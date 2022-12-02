Splashtop与OMS3合作，为成千上万的诊所和医院提供iPad-tize电子病历和电子病历系统
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
现在，医生可以远程口述处方、签署文件、注释 3D X 射线并与来自任何移动设备的患者数据进行安全交互
加州圣何塞--2013年12月11日-- 今天，Splashtop宣布与OMS3合作，在iPad上提供My Practice Anywhere解决方案，使医生和护士能够从任何移动设备上远程访问他们的医疗实践管理软件，同时仍然遵守任何安全和合规政策。 移动技术的采用使医疗机构获得了移动和无纸化办公的好处，提高了生产力，并使病人更加满意。
OMS3 的首席运营官 Jules Vergara说：“医生在 iPad 上通过 Siri 记录患者病历可节省时间和金钱，Splashtop 可以将数据立即直接保存到患者病历中，避免了手动转录的时间和成本，同时又符合所有安全性和合规性政策。”
Splashtop 定制了屡获殊荣的远程桌面应用以提供：
具有注释功能的高分辨率 X 射线图像的高性能访问
简单易用 – 无需培训，立即采用
远程口述 – 针对 Apple Siri 集成进行了优化
HIPAA 合规性 – 网络内高度安全访问
Splashtop 首席执行官兼创始人 Mark Lee 说：“移动设备正在改变医疗行业，尤其是医生、护士和患者之间的互动方式。我们很高兴与 OMS3 合作推动创新，动员数千名医护人员使用现有 OMS3 Windows 系统解决方案。”
Splashtop 与医疗、牙科、教育和食品服务等众多行业的合作伙伴一起，定制移动化平台并标上私有标签，以快速、有效的方式移动化现有 Windows 应用程序。移植并重新开发�现有 Windows 应用程序到移动设备非常困难和昂贵，并且经常面临兼容性和培训挑战。
关于Splashtop如何帮助医疗保健专业人员访问病人记录，包括EMR和EHR系统的更多信息，请访问： https://www.splashtop.com/healthcare
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生产力和协作体验，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。Splashtop 远程桌面服务使人们可以通过移动设备访问和控制自己喜欢的应用程序、文件和数据。超过 1400 万人从应用商店下载了 Splashtop 产品，包括 HP、联想、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intel 和其他公司在内的制造合作伙伴已将 Splashtop 搭载到 1 亿多台设备上。
这种高性能远程桌面和应用程序访问解决方案是解决移动 VPN 兼容性问题和 RDP over WAN 的更加简单轻松、经济高效的方法。Splashtop 荣获《电脑世界》颁发的“最具创意产品”奖，《大众科学》颁发的“最佳创意”奖和《笔记本电脑》杂志颁发的“2012年 CES 最佳展品”奖，并成功入围“2013年北美 Red Herring 100强”决赛。Splashtop 是首家连续两年（2012、2013年）荣获 NVIDIA“最受瞩目新兴企业奖”的公司。Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，在杭州、台北和东京均设有国际办事处。有关更多信息，请访问网站 www.splashtop.cn
所有品牌名称和产品名称均为各自公司的商标或注册商标。
媒体联系
Caitlin Regan
Caitlin.regan@horngroup.com