠连接，用于远程工作、IT 支持和端点管理；所有这些都由强大的安全架构得到加强，该架构最近为公司赢得了久负盛名的 ISO 27001 认证。

Splashtop 首席执行官 Mark Lee 强调了该公司致力于以实惠的价格提供高级功能、企业级安全性和实时客户支持的承诺。

"我们为连续第三年获得TrustRadius的这一久负盛名的认可而感到非常自豪，客户欣赏我们提供的价值，我们再高兴不过了。"马克·李说。"我们认为，访问强大的远程解决方案应该使人们能够从任何地方开启新的可能性，提高效率和生产力。 在 Splashtop，这不仅仅是提供尖端技术;这是为了以合理的价格为我们的用户提供无缝和网络安全的体验。Lee继续说道：“同样重要的是，我们坚定不移地致力于客户支持，国际团队每周五天提供实时帮助，无需额外费用。 这种人性化的风格确保我们的用户获得及时和个性化的帮助，从而增强对我们服务的信任感和可靠性。”

Splashtop 用户社区的评论：

“我可以从任何地方轻松快捷地访问公司在本地或外部网络上的任何系统。 这使我们能够进行维护和升级，排除故障并纠正用户可能遇到的任何问题。” — 零售公司的 IT 管理员。

“它的设置和使用非常简单，购买体验也非常好。 我不记得让它运行时出现任何问题，之后管理它非常简单。 它简单、快速且可靠。” — 医疗保健公司的 IT 经理。

“对于需要随时随地远程访问机器的 IT 部门来说，这是一款非常棒的产品，它具有出色的可靠性和功能以及公平和一致的价格。” — 教育管理公司的 IT 经理。

TrustRadius “冬季最佳奖项”完全基于客户的反馈。要详细了解 Splashtop 多次获奖的远程访问与支持解决方案，请访问 Splashtop.com，或前往 TrustRadius 查看用户评论。

关于 Splashtop

Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，可针对弹性办公、弹性学习和 IT 支持提供多种远程解决方案，其远程体验快速、简单且安全，如同在现场操作设备一样。Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。访问网站 www.splashtop.com。

关于 TrustRadius

TrustRadius 是最值得信赖的研究与审查平台，可供企业领导者寻找并选择符合其需求的软件。各行各业的决策者都会参考 TrustRadius 平台上经过验证的同行指导和研究。供应商通过用户丰富的评论讲述自己独特的故事，从而吸引并转化高意向买家。每年有1200多万访问者在 Trustradius.com 创建并参与高质量评论内容和数据。TrustRadius 总部位于德克萨斯州奥斯汀，由多名成功企业家创立，已得到 Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners 和 Next Coast Ventures 的支持。