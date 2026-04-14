Splashtop 增强 Rippling 的远程支持
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嵌入式集成使 IT 团队能够通过 Rippling 远程访问和控制设备，完全结合设备管理和身份工作流的上下文。
加利福尼亚州库比提诺，2026年5月5日 — Splashtop® Inc. 现在直接集成到Rippling内部，管理员通过设备应用可以一键安全地控制员工的Mac和Windows设备。Splashtop 的功能在 Rippling 内部支持工作流程，使 IT 团队能够从设备记录中发起安全会话，并在用户身份、设备健康和策略控制的完整上下文中采取行动。借助嵌入的Splashtop，IT团队可以直接从设备可视性转向远程操作，加速问题解决，同时确保每个会话都符合身份和策略要求。
“Splashtop 正日益成为构建集成 IT 体验的软件平台的远程访问首选合作伙伴，”Splashtop 的首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 说道。“通过我们与Rippling的合作，客户已经看到了运营工作流的改进，速度更快，安全性更高，控制力更强。”
随着组织将业务系统整合到统一平台，安全连接并对设备进行操作的能力已成为IT运营的基础。通过嵌入 Splashtop，Rippling 通过实时远程控制增强了其平台，使 IT 团队能够立即对设备进行洞察并推动更高效的工作流程。
“我们的使命是让聪明的人能够专注于解决难题，” Rippling Device Management 的首席产品经理 Zaafir Kherani 说。“通过集成Splashtop，我们使IT团队能够在他们用于管理员工、设备和身份的同一系统中安全地实时访问和支持设备。”这创造了一种更紧密的体验，帮助我们的客户加快速度并在他们的环境中保持控制。
该功能现已可用。欲了解更多信息，请访问 Rippling 设备管理。
关于Splashtop
Splashtop 是全球顶级的远程访问和远程支持解决方案提供商，简化了全球各地的安全性能。以客户成功为首要任务，Splashtop 的技术易于部署、使用和管理，适合中小型企业和大企业，提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和 24/5 的客户支持。Splashtop 是由超过3000万用户选择的平易近人的解决方案，作为合作伙伴，Splashtop 通过高度灵活的计划支持用户按自己的方式发展和扩展。Splashtop 是 微软智能安全协会 ( MISA) 的 成员 ，与微软携手合作，帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。访问www.splashtop.com并在LinkedIn上关注我们以了解更多信息。
关于Rippling
Rippling是领先的劳动力管理平台，将人力资源、IT和财务汇聚在一个统一的系统中。通过 Rippling，公司可以管理整个员工生命周期——从招聘和入职到薪资、福利、设备等——一切都在一个地方。Rippling构建在单一真实数据源上，为员工数据自动化处理的工作量超过其他任何系统，让组织能够专注于最重要的事情：他们的员工。Rippling成立于2016年，总部位于旧金山，服务于全球的数万家企业。了解更多信息，请访问rippling.com。