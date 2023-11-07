Splashtop 再次获胜，获得 TrustRadius 颁发的 2023 年最佳奖项

Splashtop 再度荣获 TrustRadius 颁发的“2023年度卓越奖”
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2023年11月8日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 作为远程访问与支持技术领域的领跑者，屡获殊荣。该公司今日宣布再次荣获 TrustRadius 颁发的“2023年度卓越奖”，奠定了其在该领域的领先地位。这是 Splashtop 连续三年蝉联这一荣誉奖项，彰显了其对于提供卓越产品和客户支持坚定不移的决心。
TrustRadius 研究副总裁 Megan Headley 强调了客户反馈在 TrustRadius “卓越奖”评选过程中的重要意义，他说：“用户在评论中再次表达了对 Splashtop 的称赞，将其评选为远程桌面类别中的‘最佳功能集’、‘最高性价比’和‘最佳关系’奖项获得者。”
凭借一系列高性能的安全远程访问解决方案和远程支持解决方案，Splashtop 助力实现无缝运营和精简的 IT 工作流程，让用户能够通过任何地点、任何设备最大限度提升效率与生产力。友好的用户界面可在所有平台和操作系统上实现快速、可靠的连接，适用于远程办公、IT 支持和端点管理；这一切都由强大的安全架构提供保障，并且该架构近期帮助公司获得了享有盛誉的ISO 27001 认证。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 指出，公司始终坚持以实惠的价格为用户提供各种高级功能，同时具备企业级安全性和实时的客户支�持。
Mark Lee 表示：“能够连续三年蝉联 TrustRadius 赫赫有名的奖项，能够得到客户对我们提供价值的认可，我们感到无比自豪和开心。我们认为，远程解决方案的强大与否，取决于能否使用户随时随地发现新的可能，取决于是否有助于用户提高效率和生产力。Splashtop 不仅希望为用户提供尖端技术，还期待能以合理的价格为用户提供无缝、安全的网络体验。此外，还有一点也同样重要，就是我们在倾力打造的客户支持，我们的国际客户支持团队每周五天，持续为客户提供实时帮助，无需额外支付任何费用。这种人性化服务可以确保用户能够获得及时的个性化帮助，从而增强用户对我们的信任。”
Splashtop 用户社区的评论：
“我能随时随地轻松访问本地或公司外部网络的任何系统。方便我们进行维护、升级和故障排除，还能纠正用户可能遇到的任何问题。”—— 零售公司 IT 管理员。
“Splashtop 的设置和使用都非常简单，购买体验也非常好。我记得运行过程中没有出现任何问题，之后的管理也非常简单。这款软件简单、快速而且可靠。”—— 医疗保健公司 IT 经理
“对于要随时随地远程访问设备的 IT 部门来说，这款产品非常棒，不仅可靠、功能丰富，而且定价合理、稳定。”—— 教育管理公司 IT 经理
TrustRadius “冬季最佳奖项”完全基于客户的反馈。要详细了解 Splashtop 多次获奖的远程访问与支持解决方案，请访问 Splashtop.com，或前往 TrustRadius 查看用户评论。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，可针对弹性办公、弹性学习和 IT 支持提供多种远程解决方案，其远程体验快速、简单且安全，如同在现场操作设备一样。Splashtop 的高性能技术已获专利，具备 4K 高清画质，多显示器支持，帧率高达 60fps，延迟极低。Splashtop 具有高级安全功能、广泛的设备支持和响应式客户服务。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。详情请访问网站 www.splashtop.com。
关于 TrustRadius
TrustRadius 是最值得信赖的研究与审查平台，可供企业领导者寻找并选择符合其需求的软件。各行各业的决策者都会参考 TrustRadius 平台上经过验证的同行指导和研究。供应商通过用户丰富的评论讲述自己独特的故事，从而吸引并转化高意向买家。每年有1200多万访问者在 Trustradius.com 创建并参与高质量评论内容和数据。TrustRadius 总部位于德克萨斯州奥斯汀，由多名成功企业家创立，已得到 Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners 和 Next Coast Ventures 的支持。