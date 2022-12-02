Splashtop与Pertino合作，为IT和MSP提供一流的SDN支持的远程访问和安全的远程桌面解决方案
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通过将 Pertino 的 SDN 驱动的云网络与更加快速简单的 Splashtop Remote Support 集成，MSP 和 IT 专业人员将从中受益
加州圣何塞 - 2015年2月26日 - Splashtop Inc.，跨设备计算和协作的全球领导者，宣布他们与Pertino的合作关系，Pertino是一家为移动和云时代重新发明网络的公司。 Splashtop远程桌面被私有化为Pertino桌面，由Splashtop提供支持。 Pertino Desktop可在公司的网络服务AppScape应用商店中使用，使用户能够从任何设备上安全地远程访问他们的桌面，并为IT专业人员提供了提供远程支持的有效手段，因为用户设备始终连接并可通过Pertino访问。
“一直以来，远程访问和支持桌面是我们客户经常使用的网络服务之一，”Pertino 产品副总裁 Bharath Rangrajan 说。“Splashtop 获得数百万用户认可，可提供更好的远程桌面体验，而我们的 Pertino Desktop 集成解决方案将为我们的客户提供无与伦比的价值，同时提高生产力。”
“软件定义的网络和服务虚拟化正在推动当今混合云时代的新一波颠覆浪潮。”Splashtop 首席执行官Mark Lee 说，“与 Pertino 一起，我们希望为 IT 和 MSP 提供最佳的远程访问和支持体验，以确保任何地方人与资源之间的安全连接。”
只需单击几下，便可部署 Pertino Desktop，支持从任何位置安全有效地访问计算资源。
关于Splashtop
Splashtop Inc. 提供顶级的跨屏生产力、支持和协作体验，连接智能手机、平板电脑、计算机、电视和云��。Splashtop 远程桌面服务 让人们能够通过移动设备访问和控制他们喜爱的应用、文件和数据。超过1800万人从应用商店下载了Splashtop产品，并且包括HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intel等在内的制造合作伙伴已经在超过一亿台设备上预装了Splashtop。
Splashtop获得了《PC世界》颁发的著名的 "最具创新性产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，《LAPTOP》杂志颁发的 "2012年CES最佳产品 "奖，并入围2013年Red Herring北美100强。 Splashtop是通过MDM / MAM合作伙伴和其他经销商分销的。 该公司的总部设在加利福尼亚州圣何塞，在中国、日本和台湾设有国际办事处。 欲了解更多信息，请访问www.splashtop.com
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