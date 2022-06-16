Splashtop与Jira发布新的远程支持集成
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Jira技术人员现在可以使用Splashtop按需支持（SOS）服务来远程访问/支持/控制最终用户的计算机。
加利福尼亚州圣何塞，2020年6月26日–全球领先的远程访问、协作和远程支持解决方案提供商Splashtop Inc.已与Atlassian合作，将Splashtop On-Demand 技术引入Jira平台。
Splashtop On-Demand Support是针对IT支持和服务台进行了优化的解决方案，以寻求具有高性能和强大安全性的快速且用户友好的远程支持解决方案。使用SOS，任何用户都可以在需要帮助时远程访问任何设备，而无需任何事先安装。
该集成将使Jira Cloud的技术人员能够启动对用户电脑的远程桌面连接，并通过使用Splashtop On-Demand Support （Splashtop SOS）服务，直接从Jira Issues内向用户提供支持。 一旦连接，技术人员将能够实时看到和控制他们用户的电脑，而不需要他们的用户预先安装任何软件。
Splashtop SOS for Jira的主要功能
遇到问题时快速启动与用户计算机的远程会话。
远程会话期间可使用 Splashtop 的完整功能，例如文件传输、远程重启、聊天、多显示器、复制粘贴、共享技术员桌面等。
关闭支持会话后，自动将会话日志插入问题。
远程会话已完全加密。
Splashtop首席执行官Mark Lee表示：“我们很荣幸为Jira提供Splashtop按需支持。 “通过将SOS引入Jira平台，我们将Jira用户连接到他们客户的设备，并通过提供更快，更可靠的远程支持服务来帮助提高客户满意度。”
可用性
Splashtop SOS 集成应用可到 Atlassian Marketplace 下载。该集成应用可与 Splashtop SOS Unlimited 配合使用，SOS Unlimited 可在 Splashtop 网站购买或免费试用。设置说明等更多信息，请访问网站 Splashtop.com/partners/integrations/Jira。
关于Splashtop
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