Splashtop远程桌面捆绑了华硕Eee Pad变压器平板电脑
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应用程序使安卓平板电脑用户能够访问Windows程序和媒体
2011年4月20日--加利福尼亚州圣何塞--即时访问计算领域的全球领导者Splashtop Inc.今天宣布，其获奖的Splashtop®远程桌面应用程序已捆绑在华硕® Eee Pad Transformer平板电脑上。 该应用程序被华硕打造成 "MyCloud"，允许平板电脑用户远程访问和控制他们的其他电脑，就像他们在自己面前一样。
Eee Pad Transformer由NVIDIA® Tegra™驱动，运行Android 3.0 Honeycomb操作系统。 安卓版Splashtop远程桌面在安卓市场有售，并在2011年1月赢得了《笔记本电脑》杂志的 "最佳CES "奖。
"Splashtop首席执行官Mark Lee说："Transformer是预装Splashtop Remote的平板电脑的完美名字。 "只要手指轻轻一点，你就可以把你的安卓平板电脑变成Windows或Mac设备--这就像用一个人的价格买到两个或三个。"
Splashtop Remote应用程序在安卓市场的售价为4.99美元，但预装在Eee Pad Transformer中，免费提供给终端用户。
关于 Splashtop
Splashtop Inc.（原名DeviceVM, Inc.）成立于2006年，目标是优化计算体验，使世界各地的人们能够快速访问内容和应用。 2007年首次推出的Splashtop OS产品是一个屡获殊荣的即时在线平台，允许用户在打开电脑后几秒钟就能上网，访问电子邮件，并与朋友聊天。 Splashtop远程桌面是苹果应用商店的畅销产品，允许用户在远离个人电脑的情况下，通过智能手机或平板电脑享受完整的电脑体验。 该应用程序现在��可以在苹果应用商店、iTunes和安卓市场上使用。
如今，基于 Splashtop 的产品可在宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、LG 和索尼 等领先制造商的 6000 多万台 PC 上使用。Splashtop 荣获许多奖项，包括 PC World 久负盛名的“最具创新性产品”奖、《Popular Science》杂志的“最佳新发明”奖，以及《Laptop Magazine》杂志的“2011 年 CES 最佳展品”。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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