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Splashtop增强了Syncro的远程控制能力

本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。

Splashtop 和 Syncro 平台集成，MSP 可以从任何地方安全地访问和控制托管设备，为客户提供远程访问

2021年6月2日，加利福尼亚州圣何塞 — 远程访问解决方案提供商 Splashtop 以及现代远程监控与管理（RMM）和专业服务自动化（PSA）平台 SyncroMSP 正在扩大双方的合作伙伴关系，以帮助托管服务提供商（MSP）以安全有效的方式支持托管设备，不断提高盈利能力和客户满意度。而且，MSP 也可以让客户通过 Splashtop 来实现远程办公和疫情后的混合办公模式，借此机会增加自己的收入。

过去，Syncro 用户需要单独订购 Splashtop 产品，需要在两个不同的控制台管理自己的设备和技术员。为了解决用户反馈和大量需求，Syncro 现决定把 Splashtop 集成到所有 Syncro 平台中，为客户提供完全无缝的使用体验，可提供的功能如下：

  • 即使没有终端用户在场，也可以随时对被管理的计算机进行高性能的远程访问

  • 可以随时随地一键式远程访问 Syncro 平台中的资产

  • 具有文件传输、远程打印、聊天等会话中功能

  • 可以购买和转售对客户的远程访问

Splashtop 的联合创始人兼首席执行官 Mark Lee 说，“从任何地方即时远程访问托管设备、排除故障和解决问题的能力，对于 MSP 不断提高客户满意度至关重要。我们很高兴 Splashtop 远程访问不仅可以帮助 MSP 实现这一目标，而且还可以通过 Syncro 的多合一集成平台帮助客户实现远程办公。”

Syncro 首席执行官 Robert Reichner 说，“Splashtop 一直是我们许多客户首选的远程控制解决方案，很高兴现在可以把它集成到 Syncro 中。Splashtop 的高性能让我们的用户能够更高效地工作，可以为用户带来更好的用户体验。我们需要共同开发最终的集成工具，为此达成的合作伙伴关系表明，在提高 MSP 盈利能力方面我们又向前迈进了一步。”

SME IT Solutions Limited 的总经理 Mark Bradshaw 说，“我们的技术员已经使用 Syncro 和 Splashtop 好几个月了，效果非常好！这个集成软件具有我们所需的所有工具，让我们可以为客户提供高质量的 IT 服务和支持。把 Splashtop 集成到 Syncro 平台，可以进一步增强用户的无缝使用体验。”

请访问网站 splashtop.com/partners/integrations/syncro，了解有关集成方案及其工作原理的更多信息。

关于SyncroMSP
Syncro正在引领下一代MSP平台的运动，这些平台将MSP所需的所有解决方案整合在一个直观的平台上。 Syncro的统一MSP运营平台，为IT专业人员提供自动化和简化服务，使他们能够发展他们的业务。 请访问syncromsp.com 了解更多信息。

关于Splashtop
Splashtop Inc.位于硅谷，为企业、学术和研究机构、政府机构、小型企业、MSP、IT部门和个人提供下一代远程接入和远程软件及服务。 Splashtop基于云的、安全的、易于管理的远程访问方法正日益取代传统的方法，如虚拟专用网络（VPN），同时赢得了惊人的93分的净促进者分数（NPS），这是评估客户满意度的一个标准。 全球有超过3000万用户，包括85%的财富500强企业的用户，享受Splashtop产品。 请访问splashtop.com 了解更多信息。

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