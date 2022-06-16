Splashtop与Zendesk发布新的远程支持集成
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Zendesk Support 用户现在可以从使用 Splashtop SOS 服务的票证中远程访问其客户的计算机
加利福尼亚州圣何塞，2019 年 10 月 23 日 – 远程访问、协作和远程支持解决方案领域全球领导者 Splashtop Inc. 已与 Zendesk, Inc. 合作，将 Splashtop 的远程支持技术引入 Zendesk Support 平台。
该集成将使Zendesk Support用户能够通过使用Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS)服务，从票据中启动对其客户电脑的远程会话。 一旦连接，他们将看到并实时控制客户的电脑，使他们能够快速排除故障和解决问题。 远程连接结束后，会话信息将自动记录在Zendesk支持票据中。
Splashtop SOS 是为需要快速、可靠和安全的方式来支持其客户的服务台/帮助台专业人员设计的远程支持解决方案。使用 SOS，用户可以在需要帮助时远程访问任何设备，而无需任何事先安装。
Zendesk 版 Splashtop SOS 主要功能
从 Zendesk Support 票证中轻松启动对客户 Windows 和 Mac 计算机的远程访问会话；无需在客户计算机上安装软件
充分利用 Splashtop SOS 中有用的支持功能，例如文件传输、远程重新启动、共享技术人员桌面等
一旦远程连接结束，自动在票据中记录会话信息
确保对所有远程支持会话都符合安全功能，包括 TLS 和 256 位加密。
“我们很荣幸将我们一流的远程支持解决方案引入 Zendesk。”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“Zendesk Support 可以帮助组织建立更好的客户关系。通过将 Splashtop SOS 引入 Zendesk 平台，我们通过将 Zendesk 用户连接到其客户的设备来进一步推动这一使命。通过提供更快、更可靠的服务，这将帮助他们提高客户满意度。”
支持的产品
Splashtop SOS 集成应用可在 Zendesk Marketplace 免费下载。该集成应用可与 Splashtop SOS Unlimited 配合使用，SOS Unlimited 可在 Splashtop 网站购买或免费试用。设置说明等更多信息，请访问网站：https://www.splashtop.com/partners/integrations/zendesk
向 Zendesk 客户赠送 SOS 许可
为了庆祝新的集成，Splashtop 向前 20 名符合资格的 Zendesk 支持客户免费赠送 SOS Unlimited 许可，这些客户可从 Zendesk Marketplace 下载免费的 Splashtop SOS 集成应用，开始免费试用 SOS Unlimited，并填写登记表。
关于Splashtop SOS
Splashtop SOS使提供远程支持变得简单。 用一个简单的会话代码连接到用户的Windows、Mac、iOS和Android设备。 不需要浪费时间或金钱前往用户的物理位置；只需远程进入，并在需要你的时候进行控制。 快速诊断和修复问题，让你的客户满意。 可通过以下网址免费试用：https://www.splashtop.com/sos
关于Splashtop
Splashtop Inc.总部设在硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程�序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：https://www.splashtop.com