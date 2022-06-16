Splashtop增强了Syncro的远程控制能力
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Splashtop 和 Syncro 平台集成，MSP 可以从任何地方安全地访问和控制托管设备，为客户提供远程访问
2021年6月2日，加利福尼亚州圣何塞 — 远程访问解决方案提供商 Splashtop 以及现代远程监控与管理（RMM）和专业服务自动化（PSA）平台 SyncroMSP 正在扩大双方的合作伙伴关系，以帮助托管服务提供商（MSP）以安全有效的方式支持托管设备，不断提高盈利能力和客户满意度。而且，MSP 也可以让客户通过 Splashtop 来实现远程办公和疫情后的混合办公模式，借此机会增加自己的收入。
过去，Syncro 用户需要单独订购 Splashtop 产品，需要在两个不同的控制台管理自己的设备和技术员。为了解决用户反馈和大量需求，Syncro 现决定把 Splashtop 集成到所有 Syncro 平台中，为客户提供完全无缝的使用体验，可提供的功能如下：
即使没有终端用户在场，也可以随时对被管理的计算机进行高性能的远程访问
可以随时随地一键式远程访问 Syncro 平台中的资产
具有文件传输、远程打印、聊天等会话中功能
可以购买和转售对客户的远程访问
Splashtop 的联合创始人兼首席执行官 Mark Lee 说，“从任何地方即时远程访问托管设备、排除故障和解决问题的能力，对于 MSP 不断提高客户满意度至关重要。我们很高兴 Splashtop 远程访问不仅可以帮助 MSP 实现这一目标，而且还可以通过 Syncro 的多合一集成平台帮助客户实现远程办公。”
Syncro 首席执行官 Robert Reichner 说，“Splashtop 一直是我们许多客户首选的远程控制解决方案，很高兴现在可以把它集成到 Syncro 中。Splashtop 的高性能让我们的用户能够更高效地工作，可以为用户带来更好的用户体验。我们需要共同开发最终的集成工具，为此达成的合作伙伴关系表明，在提高 MSP 盈利能力方面我们又向前迈进了一步。”
SME IT Solutions Limited 的总经理 Mark Bradshaw 说，“我们的技术员已经使用 Syncro 和 Splashtop 好几个月了，效果非常好！这个集成软件具有我们所需的所有工具，让我们可以为客户提供高质量的 IT 服务和支持。把 Splashtop 集成到 Syncro 平台，可以进一步增强用户的无缝使用体验。”
请访问网站 splashtop.com/partners/integrations/syncro，了解有关集成方案及其工作原理的更多信息。
关于SyncroMSP
Syncro正在引领下一代MSP平台的运动，这些平台将MSP所需的所有解决方案整合在一个直观的平台上。 Syncro的统一MSP运营平台，为IT专业人员提供自动化和简化服务，使他们能够发展他们的业务。 请访问syncromsp.com 了解更多信息。
关于Splashtop
Splashtop Inc.位于硅谷，为企业、学术和研究机构、政府机构、小型企业、MSP、IT部门和个人提供下一代远程接入和远程软件及服务。 Splashtop基于云的、安全的、易于管理的远程访问方法正日益取代传统的方法，如虚拟专用网络（VPN），同时赢得了惊人的93分的净促进者分数（NPS），这是评估客户满意度的一个标准。 全球有超过3000万用户，包括85%的财富500强企业的用户，享受Splashtop产品。 请访问splashtop.com 了解更多信息。