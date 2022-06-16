Splashtop 针对多合一安全远程访问与支持解决方案推出增强功能
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Splashtop Enterprise 允许最终用户直接通过桌面图标请求帮助，并允许用户在故障排除过程中与技术员实时聊天，此外还具备 RDP 连接、AR 增强版移动摄像头共享等功能。
CUPERTINO, Calif 。2022年5月19日--Splashtop 今天宣布为Splashtop Enterprise 提供强大的新功能集，这是一个多合一的远程访问和支持解决方案，使员工能够在任何地方通过任何设备工作，并使IT和服务台团队能够远程访问、支持和管理任何设备，提供无人值守和值守支持。 这些新功能为安全的远程工作提供了更多可能性，简化了连接工作流程，提高了服务台技术人员和终端用户的效率。
Splashtop 产品副总裁 Annie Chen 说："我们都知道，客户需求日新月异，客户反馈对我们的产品规划有很重要的影响。为了给最终用户和技术员提供更好的体验，我们对产品进行了重大改进。在这个增强版本中，我们致力于简化最终用户的寻求帮助过程，改善技术员和最终用户的沟通，让技术员之间的协作更加顺畅，确保提供更强大的安全性和合规性。”
Splashtop Enterprise 增强功能：
SOS Call
最终用户现可使用专门的远程支持“快捷按钮”。在需要帮助时，只需双击桌面上的 SOS Call 应用，即可请求支持会话，方便快捷地获得帮助。该会话将转接至适当的技术员支持队列。
语音呼叫
远程支持会话期间，技术员随时可以启动语音呼叫，与最终用��户实时沟通。这样可以加快故障排除流程，改善客户体验。
无缝的技术员协作
通过这一全新技术员协作功能，最多可以邀请两名额外的技术员加入会话，最大限度地提高团队的工作效率和首次呼叫解决率。
利用增强现实技术的虚拟现场服务支持
Splashtop AR 是一项新功能，允许远程技术人员使用移动摄像头共享查看物理位置。 技术人员可以使用双向AR注释功能和语音来指导、培训、排除故障和解决现场技术问题。 其他功能包括定格对焦、会话记录和打开移动设备手电筒的能力。
在没有 VPN 或远程访问代理的情况下，安全连接到 Windows
Splashtop Connector 功能允许IT管理员远程访问内部网络上的计算机，这些计算机可能没有互联网接入或允许安装第三方应用程序。 IT部门可以通过Splashtop安全地桥接远程桌面协议（RDP）与Windows电脑和服务器的连接，而无需在这些终端上安装额外的软件，也无需VPN。 用户还可以利用现有的远程桌面服务（RDS），在同一台计算机上享受单独的桌面会话，或远程运行一个特定的应用程序，而无需连接到完整的远程桌面。
利用 IP 白名单加强控制
Splashtop Enterprise 现具备 IP 白名单功能，允许企业限制对特定 IP 地址的访问，从而进一步减少未经授权访问的潜在风险。
扩展的审计和记录
对于有严格审计和灾难恢复流程的企业，Splashtop现在可以与安全信息和事件管理（SIEM）解决方案（如Splunk或SumoLogic）集成，自动记录事件和会话细节，解除IT管理员的负担。
Splashtop Enterprise被TrustRadius授予2022顶级产品奖， ，该奖项完全基于客户反馈。 终端用户享受高性能的功能，包括4k高清质量，帧率高达60帧/秒（FPS），设备重定向和麦克风直通，以提高生产力。 这些功能结合在一起，创造了一个如此快速和简单的体验，使用户感到他们是在现场工作，无论他们在什么地方。
关于Splashtop
Splashtop是安全远程访问和支持的领导者。 其灵活工作、学习和IT支持的解决方案提供了一种 "亲身体验"，就像在现场机器前一样快速、简单和安全。 Splashtop以60fps的4k质量提供高性能；先进的安全功能和合规性；所有设备和操作系统的访问和支持的一个应用程序；以及直接与专家联系的即时全球支持。 全球有3000多万用户，包括85%的财富500强企业的用户在使用Splashtop产品。