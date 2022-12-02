Splashtop为新的Acer小型企业笔记本电脑提供动力
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购买新TravelMate和Gateway笔记本的客户可以享受快速的启动时间，并离线阅读电子邮件和文件
2010年11月11日 - 加州圣何塞 - Splashtop公司，即时计算领域的全球领导者，今天宣布宏碁的最新超便携商务级笔记本将包括InstantView，这是一项由宏碁基于获奖的Splashtop OS即时平台设计和定制的技术。 InstantView使企业用户在按下电源按钮的几秒钟内就能即时访问他们的Acer/Gateway商务笔记本电脑。 此外，以前导出的办公文件、电子邮件、任务和日历项目可以在没有互联网连接的情况下离线阅读。
InstantView 延续了全球第二大 PC 供应商 Acer 与领先的即时 PC 软件提供商 Splashtop Inc. 之间的合作。InstantView 随附 TravelMateTimelineX 8172T / 8372T（11.6“ /13.3”）和 Gateway NS10 / 30（11.6“ /13.3”）提供。
Splashtop Inc. 首席执行官及联合创始人 Mark Lee 说：“通过与 Acer 在 InstantView 上展开合作，我们使用市场领先的即时启动技术帮助客户将 Internet 带入他们的工作日中。”对于需要与办公室和客户保持联系的移动专业人员，InstantView 可确保方便快速递浏览网站、查看电子邮件和阅读业务文档，而无需启动 Windows。”
InstantView 包括以下功能：
在按下电源按钮的几秒钟内启动
显示微软的Outlook邮件、联系人、任务和日程表，此外还能查看、编辑，然后使用个人信息管理器（PIM）桌面将变化（不包括邮件）同步回Windows。
互联网浏览器支持Adobe Flash内容
查看Microsoft Office Word、PowerPoint以及Adobe Acrobat文件
使用ScreenGrab和WebGrab功能查看多达200张浏览器和屏幕截图
离线查看以前导出的Outlook信息、Microsoft Office、PDF文档和屏幕截图。
“通过搭配 Splashtop 使用，我们在新的商业级笔记本电脑中添加了 InstantView，重新定义了商业用户对信息即时可用性的体验。此外，可以在线和离线工作将有益于组织的整体生产力。”Acer 移动计算业务部门副总裁 David Lee 说。
关于 Splashtop
Splashtop Inc.（原名DeviceVM, Inc.）成立于2006年，目标是优化计算体验，使世界各地的人们能够快速处理他们所关心的问题。 2007年首次推出的旗舰产品Splashtop OS是一个屡获殊荣的即时在线平台，允许用户在打开个人电脑后几秒钟就能上网，访问电子邮件，并与朋友聊天。 扩大的产品系列包括Splashtop Remote，它允许用户在远离Windows PC的情况下，通过iPad或其他移动设备享受完整的Windows体验。
如今，基于 Splashtop 的产品可在来自 Acer、ASUS、Dell、HP、联想、LG 和 Sony 等领先制造商的 4000 万台 PC 上使用。Splashtop 已获得许多奖项，包括《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖和《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”奖。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com
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